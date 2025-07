Asahi Kasei beliefert Wasserstoffprojekt in Finnland mit alkalischem Wasserelektrolyseur der 1MW-Klasse

Düsseldorf, Tokio und Novi, Michigan – 30. Juli 2025 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei beliefert die Central Finland Moblity Foundation (Cefmof) mit einem containergroßen alkalischen Wasserelektrolyseur Aqualizer™ C3 mit einer Gesamtkapazität von einem Megawatt. Das System wird eine entscheidende Rolle bei der Wasserstoffproduktion und der schrittweisen Dekarbonisierung in Mittelfinnland spielen. Die Inbetriebnahme ist für die erste Hälfte 2026 geplant.

Basierend auf der Erfahrung im Chloralkali-Elektrolyse-Geschäft seit der Marktexpansion 1975 entwickelte Asahi Kasei Wasserelektrolysesysteme für die Wasserstoffproduktion. Im Jahr 2020 installierte das Unternehmen einen 10-MW-Elektrolyseur Aqualyzer™ im Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) in Namie, Futaba, Fukushima, Japan. Nach dem Erfolg des FH2R-Projekts wurde 2024 der Aqualyzer™-C3 als kompaktes, containergroßes System im Bereich von 1 bis 7,5 MW in das Portfolio aufgenommen. Damit kann Asahi Kasei flexibel auf die vielfältigen Kundenbedürfnisse im Wasserstoffmarkt reagieren, für den ein starkes Wachstum prognostiziert wird. Die finnische Stiftung Cefmof treibt in Mittelfinnland die Entwicklung nachhaltiger Mobilität und Stadtplanung durch die Nutzung von grünem Wasserstoff voran. Sie wurde von der Stadt Jyväskylä, dem TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team und der Toyota Mobility Foundation gegründet. Die Stiftung unterstützt Projekte wie wasserstoffbetriebene Verkehrsmittel und die dazugehörige Infrastruktur. Mit dem Einsatz von Brennstoffzellenfahrzeugen und Wasserstoffbussen plant Cefmof, das Potenzial für die Wasserstoffnutzung in kalten Klimazonen und in der Mobilitätsbranche aktiv aufzuzeigen.

Einfache Skalierbarkeit für steigende Nachfrage

Für die Herstellung des Wasserstoffs hat Cefmof Asahi Kaseis alkalischen Wasserelektrolyseur des Typs Aqualizer™ C3 mit einer Kapazität von 1MW gewählt. Der Baubeginn in Jyväskylä ist für Ende 2025 geplant, die Inbetriebnahme und die Wasserstoffproduktion für die erste Jahreshälfte 2026. Mit dem von der Anlage produzierten Wasserstoff können pro Stunde etwa drei Wasserstoffautos betankt werden. Das containergroße, modulare Design ermöglicht eine stufenweise Erweiterung der Produktionskapazität durch den Anschluss zusätzlicher Einheiten und bietet somit Flexibilität bei einem weiteren Anstieg der Wasserstoffnachfrage.

„Mit diesem Projekt ist unser Wasserstoffgeschäft vollständig in die Kommerzialisierungsphase übergegangen“, erklärte Kenji Takeda, Executive Officer von Asahi Kasei und verantwortlich für die Geschäftsentwicklung des Green Solution Project. „Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern die Zuverlässigkeit unseres alkalischen Wasserelektrolysesystems durch die Installation in extrem kalten Klimazonen unter Beweis stellen und zur Dekarbonisierung der Region Mittelfinnland beitragen. Wir sind stolz darauf, als Komplettanbieter Unterstützung von der Installation bis zum Betrieb der Wasserstoffproduktion zu bieten.“

„Dieses Projekt wird ein wichtiger Bestandteil des entstehenden Ökosystems für grünen Wasserstoff in Mittelfinnland sein und unterstreicht das langfristige Engagement von Cefmof für den Aufbau einer klimaneutralen Zukunft in der Region“, sagt Haruka Arai, Geschäftsführerin von Cefmof. „Diese Entwicklung unterstützt die praktische Umsetzung einer funktionierenden Ladeinfrastruktur für Wasserstoff in Jyväskylä.“ Im Rahmen seines aktuellen Managementplans positioniert Asahi Kasei sein Wasserstoffgeschäft als ein wichtiges Wachstumsfeld und investiert in die vollständige Kommerzialisierung. Durch die Nutzung von Vertriebskanälen des bestehenden Chloralkali-Elektrolyse-Geschäfts treibt das Unternehmen Initiativen und Kooperationen mit verschiedenen Partnern stetig voran.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Health Care, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Europa Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Nord Amerika Kontakt:

Asahi Kasei America Inc.

Christian OKeefe

christian.okeefe@ak-america.com

Pressekontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

