Automatisierungslösung für Pharmakovigilanz von Tech Mahindra

Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter von Services und Lösungen für die digitale Transformation, IT, Netzwerke, Consulting & Engineering Services, hat eine Lösung für die Automatisierung der weltweiten Pharmakovigilanz (Arzneimittelsicherheit) -Verpflichtungen von Pharma- und Biotech-Unternehmen entwickelt: Robovigilance ist eine Ende-zu-Ende-Lösung für die Fallbearbeitung der Individual Case Safety Reports (ICSR).

Mittels Robotic Process Automation (RPA) führt die Lösung die wesentlichen Prozessschritte automatisiert durch. Dies umfasst den Falleingang und die Annahme, Sichtung sowie die Dateneingabe in die Sicherheitsdatenbank inklusive Qualitätssicherung. Dabei wird sie individuell an den kundenspezifischen Prozess angepasst, so dass sie die tägliche Arbeit bestmöglich unterstützt. Robovigilance kann vor Ort installiert oder als Cloud-Lösung genutzt werden. Sie kann mit verschiedenen Sicherheitsdatenbanken arbeiten und ist plattformunabhängig.

Mit Robovigilance reduziert sich die Bearbeitungszeit pro Fall auf ein Zehntel verglichen mit der manuellen Bearbeitung. Gleichzeitig steigt die Qualität, da die Lösung die Sicherheit, Einheitlichkeit und Konsistenz des globalen Prozesses gewährleistet. Unbekannte Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Unverträglichkeitsmerkmale von Arzneimitteln werden frühzeitig entdeckt, damit sinkt das Risiko von Rückrufaktionen sowie Rechtsstreits.

Prozessschritte, die aktuell noch nicht mit der nötigen Qualität automatisierbar sind, deckt Tech Mahindra im Rahmen von Business Process Outsourcing (BPO) Services mit erfahrenen Experten aus dem Gesundheitswesen ab.

Hauptbestandteil der Pharmakovigilanz sind Indiviual Case Safety Reports (ICSR), die Pharma- Unternehmen zu jedem Arzneimittel erstellen und an die zuständigen Gremien übermitteln müssen. Hierfür muss das Unternehmen Informationen zu Nebenwirkungen aus unterschiedlichen Quellen sammeln, sichten und bewerten sowie in das vorgeschriebene Format bringen, um sie elektronisch an die zuständige Stelle zu senden.

Tech Mahindra repräsentiert die vernetzte Welt mit innovativen und kundenorientierten IT-Dienstleistungen und Lösungen, die es Unternehmen, Partnern und der Gesellschaft ermöglichen, zu wachsen (Rise™). Das Unternehmen mit einem Umsatz von USD 4,9 Milliarden hat mehr als 130.800 Mitarbeiter in 90 Ländern und unterstützt über 964 globale Kunden, darunter auch Fortune-500-Unternehmen. Die Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Assets von Tech Mahindra verbinden sich über eine Reihe von Technologien, um den Stakeholdern einen greifbaren Geschäftswert zu bieten. Tech Mahindra ist das höchstplatzierte Nicht-US-Unternehmen in der Forbes Global Digital 100 Liste (2018) und in der Forbes Fab 50 Unternehmen in Asien (2018).

In Deutschland ist Tech Mahindra mit rund 800 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten und bedient Kunden branchenübergreifend.

Tech Mahindra ist Teil der Mahindra Gruppe. Mit über 200.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern erwirtschaftet sie einen Umsatz von USD 21 Milliarden. Die Mahindra Gruppe hat eine führende Position in den Märkten Nutzfahrzeuge und Traktoren, Sekundärmarkt, Informationstechnologie und Ferieneigentum.

