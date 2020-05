Arzt in München: Warum ein Corona Test Sinn machen kann

Nicht nur hausärztlich angeordnete Corona Test kann sinnvoll sein – Testmöglichkeit in München

MÜNCHEN. In München gibt es für einen Corona Virus Test jetzt eine neue ärztliche Anlaufstelle. Dr. med. Harald Krebs und Dr. med. Michael Schleef, die eine Gemeinschaftspraxis für Hämostaseologie, Rheumatologie und Transfusionsmedizin leiten, wollen mit diesem Angebot einen Beitrag zur Bewältigung der Corona Pandemie leisten. Die Ärzte haben in der Sonnenstraße 27 zentral in München, in Baldham / Vaterstetten sowie in Martinsried eine Test-Infrastruktur für Corona Schnelltests aufgebaut. Damit können Münchener Patienten zeitnah und in relativer örtlicher Nähe einen Corona-Virus Test auch auf eigenen Wunsch durchführen lassen. Für Firmen, Altersheime und andere Einrichtungen bieten die Ärzte eine mobile Teststation mit Testung direkt vor Ort an.

Corona Test: Testkapazitäten für jedermann in München

Die neuartige Erkrankung COVID-19 wird durch ein ebenso neuartiges Virus aus der Familie der Coronaviren ausgelöst. Die Erkrankung nimmt dabei sehr unterschiedliche Verläufe. Manche Menschen haben keine oder nur leichte Krankheitssymptome. Schätzungsweise nimmt aber jede fünfte Erkrankung einen schweren Verlauf. Da das Virus nach bisherigem Erkenntnisstand hoch ansteckend ist, ist es zur Eindämmung der Infektion besonders in Verdachtsfällen wichtig, schnell einen Test durchführen zu können. Infizierte können über eine zweiwöchige Quarantäne vermeiden, weitere Menschen anzustecken. Auch können die oftmals uneindeutigen, meist grippeähnlichen Symptome der Erkrankung wie Fieber und Husten nach einer Testung eindeutig einer Infektion mit dem Coronavirus zugeordnet werden. Bisher war es oftmals schwierig, aufgrund fehlender Kapazitäten selbst im medizinisch begründeten Verdachtsfall zeitnah einen Test durchführen zu lassen. Deshalb konnten Patienten, die keinen nachweislichen Kontakt zu einem Infizierten hatten und / oder keine Symptome aufwiesen, bisher keinen Test machen. In München erweitert die Initiative der beiden Ärzte über die Corona Teststelle die Option, schnell einen Termin für einen Test und zügig innerhalb von 24 Stunden ein Testergebnis zu erhalten.

Corona Test in München – wer kann einen Test durchführen lassen?

In der Corona Teststelle kann sich Jedermann auf das Coronavirus testen lassen. Die Terminvereinbarung erfolgt online oder telefonisch. Die Durchführung eines Corona Tests wird in der Teststelle nicht davon abhängig gemacht, ob der Patient in Kontakt zu infizierten Personen stand oder Symptome aufweist. Die Ärzte gehen davon aus, dass es auch in anderen Fällen sinnvoll sein kann, einen Test durchführen zu lassen. Wer beispielsweise ständig in Kontakt mit besonders schutzbedürftigen Menschen in Pflegeeinrichtungen steht oder zu Hause einen älteren Angehörigen pflegt, gehört zum Personenkreis, für den ein solcher Test Sinn machen kann. Lediglich für die Frage, wer die Kosten für den Test übernimmt, spielt die medizinische Indikation weiterhin eine Rolle. Hier gilt, dass nur ärztlich indizierte Corona Tests von den privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden. Wer außerhalb dieser ärztlichen Indikation getestet werden möchte, kann den Test auf eigene Kosten in Anspruch nehmen.

Im Sonnengesundheits-Zentrum München befinden sich Ärzte aus verschiedenen fachärztlichen Bereichen. So umfasst das SOGZ in München eine Praxis für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie, eine privatärztliche Gemeinschaftspraxis für Transfusionsmedizin, eine privatärztliche Praxis für Kinder- und Jugendmedizin sowie ein Institut für pädiatrische Forschung und Weiterbildung. Die begleitenden Ärzte sind DR. MED. HARALD KREBS, M.SC., DR. MED. MICHAEL SIGL-KRAETZIG und DR. MED. GERD BECKER.

Kontakt

SONNEN GESUNDHEITSZENTRUM MÜNCHEN

Dr. med. Harald Krebs

Sonnenstr. 27

80331 München

+49 89 1894666-0

+49 89 1894666-11

presse@sogz.de

http://www.sogz.de

