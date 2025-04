Arno Schäfer wird CEO von UpCloud

Helsinki, Finnland, 3. April 2025 – UpCloud stellt sich neu auf – mit Arno Schäfer an der Unternehmensspitze. Der erfahrene Technologie-Manager übernimmt die Rolle des Chief Executive Officer und folgt damit auf Antti Vilpponen, der das Unternehmen aus Helsinki mehr als zwölf Jahre lang geführt hat.

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der digitale Infrastrukturen politisch und wirtschaftlich neu aufgestellt werden. Ein sensibler EU-US-Datentransfer und das gestiegene Bedürfnis nach technischer Eigenständigkeit in Europa verändern die Spielregeln. Genau hier setzt UpCloud an – als europäische Gegenstimme im globalen Cloud-Markt.

Schäfer blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Führung globaler Software- und Technologieunternehmen zurück – insbesondere in Zeiten von Neuausrichtung, Innovation und Wachstum. Mit ihm holt UpCloud eine Führungspersönlichkeit, die strategische Transformation mit unternehmerischer Klarheit verbindet, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen.

„Ich freue mich über die Chance, UpCloud in einer so entscheidenden Phase führen zu dürfen. Der Bedarf an europäischer Cloud-Infrastruktur war nie größer als heute. UpCloud verbindet technologische Exzellenz mit Transparenz und einem klaren Bekenntnis zu europäischen Werten – und bietet dabei Datenhoheit, Sicherheit und hervorragenden Kundensupport mit globaler Reichweite.“

– Arno Schäfer, CEO

„Arno ist die richtige Führungspersönlichkeit, um unsere nächste Wachstumsphase zu gestalten. Er kommt mit dem klaren Auftrag zu uns, die große Chance zu nutzen und auf dem starken Fundament aufzubauen, das UpCloud im Zuge des rasanten Wachstums der Cloud-Branche gelegt hat – einer Branche, in der die Ausgaben allein in Europa in diesem Jahr voraussichtlich über 300 Milliarden US-Dollar betragen werden.“

– Steve Midgley, Chairman of the Board

„Als Unternehmer ist es mein Ziel, ein Cloud-Hosting-Unternehmen aufzubauen, das nicht nur mit den drei weltweit führenden Anbietern konkurriert, sondern sie in vielen Bereichen herausfordert und sogar übertrifft. Seit 2011 sind wir unermüdlich innovativ, hören unseren Kunden zu und stellen sicher, dass unser Produkt ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Arno stößt genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns und verstärkt unsere Bemühungen, dieses Segment zu erschließen – der europäische Markt ist reif für eine leistungsstarke, Performance-orientierte Alternative zu den amerikanischen Technologiegiganten.“

– Joel Pihlajamaa, CTO und UpCloud-Gründer

UpCloud ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud-Infrastrukturen mit einem globalen Netzwerk aus 13 Rechenzentren auf vier Kontinenten. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen auf UpCloud, um geschäftskritische Cloud-Anwendungen zu betreiben – aus europäischen Rechenzentren, in Übereinstimmung mit den europäischen Datenschutzbestimmungen und auf Basis einer leistungsstarken Cloud-Infrastruktur.

Das 2012 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland, und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 17 Ländern weltweit. Weitere Informationen unter upcloud.com.

Firmenkontakt

UpCloud

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 20



https://upcloud.com/

Pressekontakt

ELEMENT C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 20



https://elementc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.