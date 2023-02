Arvato Supply Chain Solutions installiert neuen intelligenten Depalettierroboter im Warehouse

Lagerautomatisierung wird weiter vorangetrieben

Gütersloh/Venlo – Arvato Supply Chain Solutions setzt weiter auf Innovation – und das weltweit. Der Supply-Chain- und E Commerce-Dienstleister hat einen intelligenten robotergesteuerten Depalettierer entwickeln lassen, der die Prozesse und den Warenfluss im Lager nochmals beschleunigt. Die ersten beiden neuen Roboter sind jetzt von Arvato an den Standorten im niederländischen Venlo sowie in Louisville, Kentucky/USA, in die Lagerprozesse integriert worden. An beiden Standorten sorgen die Roboter bereits für einen deutlich höheren Durchsatz.

„Die Depalettierung von zufälligen, gemischten Kartons ist in der Logistik neu, während es Roboter in der Fertigung schon seit vielen Jahren gibt“, sagt Karoline Kowalik, Logistikingenieurin bei Arvato. „Roboter sind normalerweise gut darin, eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen, das Hinzufügen von Etikettenerkennung und Vereinzelung macht sie für den Einsatz in der Logistik besonders.“ Im Lager müssen Roboter mit Tausenden von verschiedenen Größen und Formen in sich schnell verändernden Umgebungen umgehen. Arvato suchte gezielt nach einem Anbieter, der nicht nur den Roboter, sondern eine schlüsselfertige gesamtheitliche Lösung entwickeln und international implementieren konnte. In Zusammenarbeit mit dem globalen Roboterintegrator AWL und dem Bildverarbeitungsentwickler Fizyr entwickelte Arvato seinen Depalettierroboter namens „Stark“. Mit einem flexiblen Greiferkopf und einer selbstlernenden KI-Vision-Software kann „Stark“ bis zu 750 verschiedene Kartons pro Stunde auf das Förderband setzen. „Die enge Zusammenarbeit war der Schlüssel zum Erfolg, denn es gibt nur wenige ähnliche Lösungen auf dem Logistikmarkt“, erläutert Karoline Kowalik.

„Mit unserer ersten Roboteranwendung bauen wir unsere Automatisierungskompetenz und unseren Lösungsbaukasten weiter aus“, erklärt Bernhard Lembeck, Vice President Future Warehouse bei Arvato. „Wiederkehrende Prozesse wie das Ein- und Auslagern von Waren oder die Kommissionierung können oft effizienter und kostengünstiger abgewickelt werden, insbesondere in Kombination mit anderen Automatisierungstechnologien wie fahrerlosen Transportsystemen.“

Branchenübergreifend hat Arvato bereits verschiedene Projekte initiiert, um die Automatisierung und den Einsatz von innovativen Robotiklösungen weiter voranzutreiben. Ziel ist es, die anspruchsvollen Fulfillment-Anforderungen der Kunden künftig noch zuverlässiger und flexibler zu erfüllen. „Die Lagerautomatisierung ist nicht nur eine optimale Unterstützung für unsere Kunden bei der Entwicklung ihres Geschäfts“, betont Martijn Nielen, Managing Director bei Arvato in den Niederlanden. „Gleichzeitig ist sie auch ein wichtiger Schritt in der Digitalisierungsstrategie von Arvato.“ So lassen sich die automatisierten Systeme mit ihrer IT nicht nur in die massiv ausgebaute Cloudtechnologie des Unternehmens integrieren, sondern sie generieren auch eine Vielzahl an neuen Daten, die Arvato zusammen mit dem umfangreichen Big-Data-Bestand aus der gesamten Wertschöpfungskette nutzt, um neue digitalen Lösungen zu entwickeln. Innovative Robotiklösungen, so die übereinstimmende Meinung der Arvato-Experten, gewinnen daher auf dem Weg zum Future Warehouse in der Logistik zunehmend an Bedeutung. In Planung sind daher verschiedene weitere Robotikanwendungen, mit denen Arvato seine Innovationsreise fortsetzen und im Logistikmarkt eine Vorreiterrolle einnehmen will.

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Verlagswesen und hat seine Organisationsstruktur auf die Bedürfnisse seiner globalen Kunden und ihrer Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeiter arbeiten an über 87 Standorten auf einer Plattform mit den neuesten Technologien zusammen. So gelingt es Arvato seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato Supply Chain Solutions ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitern ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

