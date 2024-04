Arval erzielt hervorragendes Geschäftsergebnis und verzeichnet ein Wachstum der Leasingfahrzeugflotte in 2023

Arval hat sich im Jahr 2023 hervorragend entwickelt: Die Flotte umfasst nun weltweit 1.701.540 verleaste Fahrzeuge. Das entspricht einem organischen Wachstum von 6,9 Prozent gegenüber 2022 und liegt deutlich über dem Marktdurchschnitt. In den Bereichen Elektrifizierung der Flotte, Mobilität und vernetzte Fahrzeuge wurden ebenfalls bedeutende Fortschritte erzielt. Zudem sind die Prognosen für 2024, das letzte Jahr des Strategieplans Arval Beyond, sehr positiv.

Als einer der führenden Anbieter im Langzeit-Fahrzeugleasing und von umfangreichen Mobilitätslösungen hat Arval ihr Unternehmenswachstum im Jahr 2023 weiter vorangetrieben und die positive Dynamik der vergangenen Jahre beibehalten:

-Arval hat weltweit den Bestand an verleasten Fahrzeugen im Vergleich zum Jahr 2022 um 6,9 Prozent auf 1.701.540 Fahrzeuge erhöht. Die Flotte umfasst nun 166.363 batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), 85 Prozent mehr als im Vorjahr. Im letzten Quartal 2023 entfielen 22 Prozent der Neuwagen auf BEVs.

Arval Deutschland hat sich zum Vorjahresniveau über alle Segmente hinweg um etwa 21.000 Fahrzeuge gesteigert und lag Ende Dezember 2023 bei fast 129.000 Fahrzeugen. Das entspricht einem Wachstum von 19,6 Prozent. 18,6 Prozent der Fahrzeuge entfallen dabei auf BEVs.

-Auf internationale Großunternehmen entfallen weltweit 440.000 verleaste Fahrzeuge, was einem Anstieg von 8 Prozent entspricht.

-Auf lokale Firmenkunden hingegen entfallen 696.000 Fahrzeuge, ein Anstieg von 3 Prozent.

-Das Retail Segment erreichte mit 506.000 Fahrzeugen ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zu 2022. Bei Arval in Deutschland erhöhte sich Retail um etwa 11.500 Fahrzeuge und lag Ende Dezember 2023 bei fast 20.000 Fahrzeugen. Das entspricht einem starken Wachstum von 138 Prozent.

-Mit 105.000 aktiven Nutzern und 60.121 Fahrzeugen wuchs Arval Flex, das flexible Abomodell (einschließlich Arval Mid Term Rental für Unternehmen), um 9 Prozent.

-Die Zahl der vernetzten Fahrzeuge überschritt 633.000, was einem Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr gleichkommt.

Insgesamt beschäftigt Arval 8.388 Mitarbeitende, die mehr als 300.000 Kunden in 29 Ländern betreuen.

„2023 war ein außergewöhnliches Jahr, wie das Wachstum unserer verleasten Flotte, die Fortschritte, die wir in zahlreichen Geschäftsbereichen gemacht haben und die Entwicklung in unserem Partnernetzwerk zeigen. Wir können alle sehr stolz auf unsere Leistungen sein“, sagt Alain van Groenendael, Chairman und CEO von Arval. „Dies ist ein sehr gutes Vorzeichen für die Chancen und Herausforderungen, die uns im Jahr 2024 erwarten. Ein Jahr, das für den Markt und für Arval eine Zeit des Übergangs sein wird. Mit der Unterstützung von BNP Paribas, unseren Mitarbeitenden und Partnern werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben, indem wir unsere Kunden bei der Umsetzung der Elektrifizierung ihrer Fuhrparks noch stärker unterstützen.“

„Dank unserem robusten Geschäftsmodell, unserer starken Partnerschaften sowie unserer Fähigkeit, neue innovative Lösungen anzubieten, konnten wir auch im Jahr 2023 unsere Kunden optimal unterstützen“, kommentiert Sebastien Valy, General Manager bei Arval Deutschland. „Wir arbeiten auch weiterhin daran, den Bedürfnissen unserer Kunden und dem gestiegenen Bedarf an alternativen Mobilitätslösungen gerecht zu werden. Gemeinsam mit der BNP Paribas Gruppe werden wir den Wachstumskurs von Arval auch im Jahr 2024 erfolgreich fortsetzen.“

Elektrifizierung von Flotten auf Rekordniveau

Arval hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 350.000 batterieelektrische und insgesamt 700.000 elektrifizierte Fahrzeuge zu verleasen, um die CO2-Emissionen der Flotte im Vergleich zu 2020 um 35 Prozent zu reduzieren. Bereits Ende 2023 hatte Arval mehr als 166.363 Elektrofahrzeuge verleast, was einer Steigerung von 85 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Um diese Entwicklung erfolgreich weiterzuführen, hat Arval vor kurzem die Einführung von Arval Charging Services angekündigt. Ein neues Angebot, welches das Leasing eines Fahrzeugs inklusive einer Ladestation ermöglicht und sowohl für Unternehmen als auch für Privatkunden verfügbar ist.

