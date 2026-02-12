Mandy Nahrstedt bekommt das Arbeitgebersiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ mit sehr gut verliehen

Die Praxis für Ergotherapie Mandy Nahrstedt aus Bernburg an der Saale wurde mit dem Arbeitgebersiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ und der Bewertung „sehr gut“ ausgezeichnet. Grundlage der Zertifizierung war eine unabhängige und repräsentative Mitarbeiterbefragung sowie ein strukturiertes HR-Interview. Die Auszeichnung würdigt das besondere Engagement der Praxis für eine familienorientierte und mitarbeiterfreundliche Arbeitsorganisation.

Auszeichnung und Besonderheiten des Arbeitgebersiegels

Das Arbeitgebersiegel “ Familienfreundlicher Arbeitgeber“ basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Verfahren. Die Vergabe erfolgt nach den vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP) klar definierten Kriterien. Ziel ist es, familienfreundliche Arbeitgeber objektiv und nachvollziehbar auszuzeichnen.

Die Zertifizierung setzt sich aus zwei gleichgewichteten Bestandteilen zusammen:

-Repräsentative Mitarbeiterbefragung:

Im Rahmen einer anonymen Onlinebefragung bewerteten die Mitarbeitenden unter anderem Aspekte wie Arbeitszeitmodelle, Flexibilität, Verständnis für familiäre Belange, Kommunikation sowie die allgemeine Arbeitsatmosphäre. Die Ergebnisse dieser Befragung fließen mit 50 % in die Gesamtbewertung ein und spiegeln die tatsächliche Wahrnehmung der Beschäftigten wider.

-HR-Interview:

Ergänzend wurde ein strukturiertes Interview mit der Praxisleitung durchgeführt. Dabei wurden bestehende Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, organisatorische Rahmenbedingungen sowie zukünftige Entwicklungen erörtert. Auch dieser Teil trägt 50 % zur Gesamtpunktzahl bei.

Insgesamt können maximal 200 Punkte erreicht werden. Für die Bewertung „sehr gut“ ist ein Erreichen von mindestens 80 % der Gesamtpunktzahl erforderlich. Diese Anforderungen erfüllte die Praxis für Ergotherapie Mandy Nahrstedt in besonderem Maße. Das Siegel ist für einen Zeitraum von 24 Monaten gültig und dient sowohl als Orientierung für Bewerberinnen und Bewerber.

„Die Auszeichnung als Familienfreundlicher Arbeitgeber mit der Note „Sehr gut“ ist für uns eine große Anerkennung“, erklärt Mandy Nahrstedt, Inhaberin und Leiterin der Praxis für Ergotherapie. „Gerade im therapeutischen Bereich ist ein wertschätzendes und unterstützendes Arbeitsumfeld essenziell. Unsere Mitarbeitenden leisten täglich anspruchsvolle Arbeit – dafür möchten wir ihnen Rahmenbedingungen bieten, die sich mit ihrem Familienleben vereinbaren lassen.“

Weiter betont sie: „Besonders stolz macht uns, dass die Grundlage der Auszeichnung die Rückmeldungen unseres Teams sind. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zeigen uns, dass unsere Bemühungen wahrgenommen werden und Wirkung entfalten. Gleichzeitig verstehen wir die Zertifizierung als Ansporn, unsere familienfreundlichen Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Die Praxis setzt unter anderem auf flexible Arbeitszeitmodelle, individuelle Absprachen bei familiären Verpflichtungen sowie eine offene Kommunikationskultur. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei, sondern wirken sich auch positiv auf die Qualität der therapeutischen Arbeit aus.

Mit der Verleihung des Arbeitgebersiegels „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ positioniert sich die Praxis für Ergotherapie Mandy Nahrstedt als moderner und verantwortungsbewusster Arbeitgeber im Gesundheitswesen. Die Auszeichnung unterstreicht, dass eine hohe fachliche Qualität und familienfreundliche Arbeitsbedingungen erfolgreich vereinbart werden können.

Qualifizierte Fachkräfte, die auf der Suche nach einem wertschätzenden und stabilen Arbeitsumfeld sind, finden aktuelle Stellenangebote unter https://www.ergo-bernburg.de.

Das DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. entwickelt verschiedene Qualitätsstandards. Unternehmen und sonstige Organisationen können sich anhand dieser Standards zertifizieren lassen. Im Rahmen einer erfolgreichen Zertifizierung erhalten diese neben einer umfassenden Auswertung ein passendes Gütesiegel, Qualitätssiegel und Zertifikat. Grundlage der verschiedenen Auszeichnungen sind verschiedene Verfahren. Dabei handelt es sich beispielsweise um repräsentative Kundenbefragungen und Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen.

