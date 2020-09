area30 Löhne 2020: ORANIER trifft mit Backöfen voll ins Schwarze – das Volumen macht den Unterschied

Einbaubackofen macht gehörig Dampf

Schwarz ist ein klares Statement. Es reduziert auf das Wesentliche und stellt die Funktion in den Vordergrund. So nimmt Schwarz in der Küchengestaltung mittlerweile eine tragende Rolle ein. Erst letztes Jahr lanciert, erweitert ORANIER seine erfolgreiche pureBLACK-Edition nun um zwei Backöfen in der 80-Liter-Klasse. Das Besondere an pureBLACK: Blenden, Leisten und Griffe sind als schwarze Stahl-Applikationen ausgeführt.

Pyrolyse-Backofen ist ebenso cool wie clean

Der neue Selbstreinigungs-Einbaubackofen EBP 9881 15 zählt mit seinem großen Volumen zum Highlight in jeder Küche. Das Gerät hat neun Einschub-Ebenen, die mit bis zu vier Vollauszügen bestückt werden können und so den Backraum optimal nutzen. Die moderne Click&Turn-Bedienung des pureBLACK Design-Knebels navigiert mühelos durchs Menü. Das prägnante TFT-Farbdisplay zeigt mittels Piktogrammen an, an welchem Punkt man sich befindet. Für die mühelose und schnelle Reinigung sorgt die Pyrolyse-Funktion, die zusätzlich als 90-minütiges Express-Programm verfügbar ist.

Einbaubackofen macht gehörig Dampf

Neu im Sortiment ist auch der XL-Einbaubackofen EBD 9884 15 mit DampfPLUS. Die manuelle und automatische Assistenz sorgt beim Braten und Backen für besonders knusprige Gerichte, wobei sich der zugehörige Wassertank bequem auffüllen lässt. Die Bedienung erfolgt ebenfalls über den komfortablen Click&Turn Design-Knebel.

Und wie beim Pyrolyse-Einbaubackofen übernehmen über 140 Automatik-Programme auf Wunsch die Regie. Das macht jeden Koch zum smarten Küchenchef. Zudem ermöglicht die ComfortMOVE-Funktion bei beiden Geräten ganz automatisch ein sanftes Öffnen und leises Schließen der Tür. Das ist entspanntes Backen mit der Familie.

Online oder persönlich: Virtuelle Messe oder Showroom in Haiger

Die diesjährige Küchenfachmesse findet als virtuelle Ausgabe unter www.kuechenherbst.online statt, wobei die Produktwelt von ORANIER wie gewohnt auf der area30 zu finden ist. Die Online-Plattform öffnet am 19. September um 9:00 Uhr und kann nach einer kurzen Registrierung bis zum 24. September 2020 jederzeit besucht werden. Die Mitarbeiter von ORANIER sind per E-Mail und Chats täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr erreichbar Zusätzlich werden in drei Live-Streams die Neuheiten präsentiert.

Für alle Fachbesucher, die die Produkte live erleben möchten, bietet ORANIER eine eigene Hausmesse am Firmenstandort in Haiger, die bereits am 18. September beginnt und am 25. September 2020 endet. Besucher sind jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr eingeladen, die vielen Neuheiten persönlich vor Ort zu erleben. Um die Corona-Richtlinien einzuhalten und mit Abstand einen warmen Empfang zu gewährleisten, wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Firmenkontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

marketing@oranier.com

http://www.oranier.com

Pressekontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

info@dr-schulz-pr.de

http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.