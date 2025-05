Arvato baut Automatisierung mit neuem Rack-to-Person-System am Standort Poznań weiter aus

Schnellere Kommissionierung im Onlinegeschäft

Gütersloh/Poznań – Arvato setzt weiter konsequent auf Automatisierung. Aktuell hat der auf Supply Chain Management und E Commerce spezialisierte globale Logistikdienstleister dazu ein neues Rack-to-Person-System in seinem Logistikzentrum in Poznań, Polen, implementiert. Damit werden die Effizienz der Warenkommissionierung und Lagerprozesse für das Onlinegeschäft nochmals deutlich gesteigert.

„Im Rahmen unserer Automatisierungsstrategie investieren wir in moderne Lagertechnologien und Robotik. Unser Ziel ist es, die Effizienz der Lagerprozesse zu steigern und den Mitarbeitenden eine Arbeitsumgebung bereitzustellen, die sie bei der Ausführung ihrer Aufgaben unterstützt“, erklärt Lidia Ratajczak-Kluck, Geschäftsführerin von Arvato in Polen und Mitglied der Arvato-Geschäftsleitung. „Mit diesem innovativen Rack-to-Person-System haben wir nun auch in Polen eine Automatisierungslösung im Einsatz, mit der wir unsere Logistikprozesse optimieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit am Markt steigern können. Besonders für Kunden mit einem breiten Produktsortiment schaffen wir mit dieser Lösung einen enormen Mehrwert.“

Das neue System basiert auf fortschrittlicher Robotertechnologie und unterstützt und erleichtert das Kommissionieren für die Mitarbeitenden. Die autonom fahrenden Roboter befördern im 48.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum in Poznań selbsttätig die Lagerregale mit der Ware an die Kommissionier-Stationen, wo Mitarbeitende die Waren entsprechend der Bestellung entnehmen. Die Roboter bewegen sich mithilfe eines Kamerasystems und Navigationscodes im Lager. Die direkte Anlieferung der Regale rationalisiert und beschleunigt den Kommissioniervorgang deutlich – nicht zuletzt durch die Geschwindigkeit der Roboter. Ist das Kommissionieren abgeschlossen, fahren die Roboter die Regale automatisch zum richtigen Stellplatz zurück. Um das ideale Hallen- und Bestandslayout und den besten Lagerort für jeden Artikel zu ermitteln, nutzen sie historische Daten und Heatmap-Analysen.

Die Rack-to-Person-Roboter sind ebenfalls ein Beispiel für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den operativen Abläufen. KI unterstützt sie dabei, sich zu orientieren und Routen zu optimieren. Eingesetzt werden die Roboter in einer geschlossenen Lagerzone, wobei Sensorschleusen sicherstellen, dass Mitarbeitende nicht versehentlich in den Arbeitsbereich der Roboter gelangen. Der Robotereinsatz in Verbindung mit der kompakteren Nutzung der vorhandenen Stellfläche für die Fachbodenregale ermöglicht die Lagerung von mehr Produkten. Die Lösung ermöglicht zudem einen kontinuierlichen Betrieb, was die Produktivität und betriebliche Effizienz erheblich steigert.

„Geschwindigkeit und Flexibilität werden für unsere Kunden immer wichtiger. Generelles Ziel bei jeder Automatisierung ist es daher, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und auf ihre Anforderungen flexibel zu reagieren“, sagt Philipp Rücker, Head of Transport Management und Logistics Engineering bei Arvato. „Alle Automatisierungslösungen, egal ob Roboter-, Rack-to-Person, AutoStore-, Shuttle- oder Verpackungslösung konzipieren wir mit einem hohen Maß an Modularität und Flexibilität. So erhalten wir ein skalierbares System, das wir bei Bedarf schnell und einfach auch an anderen Standorten implementieren können.“

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an 90 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 70.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

