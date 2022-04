Personalmarketing & Recruting Event – 20. und 21. April 2022 in Salzburg

2 Tage – 34 Speaker: Wie können Sie sich als Arbeitgeber optimal positionieren? So können Sie Bewerber begeistern und Mitarbeiter binden? Die Antwort auf diese Fragen und mehr finden Sie als Personalverantwortliche, Recruiter oder Interessierte bei der Art of Recruiting – Die Kunst des Personalmarketing in Salzburg, einer Veranstaltung der Salzburger Nachrichten und PromoMasters“ am 20. und 21. April 2022 von jeweils 9 bis 17 Uhr im Salzburg Congress.

Das 1. Mal in Salzburg hat es sich die Art of Recruiting zum Ziel gemacht, das HR-Wissen von hochkarätigen Speakern an Unternehmen aller Größe weiterzugeben. Lernen Sie von Profis in Vorträgen, Workshops und mit Best-Practice-Beispielen von Arbeitgebern in einer für Sie maßgeschneiderten Veranstaltung. Treffen Sie Experten des Personalmarketing, vernetzen Sie sich und bilden Sie sich auf dem Gebiet der HR weiter.

Bühne frei für unsere außergewöhnlichen Speaker

Die Art of Recruiting bietet Ihnen die einzigartige Chance, in Vorträgen und Workshops von den Besten auf ihrem Gebiet zu lernen. Bei der Veranstaltung haben Sie nicht nur die Möglichkeit, den Worten hochkarätiger Speaker zu folgen, Sie dürfen auch selbst aktiv werden. In den Pausen laden Getränke und Snacks zum Vernetzen mit anderen Arbeitgebern und den Experten ein und an Tag 2 dürfen Sie sich auf zahlreiche Workshops freuen, in denen Sie das neuerlernte Wissen anwenden können.

Neben den Vorträgen und Workshops lädt Mag. Karin Zauner von den „Salzburger Nachrichten“ zu einer Podiumsdiskussion mit Arbeitsminister Dr. Martin Kocher und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg KommR Peter Johann Buchmüller über den Fachkräftemangel.

Was Sie erwartet

Bei der Art of Recruiting berichten namhafte Persönlichkeiten von ihren Erfahrungen und geben ihr Wissen weiter. Lernen Sie, wie Sie garantiert die falschen Mitarbeiter finden, Ihre Jobs auf Google & Co besser gefunden werden, über die digitale Transformation von Unternehmen, über Storytelling im HR und vieles mehr.

Die Kunst des Personalmarketings erleben

Zwei Tage lang dürfen Sie sich auf einen spannenden Austausch mit anderen Interessierten und Experten des Personalmarketings und HR freuen. Für Drinks & Food ist gesorgt und wir laden Sie herzlich dazu ein, nach 17 Uhr gemeinsam den Tag mit Musik ausklingen zu lassen.

Alle Informationen zur Veranstaltung, Speakern und Tickets finden Sie unter: https://www.art-of-recruiting.at

PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Wien und Salzburg ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO und SEA Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters®.

Kontakt

PromoMasters Online Marketing

Mag. Andrea Starzer MBA

Gewerbestraße 20

5082 Grödig

+43 6246 76286-0

info@promomasters.at

https://www.promomasters.at/

Bildquelle: @ SN