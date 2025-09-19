ARCOTEL Hotels & BeeWild: Gemeinsam für den Bienenschutz

Hotelgruppe unterstützt als Arten-Schutzpatron vier Hektar Wildbienenweiden

Bienenschutz groß gedacht: Ganze vier Hektar – das sind 40.000 Quadratmeter – Wildbienenweiden kann die Naturschutzinitiative BeeWild mit Hilfe der Unterstützung von ARCOTEL Hotels anlegen. AlsArten-Schutzpatronübernimmt die österreichische Hotelgruppe Verantwortung und setzt gemeinsam mit BeeWild ein starkes Zeichen für nachhaltigen Artenschutz. Gemeinsam werden die Flächen nachhaltig bewirtschaftet und geschützt. Dies ist ein wertvoller Beitrag für den Erhalt der Wildbienen-population und die Förderung der Biodiversität. Gleichzeitig werden mit dieser Partnerschaft wissenschaftliche Biodiversitätsstudien und -projekte unterstützt, um Artenvielfalt zu fördern und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Kooperation mit BeeWild als Teil der MEHR Hotel-Strategie

Die Zusammenarbeit mit BeeWild, die den Schutz von Wildbienen und den Erhalt der Biodiversität langfristig vorantreiben soll, ist die bisher größte Kooperation der ARCOTEL-Initiative „Give Bees a Chance“. 2015 gegründet, unterstützt die österreichische Hotelgruppe Projekte für den Erhalt von Bienenpopulationen. Rund 300.000 Hotelgäste haben die Initiative bereits durch den Verzicht auf die Zimmerreinigung ab der zweiten Nacht unterstützt. „ARCOTEL Hotels steht seit vielen Jahren für ein MEHR an Nachhaltigkeit, und Bienenschutz ist unser Herzensprojekt“, erklärt Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der ARCOTEL Unternehmensgruppe. „Mit BeeWild haben wir nun einen Partner, der unsere Vision teilt und mit Fachwissen umsetzt. Gemeinsam schaffen wir Lebensräume, die es ohne diese Kooperation nicht gäbe. Als Arten-Schutzpatron wollen wir Vorbild sein und aktiv Verantwortung für den Erhalt unserer Natur übernehmen.“

ARCOTEL Hotels als Multiplikator für Bienenschutz

BeeWild versteht sich als Brückenbauer zwischen Naturschutz, Forschung und Gesellschaft. Die Organisation schafft Biodiversitätsflächen, um heimischen Insekten eine Umwelt mit vielfältigem Nahrungsangebot zu bieten und damit Arten zu schützen. „Durch die Zusammenarbeit mit ARCOTEL Hotels können wir unsere Projekte auf eine neue Ebene heben. Hotels sind Orte der Begegnung, wenn hier Naturerlebnisse und Artenvielfalt sichtbar werden, erreichen wir eine große Zahl an Menschen und schaffen Bewusstsein weit über klassische Naturschutzprojekte hinaus“, betont Manfred Hohensinner, Initiator von BeeWild. „Ökologisches Engagement und Tourismus können einander durchaus verstärken: Während ARCOTEL Hotels als Multiplikator wirkt, sorgt BeeWild für die professionelle Umsetzung und nachhaltige Wirkung im Artenschutz.“

Honig vom Hoteldach und Hotelbienchen Sina

Im Rahmen der MEHR-Hotel-Strategie engagiert sich die ARCOTEL Hotelgruppe seit vielen Jahren für nachhaltiges Reisen, den Schutz der Umwelt und insbesondere für den Erhalt der Bienenpopulation. Dafür werden aktiv Lebensräume auf den Dächern der Hotels geschaffen: So beherbergt das ARCOTEL Kaiserwasser in Wien aktuell zehn Bienenvölker, die von einem Bio-Imker fachkundig betreut werden. Der daraus gewonnene Honig findet sich nicht nur am Frühstücksbuffet und in ausgewählten Rezepten der Restaurants, sondern kann von Gästen auch als regionales Mitbringsel erworben werden. Für die jüngsten Besucher vermittelt Bienchen Sina in mittlerweile vier ARCO-Pocket-Büchern spielerisch Wissens-wertes rund um den Bienenschutz.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

