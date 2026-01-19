ARCOTEL Tabakfabrik Linz eröffnet im April 2026

Hotel ab sofort buchbar |Q27 mit innovativer Gastronomie auf 109 Metern Höhe

Im April 2026 eröffnet das ARCOTEL Tabakfabrik unter der Leitung der österreichischen Hotelgruppe ARCOTEL Hotels. Die 189 Zimmer und Suiten greifen das industrielle Erbe der Tabakfabrik gestalterisch auf und verbinden urbanes Design mit zeitgemäßem Komfort. Mit rund 1.000 m² Konferenzfläche auf einer Ebene entsteht eine neue Seminardimension in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Wortwörtlich der kulinarischer Höhepunkt ist Q27 im 27. Stock: Restaurant, Bar, Lounge und Sommerterrasse setzen neue Akzente im Lifestyle-Angebot und machen die Location zum ganzjährigen Place to be über den Dächern der Stadt.

Moderne Stadtentwicklung auf historischem Industrieareal

Mit dem ARCOTEL Tabakfabrik Linz entsteht in einem der spannendsten Stadtentwicklungsgebiete Österreichs ein Hotel, das den Wandel der Stadt architektonisch und inhaltlich widerspiegelt. Untergebracht ist das urbane 4-Sterne-Designhotel in dem 109 Meter hohen QUADRILL Tower, dem aktuell höchsten österreichischen Bauwerk außerhalb von Wien. Optisch ist es perfekt auf das Gelände der historischen Tabakfabrik Linz abgestimmt, das auf einzigartige Weise Industriegeschichte, zeitgemäße Architektur und modernen Lifestyle miteinander verbindet. Die einstige Zigarettenfabrik, die heute ein Kreativzentrum beherbergt, steht für Innovation, Technologie und Kultur. Genau in diesem Umfeld positioniert sich das neue ARCOTEL Tabakfabrik. Günstig zwischen Innenstadt, Donaulände und Hafenviertel gelegen, wird das Hotel zu einem zentralen Anlaufpunkt für Geschäftsreisende, StädteurlauberInnen und Gäste, die Linz neu entdecken möchten.

Für Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der ARCOTEL Unternehmensgruppe und gebürtige Linzerin, ist das Projekt eng mit der Stadt verbunden: „Das ARCOTEL Tabakfabrik ist für mich weit mehr als ein weiteres Hotelprojekt. Es ist eine persönliche Herzensangelegenheit und zugleich eine Einladung, Linz als eigenständige, sehenswerte Destination wahrzunehmen. Nicht nur als Zwischenstopp, sondern als Stadt mit Charakter, Kreativität und hoher Aufenthaltsqualität. Wir sind stolz, mit unserem Hotel und gemeinsam mit Linz ein neues Stadtkapitel aufzuschlagen.“

Raum für Begegnung, Business und neue Perspektiven

Auf den ersten neun Etagen des QUADRILL Towers verfügt das ARCOTEL Tabakfabrik über189 Zimmer und Suiten, deren Gestaltung vom industriellen Erbe des Standorts inspiriert ist. Sichtbeton, dunkle Metallakzente und hochwertige Materialien treffen auf klare Linien, bodentiefe Fenster und funktionale, freistehende Möbel. Das reduzierte Design schafft ein modernes Loft-Gefühl und unterstreicht den urbanen Charakter des Hauses. Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist der großzügigeSeminar- und Veranstaltungsbereich im ersten Stockwerk. Kommunikatives Herzstück ist das verglaste, lichtdurchflutete Foyer mit Blick auf das historische Behrens Band und Zugang zur Seminarterrasse mit Außenbereich. Sechs flexibel nutzbare und mit modernster Technik ausgestattete Räume von 40 m² – 300 m² sowie ein angrenzendes Frühstücks- und Seminarrestaurant bieten optimale Bedingungen für Meetings, Konferenzen und kreative Formate.

Hoch über den Dächern der Stadt entsteht ein besonderes Highlight: Im 27. Stock des QUADRILL Towers eröffnet das Q27 mit Restaurant, Bar und verglaster Rundum-Terrasse. Es bietet einen spektakulären 360-Grad-Blick auf Linz, die Donau und das Umland. Großzügige Raumhöhen, offene Strukturen und ein markantes Industrial-Chic-Design schaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre – ein inspirierender Treffpunkt, der kulinarischen Lifestyle neu definiert und bewusst nicht nur für Hotelgäste, sondern vor allem für Linzerinnen und Linzer konzipiert ist.

Architektur als sichtbarer Ausdruck des Wandels

„Die architektonische Qualität des Standorts und die Dynamik dieses neu entstehenden Stadtteils bieten die perfekte Grundlage für ein Hotel, das bewusst neue Wege geht. Hier gehen Geschichte und Zukunft eine gelungene Synthese ein. Im Design, in der Atmosphäre und im gesamten Nutzungskonzept“, betont Martin Lachout, CEO der ARCOTEL Hotel AG. „Mit dem Q27 entsteht ein innovatives Gastronomie-Konzept, das weit über das klassische Hotelangebot hinausgeht und auch für die Menschen in Linz ein echter Anziehungspunkt wird – außergewöhnlich, urban und mit einem Blick, der begeistert.“

Entworfen vom Wiener Architekturbüro Zechner & Zechner und realisiert von der BODNER Gruppe, ist der QUADRILL Tower Teil eines vierteiligen Gebäudeensembles, das den Transformationsprozess der Tabakfabrik architektonisch sichtbar macht. Denkmalgeschützte Substanz und zeitgemäße Neubauten verbinden sich zu einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Stadtlandschaft. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie von ARCOTEL Hotels wurden Materialien bewusst gewählt, bestehende Strukturen neu interpretiert und um innovative, ressourcenschonende Technik ergänzt. Ein starkes Zeichen für Effizienz und Umweltbewusstsein setzt die nachhaltige Heiz- und Kühlanlage des Towers im 26. Stock. Wie jedes Hotel der Gruppe nimmt auch das ARCOTEL Tabakfabrik in seinem Interieur-Design die Besonderheiten der Umgebung auf. So verweist das in Zusammenarbeit mit der ARS ELECTRONICA Solutions entwickelte, in tiefem Chlorophyll-Grün gehaltene Themenzimmer auf die Verschmelzung von Natur und Technologie. Gleichzeitig versteht es sich als Hommage an die Zukunftsorientierung der Stadt, indem vorwiegend neue, biologische Werkstoffe und hochmoderne Oberflächen aus dem 3D-Drucker verwendet.

Die Wiener ARCOTEL Gruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels in Österreich und Deutschland, in den attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeitende aus. Zuletzt wurde das ARCOTEL AQ mit Standort in Wien im Mai 2025 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeitenden.

