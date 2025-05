Argandor-Cosmetic ist „BEST ARGAN OIL BRAND – GERMANY 2025 „

LUXlife Awards ehren nachhaltige, zertifizierte Bio- und Naturkosmetik mit Arganöl

Bad Homburg, 21. Mai 2025 – Die deutsche Naturkosmetikmarke ArgandOr-Cosmetic wurde bei den internationalen LUXlife Health, Beauty & Wellness Awards zur „BEST ARGAN OIL BRAND – GERMANY 2025“ ausgezeichnet. Die renommierte Auszeichnung würdigt das langjährige Engagement des Unternehmens für hochwertige, nachhaltige Arganölkosmetik, fairen Handel und umweltbewusste Produktentwicklung.

Seit 2015 steht ArgandOr-Cosmetic für zertifizierte Naturkosmetik mit Arganöl, die Wirksamkeit und Verantwortung vereint. Das mehrfach ausgezeichnete Argan-Hautöl sowie alle Pflegeprodukte – von der sanften Reinigung bis zum intensiven Pflegeserum – enthalten hochwertiges Bio-Arganöl als zentralen Wirkstoff. Dieses stammt aus fairer Kooperation mit Frauenkooperativen im UNESCO-Biosphärenreservat Arganeraie in Marokko.

Durch diese langjährige Zusammenarbeit stärkt das Unternehmen nicht nur die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frauen vor Ort, sondern unterstützt auch den Schutz der natürlichen Ressourcen und die Biodiversität in der Region.

Rudolf Bresink, Geschäftsführer von Argandor-Cosmetic, erklärt:

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für unser gesamtes Team. Sie bestätigt unsere Überzeugung, dass Qualität, Wirksamkeit und ethisches Handeln Hand in Hand gehen können.“

Naturkosmetik mit Auszeichnung

Neben dem aktuellen Titel wurde Argandor-Cosmetic in den letzten Jahren vielfach prämiert – unter anderem für seine vegane Hautpflege und innovative Rezepturen:

-PETA VEGAN BEAUTY AWARD 2024 für die „Beste Augenpflege“

-ICADA-Innovationspreis für den Arganöl-Reinigungsbalsam

-1. Platz „Beste Haarpflege“ beim FOGS Greenstyle-Magazin

-Vergleichssieger 2024 für das hochwertige Kaktusfeigenkernöl

Die Wirksamkeit des ArgandOr Argan-Hautöls wurde in einer medizinischen Pilotstudie belegt – bei Hautproblemen wie Falten, Narben oder Dehnungsstreifen. Auch bei sensibler Babyhaut überzeugt das reine Naturöl durch seine pflegende und schützende Wirkung.

Mit dem Titel „BEST ARGAN OIL BRAND – GERMANY 2025“ bestätigt LUXlife die Vorreiterrolle von Argandor-Cosmetic im Bereich nachhaltiger Naturkosmetik mit Arganöl – sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf soziale und ökologische Verantwortung.

Mehr über ARGANDOR : https://www.argandor-cosmetic.de

Argand’Or Cosmetic ist die Arganöl-Marke in Deutschland. Argand“Or ist Pionier und Spezialist für zertifizierte, vegane und tierversuchsfreie Bio- und Naturkosmetik mit dem Wirkstoff Arganöl. Unsere Arganöle und Kaktusfeigenkernöl werden seit 20 Jahren in fairer und nachhaltiger Verantwortung von Frauenkooperativen in der Arganeraie (UNESCO Biosphären-Reservat) traditionell hergestellt.

Argand’Or Pflege-Produkte wurden mehrfach ausgezeichnet: PETA BEAUTY AWARD 2024, Preis-Leistungssieger 2024 (vergleich.org), DERMATEST „sehr gut“, ICADA-Innovationspreis, „Beste Haarpflege“ (FOGS Greenstyle Magazin), ÖKO-TEST „sehr gut“ u.a..

Das internationale Magazin ODE wählte Argand“Or in die ORGANIC TOP 17: „One of the best, most innovative , inspiring and sustainable products and companies around the world.“

Kontakt

Argand’Or Cosmetic GmbH

Rudolf Bresink

Ferdinandstraße 9

61348 Bad Homburg

061723870160



https://www.argandor-cosmetic.de

