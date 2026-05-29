Architekturbüro GGP steuert Kita-Neubau in Klingelbach

Meilenstein für die Infrastruktur in Aar-Einrich: Architekturbüro GGP steuert nachhaltigen Kita-Neubau in Klingelbach

KLINGELBACH. In der Verbandsgemeinde Aar-Einrich fällt der Startschuss für eines der derzeit ambitioniertesten Hochbauprojekte der Region: In der Lahnstraße entsteht eine neue, fünf-gruppige Kindertagesstätte in nachhaltiger Holzbauweise. Das Darmstädter Architektur- und Planungsbüro GGP verantwortet als interdisziplinärer Partner die Steuerung und Realisierung des Vorhabens, das modernen pädagogischen Raum für 100 Kinder schaffen wird.

Nachhaltigkeit als baulicher Standard

Das Projekt setzt konsequent auf ökologische Zukunftsfähigkeit. Das Gebäude wird in Holzrahmenbauweise auf einer Betonaufkantung errichtet und mit einer natürlichen Holzverschalung verkleidet. Die Flachdachkonstruktion mit einer Fläche von rund 1.250 m² erhält eine extensive Begrünung sowie eine hocheffiziente Dämmung. Auch energetisch ist das Objekt State-of-the-Art: Die Wärmeversorgung erfolgt über moderne Wärmepumpe in Kombination mit einer Lüftungsanlage inklusive Wärmerückgewinnung.

Komplexe Steuerung

Die besondere Herausforderung des erfordert eine hocheffiziente Projektsteuerung, um ökologische Auflagen, technische Präzision und den Zeitplan in Einklang zu bringen“, erklärt Nin Schäfer, geschäftsführende Partnerin von GGP. Durch die Bündelung der Fachdisziplinen stellt GGP sicher, dass die engen Zeitfenster – der Baubeginn des Rohbaus ist für die 35. Kalenderwoche 2026 terminiert – präzise eingehalten werden.

Raum für 100 Kinder: Das pädagogische Konzept

Architektonisch folgt der Entwurf einem offenen Konzept. Ein großzügiger Spielflur bildet das Rückgrat des Gebäudes und verbindet den Krippenbereich für Ein- bis Dreijährige mit dem Elementarbereich. Große Glasfronten, ein Innenhof und Dachflächenfenster garantieren eine natürliche Belichtung und schaffen eine helle, freundliche Atmosphäre. Alle Gruppenräume verfügen über direkte Ausgänge in den Außenbereich, was den engen Bezug zur Natur unterstreicht.

Politischer Rückhalt und Zeitplan

Nachdem Bürgermeister Lars Denninghoff und die politischen Gremien der Verbandsgemeinde im Frühjahr 2026 den Weg für die Vergaben geebnet haben, folgen nun die nächsten Meilensteine:

-16.06.2026: Spatenstich

-Sommer 2026: Beginn der Erdbau- und Rohbauarbeiten.

-Herbst 2026: Start der Zimmer- und Holzbauarbeiten.

-2027: Geplante Fertigstellung und Inbetriebnahme.

Mit diesem Projekt unterstreicht die Verbandsgemeinde Aar-Einrich ihre Rolle als familienfreundliche Kommune und setzt gemeinsam mit GGP ein Zeichen für werthaltiges, nachhaltiges Bauen im öffentlichen Sektor.

Über die Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Die Verbandsgemeinde Aar-Einrich (Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz) entstand 2019 durch die Fusion der Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen. Mit Sitz in Katzenelnbogen verwaltet sie insgesamt 31 Ortsgemeinden und ist als Gebietskörperschaft für die zukunftsorientierte Entwicklung der regionalen Infrastruktur verantwortlich. Ein Schwerpunkt der Verbandsgemeinde unter der Leitung von Bürgermeister Lars Denninghoff liegt auf der Schaffung moderner Bildungs- und Betreuungsangebote. Mit Großprojekten wie dem Neubau der Kindertagesstätte in Klingelbach investiert die Verbandsgemeinde konsequent in nachhaltige Architektur und den Ausbau von Betreuungskapazitäten, um den steigenden Anforderungen junger Familien und den ökologischen Zielen der Region gerecht zu werden.

Die GGP GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Planungsbüro mit Sitz in Darmstadt. Als interdisziplinärer Generalplaner verbindet GGP zeitgemäße Architektur mit den hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und energetische Effizienz. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung und Machbarkeitsstudien über die klassische Gebäudeplanung bis hin zur Realisierung komplexer Bauvorhaben im Wohnungs-, Bildungs- und Gewerbebau. Mit einem starken Fokus auf Termin- und Budgetsicherheit begleitet GGP öffentliche und private Bauherren als verlässlicher Partner von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Fertigstellung.

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