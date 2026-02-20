Asia Boxen für authentische asiatische Gerichte to-go

Fehlt die Zeit für den Restaurantbesuch, ist die Asia Box zum Mitnehmen die perfekte Alternative. In ihr können vollständige Menüs bequem platziert werden, die Sie anschließend zu Hause genießen. Außen ist die Box robust für den Transport und im Inneren überzeugt die hochwertige Beschichtung. Die Speisen sind vor dem Durchweichen geschützt und das Essen bleibt warm.

Warum ist die Asia Box beim Food to Go immer beliebter?

Es gibt fünf Gründe, beim Essen zum Mitnehmen die Asia Box zu wählen

Wer beim Transport von Food to Go auf Qualität setzt, wählt gerne die Asia Box. Es gibt in diesem Zusammenhang fünf bedeutsame Aussagen, die diese Wahl unterstreichen:

-Für jede Mahlzeit gibt es unterschiedliche Formen und Größen

-Viele Optionen, bei denen die Asia Box zum Einsatz kommt

-Komfortables Transportieren der Mahlzeiten am anhängenden Henkel

-Asia Box aus recycelbarem Material als Beleg für Nachhaltigkeit

-Warme Speisen und kein Durchweichen dank erstklassiger Innenbeschichtung

Für jede Mahlzeit gibt es unterschiedliche Formen und Größen:

Alle Speisen beim Essen zum Mitnehmen finden in den unterschiedlich großen Asia Boxen ausreichend Platz. Damit Menüs sicher verpackt werden, gibt es Grundform und Öffnung in runder oder eckiger Form. Als weiteren Komfort erhalten Sie die Boxen mit Henkel oder als Faltbox zum bequemen Öffnen.

Viele Optionen, bei denen die Asia Box zum Einsatz kommt:

Asia Boxen sind vielseitig und werden gerne als Dönerbox, Nudelbox, Snackbox oder allgemeiner Foodbox genutzt. Gerichte wie Reis, Pasta oder knackige Salate können in der Box bequem befördert werden. Sogar ein komplettes Menü mit Fleisch und Soße ist in der Transportbox gut verpackt.

Komfortables Transportieren der Mahlzeiten am anhängenden Henkel:

Einige der Asia Boxen besitzen einen Henkel für zusätzlichen Tragekomfort. Der Henkel erleichtert den Transport und Ihre Mahlzeit erreicht sicher und unbeschädigt das Ziel.

Asia Box aus recycelbarem Material als Beleg für Nachhaltigkeit:

Der Schutz der Umwelt ist uns wichtig, deshalb besteht unsere Asia Box aus recycelbarem Papier. Gut gereinigt, können Sie die Box mehrfach wiederverwenden, bevor sie biologisch abbaubar entsorgt wird. Die ökologische Box wird daher gerne in Restaurants mit Lieferbetrieb oder an Imbissständen eingesetzt.

Warme Speisen und kein Durchweichen dank erstklassiger Innenbeschichtung:

Die Asia Box, mit hochwertiger Innenbeschichtung ausgekleidet, hält Ihre Mahlzeit länger warm. Ein Durchweichen des Inhalts ist nicht gegeben und sorgt beim Verzehr für echten Genuss. So können Sie im Büro oder zu Hause Ihr Essen wie zu Hause erleben.

Food to Go ist in der Asia Box sicher verpackt

Mit der Asia Box können Sie problemlos ganze Menüs sicher nach Hause befördern. Dank der hochwertigen Beschichtung im Inneren bleiben die Speisen länger warm. Weil nichts durchweichen kann, schmecken die Gerichte am Zielort genauso gut wie im Restaurant. Der anhängende Henkel an der Box sorgt für den mühelosen Transport. Damit ist die Asia Box von Super8Pack immer eine gute Wahl.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

