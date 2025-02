Asahi Kasei startet Pilotanlage für Biogasaufbereitung in Japan

Demonstration zur CO2-Abtrennung mit Zeolithen

Düsseldorf und Novi – 25. Februar 2025 – Asahi Kasei und die Stadt Kurashiki haben am 4. Februar 2025 eine große Eröffnungsfeier für eine Biogasaufbereitungsanlage in Kurashiki, Präfektur Okayama, Japan, veranstaltet. Das System wurde nahe einer Abwasseranlage installiert und nutzt die CO2-Abtrennungs-/Rückgewinnungstechnologie von Asahi Kasei unter Verwendung von Zeolithen.

Asahi Kasei und die Stadt Kurashiki haben am 15. September 2022 eine umfassende Partnerschaftsvereinbarung zur Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität in der Gesellschaft geschlossen. Die Biogasaufbereitungsanlage ist ein wichtiger Teil dieser Partnerschaft. Die Anlage trennt CO2 und Methan aus Biogas mit Hilfe eines speziellen Zeolithen als Adsorptionsmittel und einem Vakuum-Druckwechseladsorptionsverfahren (Pressure Vacuum Swing Adsorption, PSVA) von Asahi Kasei. Der Zeolith ist ein kristallines Alumosilikat mit regelmäßigen Kanälen (Poren) in der Größenordnung von einem zehnmillionsten Teil eines Millimeters und Hohlräumen (Poren) mit einer spezifischen Oberfläche von über mehreren hundert Quadratmetern pro Gramm. Die PVSA-Verfahrenstechnologie von Asahi Kasei, bei der bestimmte Gase durch Druckänderungen getrennt werden, ermöglicht die Entfernung von CO2 aus Biogas, um hochreines Methangas (Biomethan) mit einer hohen Rückgewinnungsrate zu veredeln.

Biogas aus Klärschlamm und ähnlichen Abfällen besteht zu etwa 60 % aus Methan und zu 40 % aus CO2. Während die Verwendung von Biogas als kohlenstoffneutraler Brennstoff rasch zunimmt, ist es auch eine Quelle für Biomethan als Ersatz für Erdgas in Europa, den USA und anderen Regionen1. In Kurashiki wird Strom aus Biogas erzeugt, das in der Abwasseranlage von Kojima aus Klärschlamm gewonnen wird. Die Biogasaufbereitungsanlage wird einen Teil dieses Biogases für den Demonstrationsversuch nutzen. Im Demonstrationsversuch wird das abgetrennte Methan zurückgeführt und als Brennstoff zur Stromerzeugung verwendet. Der Demonstrationsversuch bei der Abwasseranlage begann im Februar 2025. Asahi Kasei ist für den Entwurf, die Installation und den Betrieb des Systems sowie für die Bewertung und den Nachweis seiner Leistungsfähigkeit verantwortlich, während die Stadt Kurashiki das aus Klärschlamm erzeugte Biogas liefert und den Standort für den Versuch zur Verfügung stellt. Die Kommerzialisierung des Systems erfolgt voraussichtlich 2027. Bis dahin sind Demonstrationsversuche in weiteren Ländern geplant.

„Wir freuen uns, mit der Demonstration einer Biogasaufbereitungsanlage unter Verwendung der Zeolith- und PVSA-Prozesstechnologie von Asahi Kasei zu beginnen“, sagt Osamu Matsuzaki, Senior Executive Officer von Asahi Kasei und Senior General Manager of Corporate Research & Development. „In einem nächsten Schritt werden wir durch die Ausweitung von Partnerschaften auf globaler Ebene die Weiterentwicklung und praktische Umsetzung dieser herausragenden Technologie beschleunigen, die die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren kann und so zur Nachhaltigkeit in der Welt beiträgt.“

1 Weiterführende Literatur:

Internationale Energieagentur | Sonderteil: Biogas und Biomethan

https://www.iea.org/reports/renewables-2023/special-section-biogas-and-biomethane

Europäische Kommission | Biomethan

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomethane_en

Zugehörige Pressemeldung: „Asahi Kasei baut ein Biogas-Reinigungssystem für die Kläranlage in Kurashiki, Okayama, Japan“

https://www.asahi-kasei.com/news/2022/e220915_2.html

Informationen über die Nachhaltigkeit der Asahi Kasei Gruppe

https://www.asahi-kasei.com/sustainability/about_sustainability/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäfts-bereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterie-separatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milli-arden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

About Asahi Kasei

The Asahi Kasei Group contributes to life and living for people around the world. Since its founding in 1922 with ammonia and cellulose fiber businesses, Asahi Kasei has consistently grown through the proactive transformation of its business portfolio to meet the evolving needs of every age. With more than 49,000 employees worldwide, the company contributes to a sustainable society by providing solutions to the world’s challenges through its three business sectors of Material, Homes, and Health Care. Its Material sector, comprised of Environmental Solutions, Mobility & Industrial, and Life Innovation, includes a wide array of products from battery separators and biodegradable textiles to engineering plastics and sound solutions. For more information, visit https://www.asahi-kasei.com/ Asahi Kasei is also dedicated to sustainability initiatives and is contributing to reaching a carbon-neutral society by 2050. To learn more, visit https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstraße 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei