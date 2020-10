Arvato Supply Chain Solutions erweitert Standortnetzwerk in China

Inbetriebnahme von zwei neuen Lagerstandorten

Shanghai und Guangzhou – Mit zwei neuen Standorten in Shanghai und Guangzhou hat Arvato Supply Chain Solutions sein Netzwerk in China weiter ausgebaut. Der Supply Chain- und E-Commerce-Dienstleister verfĂĽgt nun in China ĂĽber sechs Distributionszentren mit insgesamt knapp 40.000 Quadratmetern Lagerfläche.

“In den vergangenen Monaten konnten wir unsere Präsenz um zwei SchlĂĽsselstandorte erweitern und damit das strategische Ziel weiterverfolgen, unser Geschäft in Asien gemeinsam mit unseren internationalen Kunden auszubauen”, berichtet Raoul Kuetemeier, Head of Asia bei Arvato Supply Chain Solutions.

Das neue Warenhouse in Shanghai ist in der Freihandelszone Yangshan angesiedelt. Seit September übernimmt Arvato dort für ein namhaftes Hightech-Unternehmen auf 5.000 Quadratmetern Hallenfläche die Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und die globale Distribution von Produkten wie AR- und VR-Brillen. Der Standort wurde pünktlich in Betrieb genommen, um die Einführung eines neuen Produkts zu unterstützen, das nur wenige Tage nach Eingang der ersten Lieferungen auf den Markt kam. Rund 20 Mitarbeiter bearbeiten täglich ein Eingangs- und Ausgangsvolumen von 400 Paletten. Sämtliche Wareneingangsprozesse mit Ausnahme der Etikettierung werden papierlos gesteuert. Der weltweite Vertrieb wird per Luftfracht über den nahegelegenen Flughafen Pudong abgewickelt. Neben der günstigen geografischen Lage und Infrastruktur bietet die Freihandelszone Yangshan, die von der chinesischen Regierung gefördert wird, besondere Vorteile hinsichtlich der Verzollung. Dank des zollfreien Warenimports und -exports können Prozesse beschleunigt und Kosten reduziert werden.

Zuvor hatte Arvato Supply Chain Solutions seine Präsenz innerhalb Chinas (Nicht-Zolllager) ausgebaut und fĂĽr einen Kunden aus der Automobilzulieferindustrie einen 2.000 Quadratmeter groĂźen Lagerstandort in Guangzhou, der größten Stadt im Perlflussdelta, eröffnet, der die bestehenden Standorte in Shanghai, Kunshan, Shenzhen und Peking ergänzt. Neben den Lagerlogistik-Dienstleistungen in Guangzhou ist Arvato auch fĂĽr den nationalen Vertrieb im B2B-Geschäft verantwortlich und beliefert Einzelhändler und Reparaturzentren in ganz China mit Automobilersatzteilen und hochwertigen Motorenölen. Täglich werden bis zu 100 eingehende und ausgehende Paletten bearbeitet. “Guangzhou ist zwar nicht unser größter Lagerstandort in China, dafĂĽr aber der erste, der unser neues IT-System eingefĂĽhrt hat – ein nahezu papierloses cloudbasiertes Warehouse Management System mit vernetzten mobilen Geräten”, erklärt Raoul Kuetemeier. Zu den verwendeten Geräten und Systemen zählen Pick-by-Voice, automatische Texterkennung, Handscanner, Ringscanner und mobile Etikettendrucker. Raoul Kuetemeier erläutert: “Die Automatisierung von Prozessen und Standorten durch den verstärkten Einsatz von Technologie und intelligenten Systemen ist ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsstrategie von Arvato Supply Chain Solutions. Die Lösungen mĂĽssen skalierbar, flexibel und verlässlich sein und sich global einsetzen lassen.”

Seit der Inbetriebnahme des Lagerstandorts werden die Geschäfte des Automobilzulieferers reibungslos durchgefĂĽhrt und stellen eine Erweiterung zum bestehenden Geschäft in Peking, Nordchina, dar. Raoul Kuetemeier: “Unser oberstes Ziel ist es, innovative Leistungen fĂĽr unsere Kunden in Asien zu erbringen. Mit diesem Go-Live stellen wir unsere Kompetenzen unter Beweis und haben – was noch wichtiger ist – einen zufriedenen Kunden. Wir sind also fĂĽr weiteres Wachstum gut aufgestellt.”

