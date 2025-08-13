Arspura Launch-Event IFA 2025

Location: IFA Berlin – Dream Stage – Halle 25

Street: Messedamm 22

City: 14055 – Berlin (Germany)

Start: 04.09.2025 15:00 Uhr

End: 04.09.2025 16:30 Uhr

Entry: free

get ticket



Unter dem Motto „Better Air, Pure Life“ lädt der Küchenpionier Arspura auf der IFA 2025 zum Launch-Event. Auf der Dream Stage in Halle 25 zeigt das Unternehmen am 4. September um 15 Uhr eine technische Innovation zum Thema Dunstabzugshauben.

Die P-Serie ist Arspuras Küchenlüftung der nächsten Generation mit IQV™-Filtertechnologie, nahtloser Smart-Home-Integration und flüsterleisen Betrieb. Das Flaggschiff P1, das auf der IFA 2025 vorgestellt wird, bietet eine schnelle und effektive Rauchabsaugung. Die P2 wird folgen und für mehr Flexibilität, Effizienz und Raumluftqualität sorgen.

Nach einer kurzen Einführung auf der Dream Stage bleibt anschließend in der Next Lab Lounge (ebenfalls Halle 25) ausreichend Zeit für Hintergrundgespräche und Interviews. Firmengründer Dr. Ray Ren und seine Managementkollegen stehen hier Rede und Antwort, das Produkt selbst kann in einem Hands on auch unter die Lupe genommen werden.

Wichtig: Für die Teilnahme ist eine kostenlose Anmeldung erforderlich! Außerdem wird eine Akkreditierung für die IFA-Medientage benötigt.

Anmeldung für das Arspura-Launch-Event auf der IFA 2025

„Better Air, Pure Life“ – mit diesem Slogan hat sich das 2016 gegründete Unternehmen Arspura zum Ziel gesetzt, innovative Haushaltsgeräte mit Fokus auf gesundes Kochen zu entwickeln. Auf der IFA 2025 stellt Arspura die neue smarte Dunstabzugshaube P1 mit brandneuen Technologien vor – im Fokus steht dabei eine harmonische Verbindung von Gesundheit und Ästhetik.

Kontakt

Arspura-PR – Fiuweb Services GmbH

Andreas Mauer

Tal 44

80331 München

089 / 420954279



https://www.fiuweb.de/arspura/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.