Arvato nimmt modernes Shuttlesystem für H&M in Polen in Betrieb

Distributionszentrum in Strykow erneut erweitert

Die Logistikaktivitäten von H&M in Mittel- und Osteuropa können künftig noch schneller und flexibler abgewickelt werden. Arvato hat sein E-Commerce-Distributionszentrum im polnischen Strykow weiter ausgebaut und ein automatisiertes Shuttlelager mit einer Kapazität von bis zu 270.000 Boxen installiert. „Es ist derzeit das größte System seiner Art in Mitteleuropa und gleichzeitig das erste Mal, dass wir diese Automatisierungstechnologie an einem unserer polnischen Standorte einsetzen“, sagt Lidia Ratajczak-Kluck, Managing Director von Arvato in Polen.

Mit beiden Maßnahmen schließt Arvato den Ausbau des Logistikstandorts für H&M ab. In einer neuen Halle mit Hochregallager können selbstfahrende Schubmaststapler Kommissionierungen aus bis zu 8,7 Meter hohen Regalen übernehmen. Mit der aktuellen Erweiterung um 16.000 Quadratmeter, einschließlich der Mezzanine-Flächen, verfügt der Standort Strykow nun über insgesamt 98.000 Quadratmeter Lagerfläche, davon 31.000 Quadratmeter auf Mezzanine-Ebenen.

Das logistische Herzstück bildet ein neues KNAPP-Shuttlesystem, das rund 10.000 Quadratmeter der neu geschaffenen Fläche einnimmt. Produkte können dort auf 16 Ebenen mit 15 Gängen gelagert werden. Das System ist mit 144 Shuttles ausgestattet, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde fahren. In Verbindung mit den rund fünf Kilometer langen Förderstrecken ermöglicht dies eine noch schnellere Ein- und Auslagerung. Zu den größten Herausforderungen bei der Projektumsetzung zählten die Integration mehrerer IT- und Infrastruktursysteme, was eine sehr präzise Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Arvato und den Lösungspartnern erforderte, sowie die Umsetzung von Brandschutzvorgaben während der Installationsarbeiten. Gleichzeitig wurden die Mitarbeitenden intensiv auf die neue Technologie geschult.

Mit der Inbetriebnahme des Shuttlesystems hat Arvato den gesamten Wareneingangsprozess im Lager vollständig automatisiert – von der Entladerampe bis zur Einlagerung der Waren in Hochregale oder das Shuttlesystem. „Wir freuen uns, den Ausbau des Online-Logistikzentrums in Strykow feiern zu können, das nun über einen noch höheren Automatisierungsgrad verfügt. Diese Erweiterung ist ein weiterer Meilenstein in unserer engen Zusammenarbeit mit Arvato, die 2018 in Polen begann. Sie ist ein klares Bekenntnis zu einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung in der gesamten Region in den kommenden Jahren und zur kontinuierlichen Anpassung an neue technologische Möglichkeiten“, sagt Nicolaus Fournarakis, Regional Sales & Warehouse Operations Manager bei H&M.

Innerhalb des globalen Netzwerks von Arvato dient der Standort als regionales Logistikzentrum, das schnelle Lieferungen in mehrere mittel- und osteuropäische Märkte ermöglicht. Lidia Ratajczak-Kluck: „Polen ist für uns ein Wachstumsmarkt mit sehr guten Voraussetzungen, um sowohl unsere eigene internationale Präsenz als auch die unserer Kunden weiter zu stärken.“ Arvato betreibt insgesamt 16 Distributionszentren mit über 360.000 Quadratmetern Lagerfläche an sieben Standorten in Polen.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 75.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