Arval unterzeichnete außerdem eine internationale Vereinbarung mit ChargePoint, einem großen Anbieter von Ladenetzwerken für Elektrofahrzeuge. Dadurch wird es Kunden von Arval ermöglicht, Ladestationen am Arbeitsplatz und zu Hause zu installieren, mit einem automatischen Rückerstattungssystem für die Fahrenden und Zugang zu einem Netz von mehr als 500.000 Ladepunkten in Europa.

Dieses neue Angebot geht Hand in Hand mit den Lösungen, die Arval bereits anbietet und die nicht nur die Nutzung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, sondern auch alternative oder ergänzende Mobilitätslösungen umfasst.

Neue internationale strategische Partnerschaften

Arval hat ihre internationale Zusammenarbeit weiter gestärkt und eine dreigliedrige strategische Kooperationsvereinbarung mit ihrem langjährigen Partner Element und Sumitomo Mitsui Auto Services (SMAS) bekannt gegeben. Die Vereinbarung ermöglicht den globalen Kunden der Allianz den Zugang zu Fahrzeugleasing- und Flottenmanagementdienstleistungen in Japan, Thailand, Indien und Indonesien. Außerdem wurde die Allianz um SIXT Mega Rent in Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina erweitert.

Gemeinsam verwalten die Partner der Element-Arval Global Alliance mehr als 4,4 Millionen Fahrzeuge und sind in 56 Ländern auf fünf Kontinenten tätig. Das fundierte Know-how und die globale Reichweite der Allianz bieten den internationalen Kunden von Arval einen erheblichen Mehrwert.

Neben der Aufrechterhaltung starker Bankenpartnerschaften – vor allem mit BNP Paribas, aber auch mit der CaixaBank in Spanien und Portugal, der UniCredit Bank in Österreich, der Erste Bank in der Slowakei, usw. – hat Arval die Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Akteuren des Automobilsektors im Rahmen internationaler strategischer Partnerschaften fortgesetzt. Dazu zählen beispielsweise die Kooperationen mit Hyundai, Kia, Honda, Sixt, Astara, Emil Frey France, MG Motors und Volvo Cars.

Arval arbeitet auch über White Labels mit strategischen Partnern zusammen. Im Januar 2023 gaben Arval, BNP Paribas Cardif und BNP Paribas Personal Finance den Start ihrer Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover bekannt, die sich auf die integrierte Finanzierung von Mobilitätslösungen in neun europäischen Märkten, darunter auch Deutschland, konzentriert. Im Juni hat Arval ihre Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller MG Motor durch die Einführung eines gemeinsamen Abonnementangebots ausgeweitet: „MG Auto Abo powered by Arval“. Im Oktober 2023 schloss sich Arval mit der Premium-Elektrofahrzeugmarke ZEEKR zusammen, gemeinsam mit BNP Paribas Personal Finance. Als Multimarken-Leasinggesellschaft wird Arval die Auswahl an Fahrzeugmodellen, die Kunden zur Verfügung stehen, weiter ausbauen und bereitet sich darauf vor, eine weitere internationale Partnerschaft bekannt zu geben.

Für den deutschen Markt war neben den genannten Partnerschaften mit Jaguar Land Rover und die Einführung des Auto-Abo-Modells mit MG Motor auch die erweiterte Kooperation mit Aral, der Tankstellenmarke von bp, von großer Bedeutung.

Mit der Aral Fuel & Charge Card profitieren Firmenkunden von intelligenten Ladelösungen – ein weiter Hebel, mit dem Arval Kunden verstärkt beim Umstieg auf Elektromobilität unterstützt.

Innovative Lösungen für Kunden und deren Mobilität

Neben der Unterstützung der Kunden beim Umstieg auf nachhaltige Antriebstechnologien hat Arval auch Partnerschaften geschlossen, im Rahmen derer neue Angebote zur Förderung alternativer Mobilitätslösungen auf den Weg gebracht wurden:

-Die Einführung von Shared-Mobility-Lösungen für Mitarbeitende wurde 2023 in sechs weiteren Ländern fortgesetzt. Das Carsharing-Angebot von Arval ist nun in 15 Ländern verfügbar, wobei im Jahr 2023 in allen Ländern insgesamt 125.000 Buchungen auf der Plattform vorgenommen werden.

