Arvato wird neuer Logistikpartner von Montblanc für weltweites Fulfillment

Arvato unterstützt Montblanc mit hochwertigen, sicheren und vollständig integrierten Omnichannel-Logistiklösungen

Gütersloh – Montblanc, eine der weltweit renommiertesten Luxusmarken, hat Arvato als neuen Logistikpartner für seine globalen Fulfillment-Aktivitäten ausgewählt. Die Zusammenarbeit markiert einen weiteren Meilenstein in Arvatos wachsendem Portfolio globaler Marken und unterstreicht die Fähigkeit, Exzellenz in Qualität, Geschwindigkeit und Kundenerlebnis zu liefern.

Der Arvato-Standort in Düren übernimmt die Lager- und Fulfillment-Prozesse für Montblanc und fungiert als zentrales Drehkreuz für die weltweite Distribution. Von dort aus werden Sendungen in mehr als 60 Länder per Straße und Luftfracht abgewickelt. Mit Same-Day-Shipping und durch die Nähe zu wichtigen Flughäfen stellt Arvato eine schnelle und zuverlässige Lieferung sicher, die den hohen Erwartungen der anspruchsvollen Montblanc-Kundschaft gerecht wird.

Das Logistikkonzept kombiniert ein One-Stock-Omnichannel-Setup für B2B und B2C mit fortschrittlicher Automatisierung, papierlosen Prozessen und Echtzeit-Transparenz über alle Kanäle hinweg. Durch die Integration der entsprechenden Systeme erreicht Arvato eine außergewöhnlich hohe Bestandsgenauigkeit und Effizienz – zentrale Faktoren, um Montblancs Premium-Servicestandards weltweit sicherzustellen.

Um das Markenerlebnis weiter zu stärken, bietet Arvato Value Added Services (VAS) an, die von einem speziell geschulten Team durchgeführt werden. So wird gewährleistet, dass jedes einzelne Produkt mit größter Sorgfalt und Präzision bearbeitet wird – im Einklang mit Montblancs hohen Ansprüchen an Handwerkskunst und Qualität.

„Wir sind sehr stolz, die Partnerschaft mit Montblanc damit zu beginnen, operative Exzellenz und Präzision mit einem klaren Fokus auf das bestmögliche Kundenerlebnis entlang des gesamten Einkaufsprozesses zu verbinden“, sagt Julia Börs, Mitglied der Geschäftsführung von Arvato. „Luxusmarken erwarten Perfektion in jedem Schritt und wir haben eine Lösung entwickelt und ein Team aufgebaut, um genau diese Anforderungen auch in der Supply Chain zu erfüllen.“

Nach dem bereits erfolgreichen Go-live der B2C-Operationen ist die Integration des B2B-Bereichs für Juli 2026 geplant. Damit wird ein vollständig harmonisiertes Logistik-Setup für Montblancs globales Geschäft geschaffen. Die Partnerschaft basiert auf einer starken kulturellen Übereinstimmung, enger Zusammenarbeit und einem gemeinsamen Anspruch, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen.

„Montblanc ist stolz darauf, mit Arvato zusammenzuarbeiten, um unseren Kundinnen und Kunden an jedem Touchpoint ein nahtloses, hochwertiges Erlebnis zu bieten. Die Wahl der richtigen Logistiklösung ist entscheidend, um unseren kundenzentrierten Ansatz weiter zu stärken und Exzellenz in der Umsetzung sicherzustellen – von Zuverlässigkeit bis Flexibilität, von Geschwindigkeit bis Lieferung“, sagt Sebastien Vinet, International Supply Chain Director bei Montblanc.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 75.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

