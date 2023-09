ARIES Embedded begrüßt Emcraft Systems im Partnernetzwerk

Direkter Zugriff für US-Kunden auf System-on-Module mit der PolarFire® SoC-Architektur von Microchip

Mit dem neuen Vertriebspartner Emcraft Systems (US-Anbieter von Embedded-Systemen) baut ARIES Embedded (Spezialist für Embedded-Services und -Produkte) seine Aktivitäten auf dem US-Markt aus und begegnet der steigenden Nachfrage. „Durch unsere Kooperation mit Emcraft Systems erhalten US-Kunden direkten Zugang zu unseren Embedded-Lösungen auf Basis der PolarFire®-Architektur von Microchip Technology“, erläutert Andreas Widder, Geschäftsführer von ARIES Embedded. „Besonders für unsere System-on-Module M100PF und M100PFS wächst das Interesse von US-Unternehmen.“ Über Emcraft Systems bietet ARIES Embedded jetzt eine direkte und schnelle Lieferung innerhalb der USA an.

„Mit den System-on-Modules von ARIES Embedded, die auf FPGA- und RISC-V-Technologie basieren, ergänzen wir unser Embedded-Portfolio, um unsere Kunden bei ihren industriellen Anwendungen noch umfassender zu unterstützen“, fügt Kent Meyer, CEO von Emcraft Systems, hinzu. „Unsere strategische Partnerschaft ermöglicht den Kunden unserer SmartFusion und SmartFusion2 SoMs einen Upgrade-Pfad zu PolarFire.“ Zusätzlich zu den Vertriebsdienstleistungen unterstützt Emcraft Systems seine Kunden als Software-Entwicklungspartner mit Fokus auf der Produktlinie von ARIES Embedded.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Emcraft Systems entwickelt, fertigt und vertreibt System-on-Modules (SoMs), die auf Arm Cortex-M-Mikrocontrollern und Cortex-A-Mikroprozessoren basieren. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Embedded-Systemen auf Lager und versandfertig an. Die SoMs sind selbst gewartete Linux Board Support Packages (BSPs) und wurden bereits in Tausenden von Systemen in einer Vielzahl von Kundenanwendungen eingesetzt. Die Module sind die Lösung für Anforderungen an hohe Zuverlässigkeit, geringen Stromverbrauch und lange Produktlebenszyklen.

Niedriger Stromverbrauch bei hoher Leistung

Mit den Plattformen M100PF und M100PFS bietet ARIES Embedded erfolgreich zuverlässige Embedded-Systeme für eine sichere, energieeffiziente Rechnerarchitektur. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Smart Embedded Vision, Industrieautomatisierung, Telekommunikation und IIoT. Die Module sind sowohl für den kommerziellen Temperaturbereich von 0 °C bis +70 °C als auch für den industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C erhältlich. Für einen schnellen und einfachen Projektstart stellt ARIES Embedded Evaluierungsplattformen für beide SoMs bereit.

Die M100PF-SoM-Familie implementiert das PolarFire-FPGA und reicht von 100K Logikelementen (LEs) bis 300K LEs. Sie verfügt über 12,7G-Transceiver und bietet einen um bis zu 50 Prozent geringeren Stromverbrauch als vergleichbare FPGAs der mittleren Leistungsklasse. Der M100PF vereint die meisten FPGA-Funktionen auf einer Grundfläche von 74 mm x 42 mm. Die Board-to-Board-Verbindung wird durch zwei hochwertige Steckverbinder realisiert, die 360 Pins bereitstellen.

Das M100PFS SoM integriert ein gehärtetes, Echtzeit- und Linux-fähiges, RISC-V-basiertes MPU-Subsystem mit der Midrange-PolarFire-SoC-FPGA-Familie. Embedded Systeme profitieren vom niedrigen Stromverbrauch, der thermischen Effizienz und Sicherheit auf Verteidigungsniveau. Der PolarFire SoC auf dem SoM kombiniert einen Quad-64-Bit-RISC-V-64GC-Kern und einen 64-Bit-RISC-V-64-IMAC-Monitor-Kern. Das 74 x 42 mm kleine M100PFS arbeitet mit geringer statischer Leistung, niedrigem Einschaltstrom und stromsparenden Transceivern. Die PolarFire-FPGA-Technologie zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit aus, denn sie ist immun gegen Single-Event-Upset (SEU), integriertes SECDED und LSRAM-Speicher-Interleaving, das in die FPGA-Fabric integriert ist.

Über ARIES Embedded

ARIES Embedded bietet kundenspezifische Hardware- und Software-Entwicklung und Standardprodukte für Industrie und Landwirtschaft. Der Schwerpunkt des 2001 gegründeten Embedded-Spezialisten mit Sitz in Fürstenfeldbruck, Deutschland, liegt auf der FPGA-Technologie und Open-Source-Software. Das Angebot umfasst modulare Systeme für den flexiblen und schnellen Einsatz in funktionalen Prototypen, Pilotserien und der Serienproduktion. Im Kundenauftrag passt ARIES Embedded Standardprojekte individuell an Projektanforderungen an.