-Der Arval Mobility Pass, eine simple und innovative Lösung, die eine Zahlungskarte, eine App und eine Verwaltungsplattform kombiniert, um die Mobilität von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden zu verbessern, wurde 2023 mit Edenred in Brasilien, Betterway in Frankreich und XXImo in den Niederlanden eingeführt.

-Arval Bike Leasing ist in 14 Ländern verfügbar und verzeichnete bis Ende 2023 einen Anstieg von 65 Prozent gegenüber 2022. Um dieses Marktwachstum zu unterstützen, hat Arval ihr Angebot für den langfristigen Fahrradverleih in Frankreich durch eine Partnerschaft mit dem Startup Zenride erweitert.

-Bis Ende Dezember 2023 hat Arval ihr Gebrauchtwagenleasing-Angebot Arval Re-lease in 21 Ländern eingeführt, fünf mehr als im Vorjahr. Damit bietet Arval eine intelligente Lösung, die den Kunden Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen zu attraktiven Leasingraten verschafft und gleichzeitig deren Nutzungsdauer verlängert. Die Arval Re-lease-Flotte wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 139 Prozent, was die Begeisterung der Kunden für dieses neuartige Angebot zeigt.

-Arval hat den Meilenstein von 633.000 vernetzten Fahrzeugen in der Flotte erreicht, ein Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist Arval auf dem besten Weg, bis 2025 80 Prozent der gesamten Flotte zu vernetzen. Dank Telematik-Technologie und Datenintelligenz ermöglicht die digitale Lösung Arval Connect, die Kosten von Fahrzeugflotten zu optimieren, die Sicherheit der Fahrenden zu verbessern, den Umstieg auf alternative Antriebstechnologien zu beschleunigen und mobile Teams effizienter zu managen. Mit dem vernetzten Versicherungsangebot geht Arval noch einen Schritt weiter und bietet Kunden eine Reduzierung der monatlichen Leasingrate auf der Grundlage ihres Fahrverhaltens. Dieser in Italien erfolgreich eingeführte Service hat bereits zu einer Halbierung der Verkehrsunfälle geführt. In Kürze wird er auch in Spanien, den Niederlanden und in Belgien eingeführt. In Deutschland ist Arval Connect bereits im Einsatz.

Arvals Ambitionen für 2024

In einem sich schnell verändernden Markt wird das Hauptziel von Arval 2024 darin bestehen, auf der positiven Dynamik der letzten Jahre aufzubauen. Ziel ist es, den Kunden durch Arvals engagierte und motivierte Mitarbeitende den bestmöglichen Service zukommen zu lassen. Im Mittelpunkt der Strategie von Arval steht auch die Beschleunigung der Elektrifizierung von Flotten. Die Ausweitung des Angebots an batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, die Umsetzung von Partnerschaften für das Aufladen von Fahrzeugen, die Bereitstellung von Fachwissen und die Beratung von Kunden bei der Entwicklung von Mobilitätsstrategien sowie ergänzende Lösungen, die weniger CO2 ausstoßen, sind der Schlüssel zu diesem Ziel. Arval hat bereits am 15. Januar mit der Einführung von Arval Charging Services begonnen, einem Angebot, das das Leasing einer Ladestation mit einem batteriebetriebenen Elektrofahrzeug kombiniert. Dieses Angebot ergänzt das Arval-Ladekartensystem und die automatische Rückerstattung des Stromverbrauchs der Fahrzeuge zu Hause.

Darüber hinaus wurde die Gesamtstrategie von Arval zur Förderung der Mobilität im Jahr 2024 mit einer EcoVadis-Goldmedaille belohnt, womit das Unternehmen zu den besten fünf Prozent der bewerteten Firmen gehört. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement der Mitarbeitenden von Arval wider, sich auf allen Ebenen des Unternehmens für mehr Nachhaltigkeit zu engagieren.

Da die meisten Ziele von Arval Beyond in naher Zukunft erreicht werden, wird das Jahr 2024 auch den Abschluss dieser Strategie markieren, die 2020 gestartet wurde. Im kommenden Jahr wird Arval ihren neuen Strategieplan bauen. Dieser wird Anfang 2025 bekannt gegeben und einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens markieren.

Im Anschluss an diese Geschäftsergebnisse hat Arval am 8. März 2024 den Jahresabschluss veröffentlicht.

