Asahi Kasei startet Installation von containergroßem alkalischen Wasserelektrolyseur in Finnlands erster kommerzieller Wasserstofftankstelle

Tokio – 12. März 2026 – Asahi Kasei, ein diversifiziertes globales Unternehmen, hat mit der Installation eines containergroßen alkalischen Wasserelektrolyseurs Aqualyzer™-C3 mit 1 Megawatt Leistung in Finnlands erster kommerzieller Wasserstofftankstelle in Jyväskylä begonnen. Der Baustart markiert den Beginn der nächsten Phase des Projekts und einen wichtigen Meilenstein für das europäische Wasserstoff-Ökosystem.

Im Juli 2025 gab Asahi Kasei bekannt, dass es seinen Aqualyzer™-C3-Elektrolyseur an die Central Finland Mobility Foundation (Cefmof) liefern wird. Mit dem vom Aqualyzer™-C3 erzeugten Wasserstoff plant Cefmof, die lokale Infrastruktur für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge auszuweiten. Das Projekt wird als Modellfall für das Potenzial der Wasserstoffnutzung in kalten Klimazonen und in der Mobilitätsbranche dienen. Betreiber des Elektrolyseurs ist Cefmof Hydrogen, eine Tochtergesellschaft von Cefmof. Der Betrieb soll im Sommer 2026 aufgenommen werden. Das System wird täglich 400 kg Wasserstoff produzieren, genug, um durchschnittlich etwa drei Brennstoffzellenfahrzeuge (FCVs) pro Stunde zu betanken.

Kenji Takeda, Executive Officer von Asahi Kasei und verantwortlich für das Wasserstoffgeschäft des Unternehmens, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass die Installation der Wasserstoffproduktionsanlage in Jyväskylä nun in die Umsetzungsphase geht. Dieser Meilenstein unterstützt die Entwicklung des Wasserstoff-Ökosystems in Mittelfinnland. Darüber hinaus ist dies ein wichtiger Schritt, um die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unserer Wasserelektrolysetechnologie von unter Beweis zu stellen.“ „Dies ist ein bedeutender Meilenstein, da derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Wasserstoffproduktionsanlagen in Finnland in Betrieb ist. Cefmof Hydrogen gehört zu den ersten Betreibern in Finnland, die ein containerisiertes alkalisches Wasserelektrolysesystem dieser Größenordnung für die Wasserstoffproduktion einsetzen.“, fügte Lauri Perämäki, stellvertretendes Vorstandsmitglied von Cefmof Hydrogen, hinzu.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der industriellen Chlor-Alkali-Elektrolyse nutzt Asahi Kasei sein umfangreiches Material- und System-Know-how für die Wasserstofferzeugung. Das Unternehmen verfolgt einen multimodularen Ansatz, bei dem mehrere alkalische Wasserelektrolyseure des Typs Aqualyzer™ mit 10 MW Leistung miteinander verbunden werden. Laufende Pilotprojekte in Fukushima und Kawasaki haben die hohe Zuverlässigkeit und Effizienz der Technologie unter kommerziellen Betriebsbedingungen unter Beweis gestellt. 2024 hat Asahi Kasei sein Portfolio um Aqualyzer™-C3-Elektrolyseure mit einer Leistung von 1 MW bis 7,5 MW erweitert. Damit kann das Unternehmen den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden im gesamten Wasserstoffmarkt gerecht werden, von kleinen bis hin zu großen Projekten.

Mehr Informationen zu Asahi Kaseis Elektrolyseuren finden Sie hier.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

