Asahi Kasei liefert Hipore™ Lithium-Ionen Batterieseparatoren an Toyota Tsusho

Aufbau einer Partnerschaft für die Lieferkette von Fahrzeugbatterien in Nordamerika

Düsseldorf, Tokio, und Novi, Michigan – 31. Juli 2025 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei ist eine strategische Partnerschaft mit Toyota Tsusho für die Lieferung von Lithium-Ionen Batterieseparatoren in Nordamerika eingegangen. Asahi Kasei Battery Separator America (AKBSA) wird ab 2027 den im Nassverfahren hergestellten Batterieseparator Hipore™ an Toyota Tsusho America (TAI) liefern.

Die Vereinbarung berechtigt TAI zu einem bevorzugten Bezug von AKBSAs Hipore™ Separatoren. Ab Mitte 2027 wird AKBSA TAI mit beschichteten Separatoren von der sich derzeit im Bau befindlichen neuen Beschichtungsanlage in Charlotte, North Carolina, beliefern. Diese Partnerschaft ermöglicht es Asahi Kasei, das Risiko von Marktschwankungen zu mindern. Toyota Tsusho wird dabei von einer stabilen und regionalen Versorgung mit Batterieseparatoren profitieren. Durch die Kombination von Asahi Kaseis Materialexpertise mit Toyota Tsushos Erfahrung im Mobilitätssektor wird die Partnerschaft die Einführung von hoch performanten Batterieseparatoren auf dem nordamerikanischen Markt beschleunigen und die regionale Produktion von Elektrofahrzeugen unterstützen.

„Diese Allianz passt perfekt zu Asahi Kaseis globalen Wachstumsstrategie, gemeinsam mit unseren Partnern eine Lieferkette in Nordamerika aufzubauen und mittel- bis langfristige Wachstumschancen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu nutzen“, kommentiert Ryu Taniguchi, Lead Executive Officer von Asahi Kasei und verantwortlich für das Separatorengeschäft des Unternehmens. „Als Lieferant von innovativen Lithium-Ionen Batterieseparatoren werden wir in Zusammenarbeit mit Toyota Tsusho und weiteren Partnern ein Ökosystem aufbauen, das die Elektrifizierung in Nordamerika unterstützt und den Weg in eine klimaneutrale Zukunft ebnet.“

Kazuyuki Urata, COO von Toyota Tsushos Circular Economy Division, ergänzt: „Diese Zusammenarbeit mit Asahi Kasei ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der Elektrifizierung in Nordamerika und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Mobilität. Toyota Tsusho wird sein globales Netzwerk und seine Expertise im Mobilitätsbereich nutzen, um eine hochzuverlässige Lieferkette für Lithium-Ionen Batterien aufzubauen und damit eine Grundlage für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu schaffen.“ Um die wachsende Nachfrage in Nordamerika zu bedienen, errichtet Asahi Kasei derzeit eine neue Produktionsanlage für Hipore™ Batterieseparatoren in Kanada. Das Unternehmen positioniert das Separatorengeschäft im aktuellen Managementplan als wichtigen Wachstumstreiber. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Expansion des Hipore™-Nassprozess-Separators in Nordamerika. Durch den Aufbau der kanadischen Anlage neben den bereits bestehenden Anlagen in den USA kann das Unternehmen seine Präsenz im wachsenden Batterie-Ökosystem in Nordamerika weiter ausbauen.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Über Toyota Tsusho

Die Toyota Tsusho Corporation wurde 1948 als Handelsunternehmen der Toyota-Gruppe gegründet. Heute beschäftigt Toyota Tsusho rund 70.000 Mitarbeiter in etwa 130 Ländern und ist bestrebt, einen Beitrag zur Schaffung prosperierender Gesellschaften zu leisten. Zusätzlich zum etablierten Kerngeschäft im Bereich Mobilität beschleunigt das Unternehmen Wachstumsinvestitionen in sieben Schwerpunktbereichen: Mobilität der Zukunft, Erneuerbare Energien und Energiemanagement, Afrika, Kreislaufwirtschaft, Batterien, Wasserstoff und alternative Kraftstoffe sowie Economy of Life.

Europa Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Nord Amerika Kontakt:

Asahi Kasei America Inc.

Christian OKeefe

christian.okeefe@ak-america.com

Pressekontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Healthcare Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei