Archify schreitet die Plandigitalisierung voran: Von Papier zu präzisem CAD-ModellArchify schreitet die Plandi

Immer mehr Bauherren, Verwaltungen und Architekten stehen vor der Herausforderung, alte Papierpläne zu digitalisieren.

Bern – In Schweizer Archiven lagern noch unzählige Baupläne auf Papier – oft vergilbt, unvollständig oder unhandlich. Gleichzeitig nimmt der Druck zur Digitalisierung in der Baubranche stetig zu. Archify, ein spezialisierter CAD-Dienstleister mit Sitz in Bern, reagiert auf diesen wachsenden Bedarf mit einem professionellen Service zur Plandigitalisierung: Von der sauberen Übertragung alter Pläne in digitale CAD-Formate bis hin zur Modellierung als 3D-BIM-Modell.

„Viele unserer Kunden kommen mit Kartons voller Pläne oder PDF-Scans, die nicht weiterbearbeitet werden können. Wir bereiten diese Planunterlagen so auf, dass sie sofort wieder im Planungsprozess einsetzbar sind – sei es für Umbauten, Sanierungen oder die digitale Archivierung“, erklärt Ylber Muhaxheri, Geschäftsleitungsmitglied von Archify.

Warum Plandigitalisierung immer wichtiger wird:

Digitalisierung aus Platzgründen & für Archivsysteme

Öffentliche Verwaltungen, Eigentümer und Bauherren wollen und müssen ihre Bauakten digitalisieren, um zukunftsfähig zu sein.

Grundlage für Umbauten & Sanierungen

Ohne präzise digitale Bestandespläne sind verlässliche Projektierungen oft nicht möglich. Archify erstellt diese in hoher Qualität und normgerecht.

Professionelle Weiterverarbeitung

Digitale Pläne ermöglichen einfache Weiterbearbeitung, Export in alle gängigen Formate (PDF, DWG, DXF, PLN) und Integration in moderne Planungssoftware.

3D-Modellierung bei Bedarf

Auf Wunsch werden auch 3D-Modelle als digitale Zwillinge erstellt – ideal für koordinierte Sanierungsprojekte oder für Eigentümergemeinschaften.

Was Archify auszeichnet:

Manuelle Vektorisierung durch erfahrene Zeichner – keine automatisierten Konvertierungsfehler

Saubere Layerstruktur, strukturierter CAD-Aufbau, Normtreue nach SIA

Plausibilitätsprüfung & Nachbearbeitung bei unklaren oder beschädigten Vorlagen

Schnelle Bearbeitungszeiten, faire Konditionen, persönliche Ansprechpartner

„Die Nachfrage nach digitalisierten Plänen steigt kontinuierlich – sei es im Rahmen einer Liegenschaftsübernahme, für Baugesuche oder als Voraussetzung für Sanierungen. Unser Angebot füllt genau diese Lücke zwischen Vergangenheit und digitaler Zukunft. Immer mehr Kunden lassen mit Archify ihre Pläne digitalisieren“, so Muhaxheri.

Über Archify

Die Archify AG ist ein unabhängiger CAD- und Visualisierungsdienstleister mit Fokus auf Planbearbeitung, Baueingabepläne, Ausführungsplanung und Plandigitalisierung. Das Unternehmen unterstützt Architekturbüros, Generalplaner, Verwaltungen und Immobilienfirmen mit schnellen, professionellen und zuverlässigen CAD-Services in allen SIA-Phasen.

