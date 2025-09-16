Asahi Kasei startet den Vertrieb der neuen R-Serie der Asaclean™-Reinigungsgranulate in Europa

Weitere Optimierung der Zeit-, Kosten- und Materialeffizienz für Kunststoffverarbeitungsunternehmen

DÜSSELDORF – 16. September 2025 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei hat mit dem Vertrieb der Asaclean™ R-Serie in Europa begonnen. Die neue Serie erzielt eine hervorragende Reinigungsleistung für Kunststoffverarbeitungsmaschinen und erfordert gleichzeitig deutlich weniger Material nach dem Reinigungsprozess, was zu einer Zeit-, Kosten- und Materialoptimierung in der kunststoffverarbeitenden Industrie beiträgt.

Die effiziente und kostengünstige Reinigung der Anlagen nach der Kunststoffverarbeitung stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Asahi Kaseis Reinigungsgranulat Asaclean™ ist für Spritzguss-, Extrusions-, Folien- und Platten-, Blasform- und Blasfolienanwendungen optimiert. Zu den Vorteilen zählen schnellere Umrüstungen bei geringeren Ausfallzeiten, eine effektive Entfernung von Verunreinigungen, eine geringere Ausschussquote, eine höhere Produktivität und insgesamt größere Kosteneinsparungen. Mit dem Ziel, die Material- und Kosteneffizienz weiter zu steigern, hat Asahi Kasei die neue Asaclean™ R-Serie entwickelt. Im Vergleich zu ihren Vorgängerprodukten bieten die drei Typen RU, RX und RE eine bessere Reinigungseffizienz bei weniger Materialverbrauch und einer erheblichen Zeitersparnis.

Asahi Kasei wird seine neue Asaclean™ R-Serie auf der K 2025, der weltweit führenden Fachmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie, vom 8. bis 15. Oktober 2025 in Düsseldorf vorstellen (Halle 8a, Stand E23).

Über Asaclean

Seit seiner Markteinführung im Jahr 1990 wird Asaclean™ weltweit in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter in der Automobil- und Verpackungsindustrie. Neben der starken Reinigungskraft überzeugt das Material mit seiner geringe Anhaftung an Metallteilen wie Schrauben und Matrizen in Spritzgießmaschinen. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, das Innere von Formmaschinen sauber zu halten, ermöglichen einen reibungslosen Übergang zum nächsten Formprozess und tragen zur Effizienz in der Fertigung bei. Darüber hinaus löst es nicht nur Reinigungsprobleme der Kunden, wie z. B. Verunreinigungen durch Fremdkörper, sondern trägt auch zur Kostensenkung und Abfallreduzierung bei. Asaclean™ Produktfinder: https://simulation.asahi-kasei.co.jp/asaclean/en/grade-guide/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Europa Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

