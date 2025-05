Asahi Kasei Microdevices und Dirac schließen Partnerschaft im Bereich High-Fidelity-In-Car-Audio

Tokio, Novi, Düsseldorf und Uppsala – 19. Mai 2025 – Asahi Kasei Microdevices (AKM) – ein führender Halbleiterhersteller – und der schwedische Digital-Audio-Pionier Dirac haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, um die Akustiklösung AudioIQ von Dirac in die digitalen Signalprozessoren (DSPs) von AKM für den Automobilbereich zu integrieren – darunter das Flaggschiff AK7709. Das Ergebnis: Ein intensiveres Klangerlebnis bei deutlich reduziertem Aufwand für manuelles Tuning.

Diese Zusammenarbeit bringt ein neues Maß an Audio-Präzision in die Verstärkersysteme von Fahrzeugen. Das realisiert ein natürlicheres, intensiveres Klangerlebnis bei gleichzeitiger drastischer Reduzierung der Notwendigkeit eines komplexen manuellen Tunings. Die Partnerschaft ermöglicht es AKM, die proprietären Algorithmen von Dirac in seine nächste Generation von Audio-DSPs einzubetten. Wie in der fünften global Fahrzeugnutzerstudie von 2023 von Asahi Kasei dargelegt, werden Fahrgäste mit der zunehmenden Autonomität von Fahrzeugen immer mehr Wert auf das Erlebnis in der Kabine legen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die steigende Nachfrage nach immersiver Unterhaltung im Auto befriedigen und gleichzeitig die Probleme der OEMs mit anstrengenden Tuning-Prozessen angehen.

„Mit der Elektrifizierung von Fahrzeugen und der wachsenden Nachfrage nach Premium-Fahrerlebnissen war ein qualitativ hochwertiger Klang im Innenraum noch nie so wichtig wie heute“, sagt Takeshi Fujita, General Manager bei AKM. „Unsere Partnerschaft mit Dirac ermöglicht es uns, unsere industrieerprobten DSPs und proprietären Audiotechnologien mit der innovativen Smart Acoustics Software von Dirac zu kombinieren, um eine natürlichere und realistischere akustische Umgebung für jeden Sitz im Fahrzeug zu schaffen.“ In den letzten 20 Jahren hat AKM mehr als 200 Millionen Einheiten seiner Audio-DSPs ausgeliefert, die in Fahrzeug-Infotainmentsystemen und anderen Audio- und Sprachlösungen weit verbreitet sind. Durch die Integration der intelligenten Akustiksoftware von Dirac direkt in sein bewährtes DSP-Portfolio ermöglicht AKM, einen lebensechten Klang angesichts der schwierigen Akustik im Fahrzeuginnenraum und der Platzierung der Lautsprecher zu liefern.

Durch die Partnerschaft wird die Leistung der AKM-eigenen Softwarelösungen weiter gesteigert. Dazu gehören Dynamic Sound Control (DSC), das die Musik- und Sprachbalance als Reaktion auf sich ändernde Straßen- und Fahrbedingungen automatisch optimiert, und der Karaoke-Modus, der durch Echounterdrückung mit geringer Latenzzeit und Howling-Unterdrückung für bessere Unterhaltung im Fahrzeug sorgt. „Unsere Partnerschaft mit AKM spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, Premium-In-Car-Audio zugänglicher und effizienter zu machen“, so Ramzi Khalaf, Director, Strategic Partnerships bei Dirac. „Durch die Einbettung der Dirac AudioIQ-Lösung in die führenden DSPs von AKM ermöglichen wir es Automobilherstellern, erstklassige Klangleistung zu liefern, die sich an jede Innenraumkonfiguration anpasst – ohne die Kosten und die Komplexität herkömmlicher Tuning-Methoden.“

Dirac AudioIQ ist eine vollständig skalierbare Audio-Optimierungsplattform für Fahrzeuge. Sie kombiniert messungsbasiertes Tuning mit fortschrittlicher Signalverarbeitung, um einen konsistenten, hochwertigen Klang auf jedem Sitzplatz zu liefern. AudioIQ minimiert die manuelle Kalibrierung, unterstützt alle Ebenen der Systemkomplexität und hilft Herstellern, die Audioleistung zu verbessern und gleichzeitig eine erhebliche Zeiteinsparung für Tuning und Markteinführung. Für die Zukunft planen Dirac und AKM eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit, um künftige Generationen von AKM-Audio-DSPs zu unterstützen und eine skalierbare Plattform für Audio-Innovationen im Automobil zu schaffen.

Über Dirac

Dirac entwickelt digitale Softwarelösungen, die ein deutlich verbessertes Klangerlebnis für alle Arten von Soundsystemen schaffen. Zu den Kunden gehören sowohl Unternehmen, wie Hersteller von Soundsystemen und Streaming-Dienste, als auch Verbraucher. Dirac ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Uppsala, Schweden, und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Kopenhagen, Dänemark und Bangalore, Indien, sowie Vertretungen in China, Deutschland, Japan, Korea und den USA. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.dirac.com/

Über Asahi Kasei Microdevices

AKM, ein in Japan ansässiges Unternehmen, betreibt als Mitglied des Materialsektors der Asahi Kasei Gruppe ein Geschäft mit elektronischen Komponenten. AKM bietet seinen Kunden einzigartige Produkte an, indem es die in magnetischen Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der in Siliziumhalbleitern verwendeten ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen von AKM werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter mobile Kommunikationsgeräte und Verbraucherprodukte sowie Geräte der Automobilelektronik, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Healthcare Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Europe Contact:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

North America Contact:

Asahi Kasei America Inc.

Christian OKeefe

christian.okeefe@ak-america.com

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Bildquelle: Asahi Kasei