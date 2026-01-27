Asahi Kasei, Mitsui Chemicals und Mitsubishi Chemical schließen Grundsatzvereinbarung

Förderung der Dekarbonisierung der Ethylenproduktion in Westjapan

Tokio – 27. Januar 2026 – Asahi Kasei, Mitsui Chemicals und Mitsubishi Chemical haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, um eine neue gemeinsame Betriebsgesellschaft für die beiden Ethylenproduktionsanlagen im Westen Japans zu gründen. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll der Betrieb der Ethylenproduktionsanlage von Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene Corp. (AMEC) am Standort Mizushima, Kurashiki, Präfektur Okayama, bis zum Fiskaljahr 2030 schrittweise eingestellt und die Ethylenproduktion in der Anlage von Osaka Petrochemical Industries, Ltd. (OPC) in Takaishi, Osaka, konsolidiert werden.

Asahi Kasei, Mitsui Chemicals und Mitsubishi Chemical haben Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung und zur Optimierung der Produktionskapazität ihrer beiden Ethylenproduktionsanlagen im Westen Japans geprüft. Um diese Ziele zu erreichen, haben sich die drei Unternehmen für das „Fiscal 2025 Support Program for Energy and Manufacturing Process Conversion in Hard-to-Abate Industries“ (Förderprogramm für die Umstellung von Energie- und Fertigungsprozessen in CO2-intensiven Branchen) für das Geschäftsjahr 2025 des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) beworben und wurden ausgewählt, um Initiativen wie die Verwendung von Biomasse-Rohstoffen als Alternative zu Erdöl-basierten Ressourcen zu fördern.

Die drei Unternehmen haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, um eine neue gemeinsame Betriebsgesellschaft für die beiden Ethylenproduktionsanlagen in Westjapan zu gründen. Der Betrieb des Ethylen-Crackers von Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene Corp. (AMEC) am Standort Mizushima, Kurashiki, Präfektur Okayama, wird bis zum Fiskaljahr 2030 eingestellt. Die Ethylenproduktion wird in der Anlage von Osaka Petrochemical Industries, Ltd. (OPC) in Takaishi, Osaka, konsolidiert. Unter Nutzung des HtA-Förderprogramms plant Asahi Kasei die Errichtung einer ersten Anlage an seinem Produktionsstandort in Mizushima zur Herstellung von Ethylen, Propylen und anderen Grundchemikalien aus Bioethanol unter Anwendung der derzeit in der Entwicklung befindlichen Revolefin™-Technologie. Nach Überprüfung der Anlagenleistung, des Betriebs und der Verfahrensaspekte streben die drei Unternehmen die Aufnahme der gemeinsamen kommerziellen Produktion im Geschäftsjahr 2034 an.

Die Umrüstung der Anlagen wird von Asahi Kasei und Mitsubishi Chemical im Zuge der Stilllegung der Mizushima-Anlage von AMEC in die Praxis umgesetzt. Auch im OPC-Werk Senboku, das als Standort für die Konsolidierung dienen wird, werden Umrüstungsarbeiten durchgeführt. Der Cracker und die zugehörigen Anlagen von AMEC werden nach Einstellung der Produktion umgehend abgebaut. Nach dem Abbau werden die drei Unternehmen gemeinsam Möglichkeiten prüfen, wie der frei gewordene Standort auf eine Weise genutzt werden kann, die zur CO2-Neutralität beiträgt. Die Ethylenproduktion ist der Ausgangspunkt der petrochemischen Industrie. Aus Ethylen gewonnene Grundchemikalien sind unabdingbar für die Herstellung von Materialien und Produkten in unterschiedlichsten Industrien. Da einzelne Unternehmen bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und der Erreichung der CO2-Neutralität ihrer Anlagen an Grenzen stoßen, wird die enge Kooperation von chemischen Unternehmen und die gegenseitige Bereitstellung von Technologien immer wichtiger.

Mit dieser Grundsatzvereinbarung vertiefen die drei Unternehmen ihre Allianz, um die CO2-Neutralität und Produktionsoptimierung von Ethylenanlagen in Westjapan voranzutreiben. Eine transparente Unternehmensführung mit fairer und rationaler Kostenteilung und Gewinnverteilung im Bereich der Grundchemikalien dienen als Grundprinzip der Zusammenarbeit. Mit dem HtA-Förderprogramm wollen die drei Unternehmen den Übergang zu wettbewerbsfähigen dekarbonisierten Grundchemikalien beschleunigen, CO2-neutrale Märkte in den jeweiligen Geschäftsfeldern der Unternehmen aus- und nachhaltige Geschäftsmodelle aufbauen.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei