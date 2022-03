Armin Allmendinger: Tipps für eine gelungene Unternehmensberatung

Armin Allmendinger über die Kunst der richtigen Unternehmensberatung

Ein Unternehmensberater oder Business Consultant, wie der englische Fachbegriff lautet, kommt immer dann zum Einsatz, wenn einer Firma größere Umbrüche bevorstehen, erläutert Armin Allmendinger. Diese Umbrüche können in Form von kompletten Strukturwandeln auftreten, Personalfragen betreffen oder sich auf die Gestaltung der Online-Präsenz beziehen. Ein Unternehmensberater unterstützt die Firma in sämtlichen betriebswirtschaftlichen Fragen, analysiert Geschäftsabläufe und trägt dazu bei, das Unternehmen in die bestmögliche Richtung zu führen. Wie das am besten gelingt, kann Armin Allmendinger erklären.

– Auf Sympathie und Empathie setzen

– Die Probleme schnellstmöglich erkennen

– Mit fachlichem Wissen und Erfahrungswerten punkten

– Die Lösungen müssen machbar sein

AUF SYMPATHIE UND EMPATHIE SETZEN

Zu den Grundvoraussetzungen eines erfolgreichen Business Consultant gehören ein sympathisches und gepflegtes Auftreten, sowie eine große Portion Empathie, sagt Armin Allmendinger. Beides trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte Vertrauen fassen – und Vertrauen ist das A und O einer gelungenen Unternehmensberatung. Wer keine Sympathie erzeugt oder kein Einfühlungsvermögen besitzt, erlebt häufig, dass seine Ratschläge abgelehnt werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass keine heiklen Themen angesprochen werden dürfen. Laut Armin Allmendinger besteht die Kunst lediglich darin, diese Themen mit so viel Fingerspitzengefühl wie möglich zu behandeln.

DIE PROBLEME SCHNELLSTMÖGLICH ERKENNEN

Als Unternehmensberater sollte man nicht lange im Dunkeln tappen, sondern schon früh damit beginnen, die konkreten Probleme der entsprechenden Firma ausfindig zu machen. Armin Allmendinger rät, anhand von gezielten Fragen bereits im Erstgespräch zu erörtern, wo genau die Schwierigkeiten liegen und wo Ansätze zu erkennen sind, durch die das Problem gelöst werden kann. Das bedeutet aber auch, dass man nicht nur vom heimischen Schreibtisch aus agiert, sondern auch vor Ort präsent ist, um sich ein genaues Bild von der Sachlage zu verschaffen und den Mitarbeitern zu zeigen, dass das Hilfsangebot ernst gemeint ist.

MIT FACHLICHEM WISSEN UND ERFAHRUNGSWERTEN PUNKTEN

Armin Allmendinger weiß, dass es mitunter schwierig sein kann, in der Welt der Unternehmensberatung Fuß zu fassen, da die meisten Kunden Berater mit einem hohen Erfahrungsschatz bevorzugen. Steht man noch ganz am Anfang und kann nicht allzu viele Erfahrungen vorweisen, rät Armin Allmendinger, mit fachlichem Know-How zu punkten. Die Lösungswege sollten dabei individuell zum Kunden passen und klar formuliert sein, damit sich das Unternehmen stets gut aufgehoben fühlt. Kommen dann noch Eigenschaften, wie die nötige Flexibilität, Selbstvertrauen und vor allen Dingen Leidenschaft hinzu, steht dem Erfolg nichts mehr im Weg.

DIE LÖSUNGEN MÜSSEN MACHBAR SEIN

Kreativität kommt grundsätzlich immer gut an, sagt Armin Allmendinger. Allerdings sollte man auch nicht abschweifen und Lösungswege konstruieren, die überhaupt nicht machbar sind. Große Reden nutzen dem Unternehmen nichts, wenn der Inhalt nicht umsetzbar ist oder nicht zum Denken der Firma passt. Aus diesem Grund ist die Machbarkeit eines Beratungskonzepts essenziell und sollte immer die Unternehmensvision, Kultur und alle finanziellen und personellen Ressourcen im Blick behalten. Die Kunst besteht also darin, eine Balance zwischen Innovation und Bodenständigkeit zu finden, merkt Armin Allmendinger an.

