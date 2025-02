Asahi Kasei präsentiert leicht zu verarbeitenden Partikelschaum für Verbundschaumkern-Anwendungen auf der JEC World 2025

Düsseldorf – 13. Februar 2025 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei wird auf der kommenden JEC World 2025, der führenden internationalen Messe für Verbundwerkstoffanwendungen, vom 4. bis 6. März 2025 in Paris, seinen mPPE-Partikelschaum SunForce™ ausstellen. Die Kombination aus hoher Verarbeitbarkeit und hervorragender Designflexibilität macht dieses Material zu einer optimalen Lösung als Kern oder Sandwichmaterial für Verbundwerkstoffanwendungen.

In verschiedenen Industrien wächst der Bedarf nach Verbundwerkstoffen mit Schaumstoffkernen zur Gewichtsreduzierung und zur Erhöhung der Steifigkeit von Bauteilen. Die für die Herstellung von Verbundwerkstoffen verwendeten Autoklavverfahren wie PCM (Prepreg Compression Molding) und RTM (Resin Transfer Molding) erfordern bei der Verarbeitung eine hohe Hitzebeständigkeit von über 100°C. Hitzebeständige Schaumstoffe werden jedoch in der Regel als Plattenware geliefert und müssen vorgeschnitten werden, was die Verarbeitungskosten erhöht und die Produktivität beeinträchtigt.

Auf der JEC World 2025 wird Asahi Kasei SunForce™ vorstellen, einen auf dem technischen Kunststoff m-PPE (modifizierter Polyphenylenether) basierenden Partikelschaum. Dieser Schaumstoff zeichnet sich durch Hitzebeständigkeit, Dimensionsstabilität, geringe Wasseraufnahme, sowie durch geringes Gewicht, Wärmedämmung und eine hohe Formbarkeit aus. SunForce™-Schaumperlen können im Steam Chest Molding Verfahren durch Aufschäumen im Werkzeug geformt werden. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Verbundkernteilen mit präzisen, komplexen und gekrümmten Formen in mittleren bis hohen Stückzahlen und ohne Nachbearbeitung mit Fräsen. Darüber hinaus zeichnet sich das m-PPE durch eine geringe Wasseraufnahme aus. SunForce™ kann als Schaumkern oder Sandwichmaterial für Verbundwerkstoffanwendungen in der Medizin-, Industrie-, Luftfahrt- oder Sportindustrie verwendet werden.

Asahi Kasei wird am Stand 6U89 ausstellen.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterie-separatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

About Asahi Kasei

The Asahi Kasei Group contributes to life and living for people around the world. Since its founding in 1922 with ammonia and cellulose fiber businesses, Asahi Kasei has consistently grown through the proactive transformation of its business portfolio to meet the evolving needs of every age. With more than 49,000 employees worldwide, the company contributes to a sustainable society by providing solutions to the world’s challenges through its three business sectors of Material, Homes, and Health Care. Its Material sector, comprised of Environmental Solutions, Mobility & Industrial, and Life Innovation, includes a wide array of products from battery separators and biodegradable textiles to engineering plastics and sound solutions. For more information, visit https://www.asahi-kasei.com/ Asahi Kasei is also dedicated to sustainability initiatives and is contributing to reaching a carbon-neutral society by 2050. To learn more, visit https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

