area30 Löhne 2021: Backöfen von ORANIER – Die Linie bringt es auf den Punkt

Technik, die Freude schenkt

Es ist immer der letzte Strich, der ein Kunstwerk vollendet. Und genau aus diesem Grund ziert jetzt eine silberne Linie die pureBLACK-Backöfen von ORANIER. Dieses feine Element findet sich zum einen als gefräste Fase auf der oberen Kante der schwarzen Metallgriffe und zum anderen als Ring um die Knebel. Ein dezenter Hingucker, der das klare Design abrundet.

Vor zwei Jahren bei ORANIER eingeführt, hat pureBLACK Maßstäbe gesetzt und den gestalterischen Spielraum bei der Küchenplanung erweitert. Denn die Kombination von dunklen Oberflächen mit Massivhölzern oder Grautönen sind die aktuellen Farbtrends in der Küche. Der Dialog von hellem oder rötlichem Holz und Schwarz bietet einen warmen Kontrast mit hohem Wohlfühlfaktor. Das Arrangement mit Grau hingegen ist vom Industrial Style inspiriert. Und da Elektrogeräte viel Raum einnehmen, ist hier zurückhaltende Eleganz das Maß der Dinge.

Einfach edel

Mit fineLINE pointiert ORANIER jetzt einzelne Bedienelemente der pureBLACK-Edition und bietet damit dem Auge des Betrachters optische Anhaltspunkte auf den ansonsten schwarzen Flächen. Insgesamt stehen sieben von neun verschiedenen Einbaubacköfen und Herd-Kombinationen in diesem Design zur Auswahl. Die weiteren zwei werden ebenfalls mit den neuen fineLINE-Griffen in Kombination mit den klassischen, schwarzen Designknebeln angeboten. Alle mit einem XL-Backraum der 80-Liter-Klasse. Das große Volumen macht alle Modelle zum Glanzpunkt in der Küche, da neun Einschub-Ebenen mit bis zu vier Vollauszügen bestückt werden können und den Raum optimal nutzen.

Technik, die Freude schenkt

Als Highlights sind einerseits die Backöfen mit Selbstreinigung zu nennen. Beim Modell EBP 9872 sorgt die Pyrolyse-Funktion für bequeme und schnelle Sauberkeit. Wobei das Gerät EBP 9881 20 zusätzlich über eine Dampfreinigung verfügt. Für ein sanftes Schließen der Tür, wurden die Modelle EBP 9872 und EBS 9936 zusätzlich mit softCLOSE ausgestattet. Andererseits verdient das Spitzenmodell EBD 9884 20 mit DampfPLUS besondere Aufmerksamkeit – hier dient Wasserdampf beim Braten und Backen als Feuchtigkeitsspender für ausgesprochen knusprige und saftige Gerichte. Bei den beiden Letztgenannten übernehmen rund 100 Automatik-Programme auf Wunsch die Regie. Das prägnante TFT-Farbdisplay zeigt mittels Piktogrammen, an welchem Punkt man sich im Backprozess befindet. Das macht jeden Koch zum smarten Küchenchef. Zudem ermöglicht die ComfortMOVE-Funktion ganz automatisch ein sanftes Öffnen und leises Schließen der Tür.

area30 – live dabei sein

Neben den Backöfen, von denen viele mit neuen Features versehen wurden, präsentiert das hessische Traditionsunternehmen in diesem Jahr wieder Produktinnovationen live auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 18. bis 23. September 2021 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand F 50 als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Firmenkontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

marketing@oranier.com

http://www.oranier.com

Pressekontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

info@dr-schulz-pr.de

http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.