Asahi Kasei erhält staatliche Unterstützung für den Ausbau der Produktionskapazitäten von grünem Wasserstoff in Japan

Düsseldorf, Tokio und Novi – 15. Januar 2025 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei wird die Produktion für Zellrahmen und Membranen von alkalischen Wasserelektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff weiter ausbauen. Das Unternehmen hat im Dezember 2024 entsprechende staatliche Förderzusagen für den Standort in Kawasaki, Japan, erhalten. Damit wird eine stabile Produktionsinfrastruktur für nachhaltige Technologien geschaffen, die zur geplanten Kohlenstoffneutralität des Landes bis 2050 beiträgt.

Japan ist seit Jahrzehnten führend auf dem Gebiet der Technologie für die Herstellung und Nutzung von Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Eckpfeiler der „Green Transformation (GX)“-Strategie des Landes, mit der bis 2050 Kohlenstoffneutralität erreicht werden soll. Als Teil dieser Strategie zielt das „GX-Supply Chain Construction Support Project“ darauf ab, die weltweit erste inländische Produktionskette für Spitzentechnologien aufzubauen. So sollen die japanischen Klimaziele erreicht und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum gefördert werden.

Erhöhung der jährlichen Kapazität auf 2 GW

Asahi Kasei ist ein Komplettanbieter von alkalischen Wasserelektrolyseuren für die Herstellung von Wasserstoff. Im Rahmen des oben genannten Regierungsprogramms schlug Asahi Kasei vor, bis 2028 am Standort des Unternehmens in Kawasaki, Präfektur Kanagawa, Japan, neue Anlagen für Zellrahmen und Elektrolysemembranen mit einer Produktionskapazität von jeweils mindestens 2 GW zu errichten. Am 18. Dezember 2024 hat die japanische Regierung diesen Vorschlag zur finanziellen Unterstützung angenommen. Die Gesamtinvestitionen für dieses Projekt werden auf etwa 35 Mrd. (ca. 215 Mio. EUR) geschätzt, und Asahi Kasei rechnet damit, einen Zuschuss von bis zu 11,4 Mrd. (ca. 70 Mio. EUR) zu erhalten. Mit grünem Wasserstoff als saubere Energiealternative zu fossilen Brennstoffen sind hohe Erwartungen verbunden. So sagen Prognosen bis 2030 ein weltweit installiertes Elektrolyse-Volumen von etwa 31 GW voraus. Daher gilt es, die Produktion entsprechend zu steigern, um mit der steigenden Nachfrage nach Wasserstoff Schritt zu halten. Zusammen mit der derzeitigen Kapazität für das Chlor-Alkali-Elektrolyseverfahren mit Ionenaustauschmembranen wird diese Erweiterung für die grüne Wasserstoffproduktion die jährliche Gesamtkapazität von Asahi Kasei für Zellrahmen und Membranen auf mehr als 3 GW erhöhen. Zwischen beiden Elektrolysegeschäftsbereichen sollen mit der Einrichtung eines übergreifenden Produktionssystems Synergien geschaffen werden, die sowohl auf die Anforderungen des Wasserstoffmarktes als auch auf die wachsende Nachfrage im Chlor-Alkali-Geschäftsbereich reagieren können.

„Auch wenn es noch unklar ist, wann eine Wasserstoffgesellschaft Wirklichkeit werden wird, sollten wir schnellstmöglich über entsprechende Volumina verfügen, mit denen wir mit dem Markt wachsen und unseren Anteil sichern können“, kommentiert Masami Takenaka, Lead Executive Officer von Asahi Kasei und Senior General Manager des Green Solution Project. Takenaka weiter: „Mit Blick auf den riesigen Markt, der aus einem neuen Wasserstoff-Ökosystem entstehen wird, wollen wir durch weitere Kapitalinvestitionen und Allianzen mit Partnern die weltweit größte Produktionskapazität für Wasserelektrolysegeräte aufbauen. Durch diese Anstrengungen streben wir bis etwa 2030 einen Anteil von 20 % in den wichtigsten Märkten in Europa, Nordamerika und Indien an. „Der Mangel an preiswertem Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie die instabile Versorgung stellen eine ernsthafte Herausforderung für die weitere Expansion des Marktes für grüne Energie dar“, kommentiert Kenji Takeda, Executive Officer von Asahi Kasei und verantwortlich für Ionenaustauschmembranen, Microza & Water Processing und Green Solution Project Business Development.

„Der Aufbau einer stabilen Produktionslieferkette für grünen Wasserstoff ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wasserstoffgesellschaft. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) fördert die „Green Transformation Strategy“ in vollem Umfang. Hier gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit, die wir ebenso wie unser starkes Netzwerk in der Ionenaustauschmembran-Industrie nutzen, um ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wasserelektrolyse zu werden,“ so Takeda weiter.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäfts-bereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterie-separatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei