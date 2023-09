Arbeitgeber im Finanzsektor: Positive EFS AG Erfahrungen zeichnen abwechslungsreiches Berufsbild

Der Job im Finanzsektor muss nicht trocken sein und kann, wie die EFS AG Erfahrungen zeigen, Familie und Beruf vereinen.

Ein Job im Bereich der Finanzverwaltung kann entweder direkt nach dem Schul- oder Hochschulabschluss erfolgen. Mit Unterstützung der EFS AG Erfahrungen werden Mitarbeiter intensiv eingearbeitet und in ein soziales und familienfreundliches Umfeld eingearbeitet. Was genau es mit einem familienfreundlichen Job in der Finanzbranche auf sich hat, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Inhalt:

– Job und Familie? Das geht laut den EFS AG ERFAHRUNGEN

– EFS-Stipendium für kostenfreie Ausbildung

– Den eigenen Karriereweg bestimmen

JOB UND FAMILIE? DAS GEHT LAUT DEN EFS AG ERFAHRUNGEN

Die EFS AG Erfahrungen haben dem Unternehmen gelehrt, dass Job und Familie einfach zusammengehören. Beide Aspekte nehmen im Leben vieler Menschen einen besonders hohen Stellenwert ein. Anstatt diese beiden wichtigen Themen miteinander in Konkurrenz zu setzen, vereinen wir bei der Euro Finanz Service AG Job und Familie. Denn unsere Mitarbeiter arbeiten immer dann, wann es ihnen gerade passt. Wir als Arbeitgeber sehen uns nicht in der Pflicht, feste Arbeitszeiten festzulegen und zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Leistung einzufordern. Wir gehen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern den Weg der freien Zeiteinteilung. Wie viel Freizeit in wie viel Geld umgewandelt wird, kann je nach Lebenssituation und Privatsituation selbst entschieden werden. Mit diesem Leitbild wurde die EFS AG sowohl 2020 als auch 2021 als eines der familienfreundlichsten Unternehmen im Finanzsektor gekürt.

EFS-STIPENDIUM FÜR KOSTENFREIE AUSBILDUNG

Die EFS AG möchte ihre Mitarbeiter natürlich bestmöglich ausbilden. Die staatlich anerkannte Ausbildung zum Versicherungsagenten oder zum Vermögensberater werden daher zu 100 % refinanziert. Für unsere neuen Mitarbeiter entstehen so keine faktischen Kosten, während sie sich ihr Wissen aneignen. Durch das EFS-Stipendium können wir direkt von Beginn die Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern zum Ausdruck bringen und unseren Kunden standardisiert geschulte Betreuer zur Verfügung stellen. Der Wissenserwerb erfolgt dabei in einer einfachen und weiterführenden Fachausbildung. Im Anschluss kommt es zur Ausbildung zum staatlich geprüften Versicherungsagenten oder Vermögensberater. Anhand unser langjährig erworbenen EFS AG Erfahrungen konnten wir stets ein großes Bildungsinteresse feststellen, das teils sogar bis zum Universitätslehrgang zum akademischen Finanzdienstleister gereicht hat.

DEN EIGENEN KARRIEREWEG BESTIMMEN

Bei der Euro Finanz Service AG können Sie als Mitarbeiter Ihren eigenen Karriereweg bestimmen. Alle neuen Mitarbeiter werden im Stil einer geführten Karriere in das Team integriert. Hierbei steht eine erfahrene Führungskraft zur Seite, die bei schwierigen Entscheidungen, Kundenproblemen und Rückfragen jederzeit ansprechbar ist. So erfolgt ein eigenständiges, aber begleitetes Kennenlernen des Arbeitsumfeldes. In weiterer Folge bestimmen Sie als Mitarbeiter selbst, in welche Richtung Ihre Karriere gehen soll. Natürlich können Sie auch über länger Zeit hinweg im Nebenberuf tätig bleiben und von den flexiblen Zeitvorteilen profitieren. Wenn Sie sich nach mehr sehnen, besteht für alle Mitarbeiter die Möglichkeit, die Karriereleiter emporzuklimmen. Gläserne Decken kennen wir nicht, denn die EFS AG ist ein modernes, zukunftsorientierendes und gleichberechtigendes Unternehmen. Alter, Geschlecht und Herkunft spielen für uns keine Rolle. Was bei uns zählt, ist stets der Mensch per se. Durch unsere spezielle Förderung von Nachwuchskräften werden Ihre Talente gestärkt und effektiv in den Berufsalltag integriert. Unsere EFS AG Erfahrungen haben uns nämlich gelehrt, dass die hauseigene Führungsakademie ein besonders fruchtbarer Boden für künftige Lenker und Denker des Unternehmens ist.

Die EFS Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG (EFS AG) ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit über 40-jähriger Erfahrung. Das Unternehmen wurde 1996 in Mainz gegründet und expandierte im April 2002 erfolgreich nach Österreich. Diese erfolgreiche Expansion wurde mit der Eröffnung der Gesellschaft in Ungarn (2011) unterstrichen.

Firmenkontakt

EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG

J. S.

Faberstraße 10

5020 Salzburg

+43 662 857385-0

+43 662 857385-31



https://www.efs-ag.de/

