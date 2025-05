ArbeitsLeistung+: Neues Förderprogramm für den Mittelstand

Kompetenzen bündeln. Gemeinsam Arbeitskraft und Zufriedenheit steigern

Wirtschaftliche Unsicherheit und die steigende operative Belastung stellen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland vor enorme Herausforderungen. Um diese Unternehmen gezielt zu stärken und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern, wurde kürzlich unter der Schirmherrschaft des Instituts für Wirtschaftsethik, Wertemanagement & Compliance (IWWC) das Förderprogramm ArbeitsLeistung+ ins Leben gerufen.

Ziel des Programms ist es, KMU einen barrierefreien Zugang zu Dienstleistungen zu bieten, mit denen sie ihre betriebliche Leistungsfähigkeit steigern und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig fördern können. Dies geschieht über ausgewählte, rabattierte Angebote, die KMU wirtschaftlich entlasten und sie unternehmerisch entscheidend voranbringen.

Das Förderprogramm ArbeitsLeistung+ setzt an den entscheidenden Stellschrauben für den Unternehmenserfolg an und unterstützt Mittelständler dabei, aus eigener Kraft ihre Arbeitsleistung zu erhöhen und den Unternehmenswert zu steigern. Dies beinhaltet die Umsetzung von Projekten in folgenden Schlüsselbereichen:

– Fehlzeiten reduzieren und Mitarbeiterbindung stärken: Mit gezielten Angeboten zur Unterstützung der physischen und mentalen Gesundheit sowie der Einführung attraktiver Bonussysteme.

– Digitalisierung vernetzt angehen: Technik, Strukturen und Richtlinien verstehen und erfolgreich umsetzen, um Prozesse zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

– Unternehmensauftritt professionalisieren: Vertrauen nach innen und außen schaffen, die eigene Marke stärken und sich wirkungsvoll vom Wettbewerb abheben.

– Sinnvolle Fortbildungen und Schulungen: Individuellen Bedarf ermitteln und ein intelligentes Lern- und Fortbildungsmanagement einführen, um die Kompetenzen der Mitarbeiter kontinuierlich zu erweitern.

– Abläufe reibungslos gestalten: Strukturen, Prozesse und Kommunikationswege optimieren, um die interne Zusammenarbeit zu verbessern und Effizienz zu steigern.

Ein starkes Partnernetzwerk, das sich derzeit im Aufbau befindet, ermöglicht es, eine Förderung von bis zu 50% der Projektkosten zu erhalten. Dieses Netzwerk umfasst bereits jetzt Experten aus den Bereichen Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung, Weiterbildung und Recruiting, die ihr Know-how und ihre Dienstleistungen zu vergünstigten Konditionen und ohne umständliche Antragstellung anbieten.

Weitere Partner, die sich ebenfalls im Sinne des Mottos „Mittelstand hilft dem Mittelstand“ engagieren und sich damit bei bestehenden und potenziellen Kunden noch stärker als bevorzugter Partner präsentieren möchten, sind herzlich willkommen.

Gesucht werden derzeit Unternehmen und Dienstleister aus den Bereichen:

– Design

– Recht & Compliance

– Digitalisierung

– Arbeitgeber-Attraktivität

Unternehmen, die vom Programm ArbeitsLeistung+ profitieren wollen sowie potenzielle Partner, die sich engagieren möchten, melden sich einfach unter foerderprogramm@predictame.net oder 06136 79 888 35.

Wir sind PREDICTA|ME. Unser Versprechen:

Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Arbeitskraft zügig zu steigern und damit den Unternehmenswert zu erhöhen.

Unsere objektiven, datenbasierten Methoden, zeigen wo die Stärken und Herausforderungen in Ihrem Unternehmen liegen – und liefern klare Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Leistung!

Natürlich begleiten wir auch die erfolgreiche Umsetzung der passenden Maßnahmen, mittels Trainings und Lernmanagement-System und People Analytics, so dass Sie innerhalb kürzester Zeit die Unternehmensleistung verbessern und den Unternehmenswert steigern.

Mit uns macht Ihr Unternehmen einen gezielten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft – mit optimierten Prozessen und einem topqualifizierten Team.

Kontakt

PREDICTA | ME GmbH

Dr. Yasmin Issa-Nummer

Am Hahnenbusch 14 b

55268 Nieder-Olm

+49 6136 – 79 888 35



http://www.predictame.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.