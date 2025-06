Arvato baut europäische Partnerschaft mit argenx aus

Neue Services in Italien und Spanien

Gütersloh/Bergamo – Arvato und das globale Biotech-Unternehmen argenx haben zwei wichtige Meilensteine ihrer europäischen Expansion erreicht: Nach dem erfolgreichen Start der Direktdistribution für den spanischen Markt aus Alcalá de Henares wird nun auch der italienische Markt vom Arvato-Logistikstandort in Calcinate bei Bergamo bedient.

Zwei Länder, zwei Go-Lives – ein starkes Signal für Wachstum

Die Partnerschaft zwischen Arvato und argenx begann im Jahr 2022 und hat sich seither zu einer umfassenden Zusammenarbeit in der EMEA-Region entwickelt. Arvato verantwortet seitdem die Logistik für den deutschen Markt aus dem Healthcare-Hub in Harsewinkel – inklusive vollständiger Order-to-Cash-Abwicklung, Lagerlogistik, Auftragsbearbeitung, Versand sowie weiteren Value-added Services.

Der Go-Live in Spanien Anfang dieses Jahres markierte den Startpunkt für die internationale Ausweitung der Partnerschaft. Mit dem jetzt erfolgten Go-Live für Italien wurde der nächste Meilenstein erreicht. Der Arvato-Standort in Calcinate bei Bergamo fungiert als zentrales Distributionszentrum für ganz Italien. Gesundheitsdienstleister, Krankenhäuser und Patienten profitieren künftig von einem lokalen Versorgungsnetzwerk – bislang wurde die Distribution aus dem Ausland gesteuert. Der Standortwechsel wurde vollzogen, um schneller, flexibler und effizienter auf die steigende Nachfrage nach Präzisionstherapien bei Autoimmunerkrankungen reagieren zu können.

„Italien ist eines der wichtigsten Länder für argenx“, erklärt Fabrizio Celia, General Manager von argenx Italien. „Die Einführung der Direktdistribution ist Teil unserer übergeordneten Wachstumsstrategie, mit der wir unsere Präsenz in Italien weiter stärken und näher an die Bedürfnisse von Patienten und Patientinnen mit seltenen und schweren Autoimmunerkrankungen sowie an die Anforderungen der Gesundheitsversorgung heranrücken wollen. Die Übergabe der Logistik an einen zuverlässigen Partner wie Arvato garantiert Qualität, Zuverlässigkeit und schnelle Lieferungen – und trägt durch kürzere Transportzeiten auch zur Reduktion unseres ökologischen Fußabdrucks bei.“

„Wir sind stolz, argenx in dieser neuen Wachstumsphase in Italien zu begleiten und unsere Erfahrung in der Pharmalogistik sowie im Umgang mit sensiblen Produkten einzubringen“, sagt Martin Zoeckler, Director Healthcare bei Arvato in Italien. „Unser Standort in Calcinate wurde gezielt aufgebaut, um höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Qualität in der Healthcare-Logistik zu erfüllen. Mit flexiblen, skalierbaren und technologisch führenden Lösungen sorgen wir für eine zuverlässige und schnelle Belieferung im gesamten Land – und leisten so einen echten Beitrag zur rechtzeitigen Verfügbarkeit lebenswichtiger Therapien.“

Durch die lokalen Logistikstrukturen in Spanien und Italien profitiert argenx nun von kürzeren Transportwegen, effizienteren Prozessen und einem verringerten ökologischen Fußabdruck. Gleichzeitig stärkt Arvato seine Position als verlässlicher Supply-Chain-Partner für internationale Healthcare-Unternehmen, die nach Flexibilität, Compliance und Skalierbarkeit suchen.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Bildquelle: Arvato