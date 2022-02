Artec 3D präsentiert neuen 3D-Scanner 2022 Artec Leo mit doppelter Leistung und noch höherer Präzision

Verbesserter Mehrkernprozessor und erhöhte Präzision machen die neue Version von Artec Leo zum bisher leistungsstärksten und nutzerfreundlichsten handgeführten 3D-Scanner

Santa Clara, Kalifornien/USA, 14. Februar 2022 – Artec 3D, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von professionellen 3D-Scannern und korrespondierender Software, hat den neuen 3D-Scanner 2022 Artec Leo, einen komplett kabellosen 3D-Handscanner mit integriertem Touchscreen, vorgestellt. Durch die Verbesserungen dürfen Kunden eine noch höhere Präzision, mehr Leistung, eine optimierte Erfassung von Farben und eine mehrsprachige Nutzeroberfläche erwarten.

„Artec Leo war der branchenweit erste kabellose 3D-Scanner auf Basis von künstlicher Intelligenz – ein Umstand, der ihn legendär werden ließ“, erklärt Artyom Yukhin, Präsident und CEO von Artec 3D. „Jetzt sind wir allerdings noch einen Schritt weiter gegangen, um sicherzustellen, dass alle Anwender erstklassige, professionelle Ergebnisse mit garantierter Genauigkeit und noch exakteren Daten erhalten. Wir haben den neuen Artec Leo dahingehend erweitert, dass jeder Anwender schnell und einfach die gewünschten Ergebnisse in seiner Landessprache erhält.“

Leistungsfähiger 3D-Scanner Artec Leo: Verbesserte Verarbeitung und doppelte Intelligenz

Im 2022 Artec Leo ist der neue NVIDIA Jetson TX2-Prozessor integriert. Dieser ist mehr als doppelt so leistungsstark wie sein Vorgänger und verbraucht dabei weniger als 7,5 Watt Strom. Darüber hinaus ist er dank dem NVIDIA Denver 2 mit einem optimierten Mehrkernprozessor ausgestattet. Heruntergebrochen bedeutet dies zwei zusätzliche Prozessorkerne und enorme Rechenleistung – verständlich bei der heterogenen Rechenumgebung basierend auf einer Multiprozessor-Architektur mit 2 GHz Taktfrequenz bei jedem der sechs Kerne. Die optimierte Version von Artec Leo bietet außerdem einen überarbeiteten Ablauf beim 3D-Scannen, mit einer neuen Nutzeroberfläche und einem noch bedienungsfreundlicheren Bildschirm.

Durch die Verbesserung aller wichtigen Parameter der KI-Pipeline – GPU-Leistung, Energieeffizienz, Deep-Learning-Bibliotheken und Speicherbandbreite – bietet der handgeführte 3D-Scanner durch den TX2-Prozessor mehr als die doppelte Leistungskapazität und Intelligenz. „Der TX2 ermöglicht es uns, mehr KI-gestützte Algorithmen und Prozesse direkt in den Scanner zu implementieren“, erläutert Gleb Gusev, CTO von Artec 3D. „Mit dieser Technologie werden Anwendern noch schnellere und genauere Ergebnisse sowie ein noch intuitiverer automatisierter Ablauf ermöglicht.“

Präzision auf höchstem Niveau

2022 Artec Leo wird mit garantierter Genauigkeit geliefert, so dass Nutzer stets erstklassige, professionelle Messergebnisse erhalten. Garantiert wird diese hohe Genauigkeit durch ein neues Kalibrierungszertifikat: Zur Überprüfung wird zuvor jeder Scanner mit hochpräzisen Referenzobjekten an verschiedenen Positionen innerhalb des Arbeitsvolumens kalibriert, wobei verschiedene Teile des Sensors am Scanner sowie unterschiedliche Abstände verwendet werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Scanner eine gleichbleibende Genauigkeit bietet.

Außerdem wurde für die neue Version von Artec Leo ein Kalibrierungsset eingeführt. Damit können Nutzer eigenständig die Genauigkeit des Scanners überprüfen und seine Parameter anpassen. Da die Betriebsbedingungen jeweils sehr unterschiedlich sein können, ermöglicht dieses Zubehör den Anwendern, das Gerät regelmäßig zu testen und auf die jeweilige Umgebung abzustimmen. Das Kalibrierungsset von Artec Leo kann bereits jetzt vorbestellt werden und wird ab April 2022 erhältlich sein.

Darüber hinaus ermöglicht eine Funktion für automatische Temperaturkontrolle es dem Scanner, seine Komponenten auf optimaler Betriebstemperatur zu halten und dadurch für optimale Voraussetzungen für den Betrieb zu sorgen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Messgerät nicht durch interne oder externe Temperaturänderungen beeinträchtigt wird, die andernfalls Auswirkungen auf die Messwerte haben könnten. So haben Anwender die Gewissheit, dass der Scanner mit maximaler Präzision arbeitet.

Überlegene Farberfassung

Aufbauend auf den fortschrittlichen Farberfassungsfunktionen des Gerätes verfügt der 3D-Scanner über Algorithmen zur automatischen Anpassung des Helligkeitsgrades beim Scannen. Dies ermöglicht lebensechte, gleichmäßig beleuchtete 3D-Modelle ohne manuelle Korrekturen. Darüber hinaus kann der neue Algorithmus zur Texturoptimierung die Texturgröße um das Zweifache reduzieren, so dass die Daten für die Erstellung von 3D-Farbmodellen schneller verarbeitet und geladen werden können.

Mehrsprachige Nutzeroberfläche

Um 2022 Artec Leo für Fachexperten weltweit noch besser zugänglich zu machen, ist die Benutzeroberfläche des 3D-Scanners jetzt in sechs verschiedenen Sprachen verfügbar, in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch sowie Hochchinesisch.

Über Artec 3D

Artec 3D ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen in den USA (Santa Clara), China (Shanghai) und Russland (Moskau). Artec entwickelt und produziert innovative 3D-Lösungen mithilfe eines Teams hochkarätiger Experten für die Erfassung und Verarbeitung von 3D-Oberflächen wie auch für biometrische Gesichtserkennung. Die Produkte und Dienstleistungen von Artec werden in vielen Branchen eingesetzt, so zum Beispiel in der Sicherheitstechnik und im Ingenieurswesen, in Medizin, Medien und Design, in Unterhaltung, Mode, Denkmalpflege und für vieles andere mehr.

Weitere Informationen zu Artec 3D erhalten Sie unter https://www.artec3d.com/de

Bildquelle: @Artec 3D