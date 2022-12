Arbeitskräftemangel und fehlende Qualifizierungen in Deutschland und weltweit

Eschborn, 21. Dezember 2022 – Der Arbeitsmarkt ändert sich. Vielfach fehlen Arbeitskräfte, neue Qualifikationen sind gefragt. Dies gilt in Deutschland genauso wie in vielen anderen Ländern der Welt. Ein Blick auf aktuelle Studien zeigt, wo die Probleme liegen und welche Maßnahmen nun notwendig werden.

In Europa werden bis 2050 voraussichtlich 35 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Eine Ursache hierfür ist der demografische Wandel. Unsere Gesellschaft altert, der Bevölkerungsanteil im Erwerbstätigenalter sinkt. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an die Qualifikationen von Arbeitnehmern. Der Bedarf und die Nachfrage nach technologiebezogenen Qualifikationen steigen. Diese sind aber nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Man spricht von einem „Skills-Mismatch“.

Erst kürzlich führte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit Randstad eine Studie zur Situation in den digitalen Berufen durch.

Ein aktuelles Positionspapier von Randstad beschreibt branchenübergreifend die aktuelle Situation und skizziert mögliche Lösungsansätze.

„Der Fachkräftemangel und der Skills-Mismatch gefährden das Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Fast alle Branchen sind betroffen: vom verarbeitenden Gewerbe, der Logistik, dem Gesundheitswesen, der IT, dem Bildungswesen bis hin zum elektronischen Handel“, erklärt hierzu Olaf Harbert, CEO von Tempo-Team. „Arbeitgeber finden nicht genügend Mitarbeiter mit den richtigen Qualifikationen, um ihre offenen Stellen zu besetzen. Politik und Wirtschaft müssen hier gemeinsam Lösungen und Maßnahmen finden. Qualifizierung muss einen höheren Stellenwert bekommen, die Erwerbsbeteiligung insgesamt gefördert und auch der Zugang zum Arbeitsmarkt für benachteiligte Bevölkerungsgruppen erleichtert werden.“

Auch in der Randstad Gruppe, zu der Tempo-Team Personaldienstleistungen gehört, werden entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Einige Beispiele hierfür sind AZAV-zertifizierte Coachings, der Einsatz von speziell ausgebildeten Integrationsmentoren, die Geflüchteten den Weg in eine Beschäftigung ebnen, die Randstad Akademie mit ihrem breiten Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und YouGrow, das als Teil von Tempo-Team eine komprimierte Ausbildung zum Software-Entwickler und IT-Berater ermöglicht. Vor allem für Quereinsteiger eröffnet dies einen schnellen Zugang zu dieser wichtigen Zukunftsbranche.

https://www.tempo-team.de/karriere-und-arbeitsmarkt/arbeitskraeftemangel-und-fehlende-qualifizierungen-in-deutschland-und-weltweit.html

https://www.randstad.de/s3fs-media/de/public/2022-10/randstad-positionspapier-globaler-arbeitskraeftemangel.pdf

Tempo-Team Personaldienstleistungen steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit.

Ergänzt wird dieses Angebot durch vielfältige Services zum Personalwesen wie Outsourcing und Master Vendor, EU-Rekrutierung, digitale Zeiterfassung oder die mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnete App work4safety für Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung.

In rund 45 Niederlassungen und zahlreichen Inhouse-Offices in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt eine optimale und ortsnahe Betreuung von Arbeitnehmern und Kunden.

Tempo-Team ist anders. Immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus. Wegweisend sind die vier starken Unternehmenswerte: „Gemeinsam wachsen“, „Freude bei der Arbeit“, „Eine Sache der Fairness“ und „Es geht nur gemeinsam“.

Tempo-Team Personaldienstleistungen ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Heute ist Tempo-Team ein Teil der Randstad Unternehmensgruppe. Bewerber und Unternehmen profitieren daher auch von der agilen Zusammenarbeit mit Randstad sowie den starken Konzernmarken Monster und GULP.

