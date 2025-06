Ascott-Premieren in Marokko: Sechs neue Häuser bis 2027

Citadines Almaz Casablanca bereits in zentraler Innenstadtlage eröffnet

The Ascott Limited (Ascott), eine in Singapur beheimatete Dachgesellschaft verschiedener Beherbergungskonzepte weltweit, verstärkt die Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent und legt dabei einen starken Fokus auf Marokko. Nach der jüngst erfolgten Eröffnung des Citadines Almaz Casablanca, dem ersten Haus von Ascott in dem Königreich ganz im Nordwesten des Kontinents, werden in den kommenden zwei Jahren fünf weitere folgen. Somit wächst das Ascott-Angebot in Marokko bis 2027 auf sechs Häuser drei verschiedener Marken mit insgesamt rund 600 Einheiten in Casablanca, Marrakesch und Tanger.

Moderne Serviced Apartments mit marokkanischem Flair

Typisch für die Häuser von Citadines vereint das neue Citadines Almaz Casablanca die Flexibilität einer Serviced Residence mit den Annehmlichkeiten eines Hotels – ideal für Touristen, ebenso für Geschäftsreisende, denn sie können hier Wohnen und Arbeiten problemlos in Einklang bringen. Insgesamt stehen ihnen 61 komfortable, bis zu 52 Quadratmeter große Serviced Apartments zur Wahl. Alle verfügen über voll ausgestattete Küchen, was es erlaubt, während des Aufenthaltes frisch zu kochen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hauses zählen ein modernes Fitnesscenter, ein Tagungsraum, der Frühstücksbereich und der hauseigene Waschsalon. Inspiriert vom Flair der weißen Stadt, wie Casablanca gerne genannt wird, strahlt das Interieur eine Leichtigkeit aus, die durch die Verwendung wie Holz, hellen Farbtönen und viel natürlichem Licht erreicht wird.

Auch die Lage des Citadines Almaz Casablanca ist unschlagbar: Es befindet sich nur 30 Minuten mit dem Auto vom Mohammed V International Airport entfernt sowie ganz in der Nähe zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, etwa der historischen Altstadt, der im neugotischen Stil der 1930er Jahre errichteten Kathedrale zu Casablanca sowie der prächtigen Hassan II Moschee, dem fünftgrößten islamischen Gotteshaus der Welt. Auch die beliebte Corniche ist nicht fern. Der Küstenboulevard wird gesäumt von Strandabschnitten, zahlreichen Geschäften und imposanten Villen.

Weitere neue Häuser in Casablanca, Marrakesch und Tanger

Aktuell plant Ascott die Eröffnung fünf weiterer Häuser in Marokko:

Citadines Racine Casablanca,123 Apartments, Eröffnung 2025: ideal, um Racine zu erkunden, einem der populärsten Stadtviertel Casablancas zum Shopping und Ausgehen

Citadines Connect Belvedere Casablanca, 60 Apartments, Eröffnung 2026: mitten im Stadtzentrum sowie in unmittelbarer Nähe zur Medina und dem Bahnhof Casa-Voyageurs gelegen

Ascott Hivernage Marrakech, 100 Wohneinheiten, Eröffnung 2026: Stilvoll-luxuriöse Serviced Apartments in Hivernage, Marrakeschs elegantem Stadtteil mit Panoramablick auf das Atlasgebirge

The Unlimited Collection Marrakech, 90 Zimmer, Eröffnung 2026: inmitten von Gueliz, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der Stadt, das auch den Jardin Majorelle beherbergt, einen der schönsten Gärten der Welt

Citadines Bab Tangier, 130 Apartments, Eröffnung 2027: strategisch gute Lage, unweit der Freihandelszone und des internationalen Flughafens von Tanger

„Marokko ist ein Reiseziel mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial, weshalb wir hier sehr gezielt unsere Präsenz stärken“, erklärt Vincent Miccolis, Managing Director Middle East, Africa & Turkey bei The Ascott Limited. „Die Nachfrage nach flexiblen Unterkunftskonzepten wie Serviced Residences steigt ebenso kontinuierlich wie die nach individuellen Lifestyle-Hotels. Dank unserer großen Expertise und dem breiten Ascott-Markenportfolio sehen wir uns hier bestens aufgestellt.“

Marokko gehört zu den aufstrebenden Reisezielen und begrüßte allein 2024 rund 17 Millionen Besucher. Für 2025 wird bereits mit etwa 20 Millionen Gästen gerechnet, und angesichts der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2030, die auch in Marokko stattfinden wird, ist mit einem weiteren starken Anstieg zu rechnen.

Weitere Informationen zu allen Marken, Häusern und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.