Ardex und wedi starten mit gemeinsamem Vertrieb ins neue Jahr

Witten und Emsdetten, 20. Januar 2026. Intensivere Zusammenarbeit: Seit dem 1. Januar 2026 bündeln der Bauchemiehersteller Ardex und der Bad- und Nassraumspezialist wedi ihre Vertriebsaktivitäten in Deutschland. Beide Marken bleiben eigenständig bestehen, treten im Vertrieb jedoch gemeinsam mit einer Mannschaft auf – mit gebündelter Kompetenz, perfekt aufeinander abgestimmten Systemen und noch mehr Nähe zu Handel und Handwerk.

Unter dem Motto „Was zusammengehört, ist fest verbunden“ rücken Ardex und wedi zum Jahresanfang noch enger zusammen: Ab sofort gibt es nur noch einen gemeinsamen Außendienst für beide Marken. Dem vorausgegangen ist eine intensive Vorbereitungsphase: Vertriebsgebiete wurden neu zugeschnitten, Strukturen angepasst und die Teams umfassend geschult. „Das war eine herausfordernde, aber auch eine unglaubliche spannende Zeit“, sagt Dr. Markus Stolper, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ardex GmbH. „Und ich bin wahnsinnig stolz, dass die Kolleginnen und Kollegen das so professionell und mit so viel positiver Energie umgesetzt haben!“

Gemeinsam näher am Kunden

Ziel war es, die besten Voraussetzungen für einen reibungslosen Start zu schaffen. Alles sollte von Beginn an reibungslos laufen – damit für die Kunden die Vorteile direkt sichtbar sind. „Mit einem gemeinsamen Vertrieb machen wir unseren Kunden die Arbeit einfacher: ein Ansprechpartner, abgestimmte Systeme und Beratung aus einer Hand“, ergänzt Dirk Tolksdorf, Geschäftsführer Vertrieb und Anwendungstechnik bei Ardex. Auch wedi Geschäftsführer Fabian Rechlin sieht die Veränderung positiv: „Aus einer starken Partnerschaft ist schon jetzt ein eingespieltes Team geworden. Damit schaffen wir noch mehr Nähe zu Handel und Handwerk.“

Das ändert sich:

– Der Außendienst berät jetzt zu allen Systemen von Ardex und wedi. Es gibt zehn Jahre System-Gewährleistung. An den Marken ändert sich nichts.

– Es gibt eine gemeinsame technische Hotline für alle Fragen, telefonisch erreichbar unter 02302 664-362.

– Aufträge werden ab sofort zentral erfasst, die Preisstruktur ist aufeinander abgestimmt. Die wedi Artikelnummern bleiben bestehen. Aufträge können per E-Mail an orders@ardex.de gesendet werden. Telefonisch steht das Team unter 02302 664-364 zur Seite.

– Statt bislang fünf Regionen gibt es neun plus das spezialisierte Objekt- und Sanitärteam – insgesamt rund 80 Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Durch diese Neuordnung haben sich einige Zuständigkeiten geändert. Alle Informationen dazu sind unter https://www.ardex.de/service/aussendienst/ zusammengestellt.

– Ergänzend dazu bieten die Unternehmen ein gemeinsames Schulungsprogramm an sechs Standorten in Deutschland an. Gemeinsame Veranstaltungen und Messeauftritte sind ebenfalls geplant.

Die ARDEX GmbH mit Sitz in Witten ist spezialisiert auf hochwertige bauchemische Produkte für das professionelle Bauhandwerk – darunter Fliesenkleber, Spachtelmassen, Ausgleichs- und Abdichtungssysteme. Sie ist Teil der international tätigen ARDEX Gruppe, die mit rund 4.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern vertreten ist und einen Jahresumsatz von rund 1,1Mrd.Euro erwirtschaftet. Die Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt einen klaren Kurs auf nachhaltiges, zukunftsorientiertes Bauen. Im Zuge der gruppenweiten „ARDEX goes Zero“-Initiative strebt sie zudem Klimaneutralität an: bis 2035 in Europa und bis 2045 weltweit.

