ARCOTEL Hotels kooperiert mit eSports Festival 2025

Vermittlung durch LAOLA1 | ARCOTEL Kaiserwasser erstmalig Partnerhotel

LAOLA1, Österreichs führender digitaler Sportmedienanbieter, hat erfolgreich eine neue Hotelpartnerschaft für das A1 eSports Festival 2025 vermittelt. Damit wird das größte E-Sports-Event Österreichs mit ARCOTEL Hotels um einen weiteren starken Partner bereichert. Das frisch renovierte Partnerhotel ARCOTEL Kaiserwasser bietet optimale Übernachtungsmöglichkeiten fur Spieler:innen, Organisator:innen und Besucher:innen des A1 Austrian eSports Festivals, das am 05. und 06. Juli auch 2025 wieder tausende Gaming-Fans in Wien zusammenbringen wird.

Tom Berger, Head of LAOLA1, über die erfolgreiche Vermittlung: „Die E-Sports-Community wächst rasant und mit ihr auch der Anspruch an professionelle Rahmenbedingungen. Die Partnerschaft mit ARCOTEL Hotels schafft für Teilnehmer:innen und Partner:innen des A1 eSports Festivals einen echten Mehrwert. Wir freuen uns, dass wir diese Zusammenarbeit ermöglichen konnten und damit die Bedeutung des E-Sports-Standorts Wien weiter stärken.“

Auch Michael Holi, Head of MICE Vienna bei ARCOTEL Hotels, hebt die Bedeutung dieser Kooperation hervor: „Gaming und E-Sports haben in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht und ziehen mittlerweile eine breite Community an. Als Hotelgruppe, die sich seit Jahren im Sport engagiert, freuen wir uns, unser wunderschön an der Alten Donau gelegenes ARCOTEL Kaiserwasser auch Fans des E-Sports nahe zu bringen. Während des A1 eSports Festivals bieten wir ein zweites Zuhause mit 4-Sterne-Komfort, Wellnessbereich, attraktivem Restaurant und der UNO Bar, um den Abend ganz entspannt ausklingen zu lassen.

Irina Kuntze, Managerin A1 eSports, sieht in der neuen Partnerschaft einen weiteren Meilenstein für das Event: „Das A1 eSports Festival ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein Treffpunkt für die gesamte Gaming-Community. Mit der neuen Partnerschaft mit ARCOTEL Hotels schaffen wir eine ideale Infrastruktur für alle Beteiligten und setzen einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung von E-Sports-Events in Österreich.“

Die Kooperation zeigt einmal mehr, wie LAOLA1 als Vermittler strategische Partnerschaften im E-Sports-Bereich ermöglicht, um das Wachstum der Szene nachhaltig zu fördern. Mit einem starken Partner an der Seite wird das A1 eSports Festival 2025 nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch auf höchstem Niveau stattfinden.

Bildbeschreibung (v.l.n.r.): Eric Adam Schmutzer (LAOLA1), Irina Kuntze (A1 eSports), Jennifer Ross-Domas (ARCOTEL Hotels), Michael Holi (ARCOTEL Hotels) & Sebastian Kunc (LAOLA1)

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 11 Hotels (5 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Eröffnung des vierten Wiener Hotels, des ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier, ist für Mai 2025 geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

