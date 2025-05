Asahi Kasei erhält prestigeträchtigen Okochi Memorial Prize für seine mikrokristalline Cellulose (MCC) Ceolus™ UF

Lösung für Herausforderungen bei Tablettierung und anspruchsvolle Formulierungen

Novi, MI und Düsseldorf, 13. Mai 2025 – Am 25. März wurde das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei mit dem prestigeträchtigen Okochi Memorial Prize ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt bedeutende Beiträge in den Bereichen Produktionstechnik, Forschung und Entwicklung von Produktionstechnologien sowie die Einführung hochentwickelter Produktionsmethoden in Japan. Die Okochi Memorial Foundation ehrte den Beitrag von Asahi Kaseis mikrokristalliner Cellulose (MCC) Ceolus™ UF zur Lösung von Problemen mit schlechter Festigkeit und Fließfähigkeit bei der Herstellung von Tabletten, zwei große Herausforderungen für Pharmaunternehmen.

Das aus natürlichem Zellstoff hergestellte MCC Ceolus™ wird als Hilfsstoff für Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel verwendet. MCC dient in erster Linie als Bindemittel, das die Festigkeit und Fließfähigkeit von Tabletten erhöht. Eine hohe Festigkeit verleiht den Tabletten eine ausreichende Härte, um Probleme wie Deckeln oder Brüchigkeit zu verhindern. Durch die hohe Fließfähigkeit wird das Pulver gleichmäßig und schnell in die Tablettiermaschine gefüllt, das zu einer Erhöhung der Produktivität beiträgt. Das Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Fließfähigkeit ist seit langem eine große Herausforderung für die Pharmaindustrie. Asahi Kasei hat den Ceolus™ UF-Typ entwickelt, der sich durch eine hohe Festigkeit und Fließfähigkeit mit einer porösen Partikelform auszeichnet. Dadurch wurden eine hohe Tablettenproduktivität und eine ausreichende Einheitlichkeit des Wirkstoffs selbst bei niedrig dosierten Wirkstofftabletten erreicht. Sie unterstützt auch die Entwicklung von anspruchsvollen und patientengerechteren Darreichungsformen. Diese Leistung wurde hoch bewertet und führte zu einer Anerkennung durch die Okochi Memorial Foundation.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und glauben, dass sie die Schlüsselrolle von Ceolus™ in der pharmazeutischen Industrie und den Wert unterstreicht, den wir unseren Kunden weltweit bieten. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für Innovationen in der Tablettenindustrie und für patientengerechtere Lösungen“, kommentierte Hideyuki Kimura, Senior General Manager der Asahi Kasei Healthcare Materials Division.

Lösungen zur Nitrosaminreduzierung mit niedrigen Nitritwerten von 0,1 μg/g (ppm) und weniger

Neben den UF-Typen bietet Asahi Kasei auch Ceolus-Typen mit niedrigem Nitritgehalt für die Reduzierung des Nitrosaminrisikos. Im Jahr 2018 wurde eine potenziell krebserregende Nitrosamin-Verunreinigung in mehreren Arzneimitteln nachgewiesen. Seitdem ist das öffentliche Bewusstsein für die potenziellen Gesundheitsgefah-ren von Nitrosaminen weltweit deutlich gestiegen. Unter der Leitung regionaler Behörden wie der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) hat die Pharmaindustrie umfangreiche Bewertungen und Forschungsarbeiten durchgeführt, um die Ursache der Verunreinigungen zu ermitteln. Ein Risikofaktor für die Bildung von Nitrosaminen ist die Nitrosierung – eine Reaktion von sekundären oder tertiären Aminen mit Nitriten während oder nach dem Herstellungsprozess von Arzneimitteln und Arzneimittelprodukten. Die Verringerung der Nitritkonzentration in pharmazeutischen Rohstoffen gilt als wirksames Mittel zur Senkung des Risikos der Nitrosaminbildung. Um potenzielle Gesundheitsgefahren durch Nitrosamin-Verunreinigungen zu reduzieren, bietet Asahi Kasei MCC Ceolus™ Typen mit Nitritkonzentrationen von 0,1 ppm oder weniger. Die Testergebnisse, die diese Werte bestätigen, sind in jedem Analysezertifikat enthalten. Klicken Sie hier, um mehr über Ceolus™ zu erfahren und Testergebnisse einzusehen.

Über die Okochi Memorial Foundation

Die 1954 gegründete Okochi Memorial Foundation erinnert an die Verdienste von Dr. Masatoshi Okochi für die akademischen Gesellschaften und die Industrie und würdigt bemerkenswerte Beiträge in den Bereichen Produktionstechnik, produktionstechnische Forschung und Entwicklung sowie die Einführung hochentwickelter Produktionsmethoden in Japan.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Healthcare Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Europe Contact:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

North America Contact:

Asahi Kasei America Inc.

Christian OKeefe

christian.okeefe@ak-america.com

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

