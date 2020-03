Arbeiten in Corona-Zeiten: EnterSmart schenkt den Unternehmen virtuelle Meetingräume

München, 26. März 2020

In den Zeiten von Homeoffice, Eventabsagen und Reiseverboten müssen sich Unternehmen nun mit der Suche nach Plattformen für Webmeetings beschäftigen. Aber auch, wie externe Teilnehmer an dem virtuellen Meeting teilnehmen und wie meetingrelevante Dokumente strukturiert werden und Neuigkeiten zu einem Meetingthema oder einem Projektthema den gewünschten Teilnehmerkreis erreichen.

Die EnterSmart GmbH bietet für diese Problematik konkrete Hilfe an. Schnell, problemlos und kostenlos.

Bis Ende 2020 können Firmen, Vereine, Verbände und Privatpersonen auf Kosten von EnterSmart die Lösung MEETWORK für ihre individuell zusammengestellten Teams und Meetings nutzen und sind in der Lage einen Informationsaustausch mit allen Meetingteilnehmern in Echtzeit durchzuführen. Ein Zugriff ist von allen Endgeräten zu jeder Zeit von jedem Ort möglich.

MEETWORK ist der zentrale Ort für unternehmensübergreifende Kommunikation und Informationsaustausch. Allen Terminteilnehmern stehen zentrale “virtuelle Meetingräume” zur Verfügung, in welchen Informationen (Chat) und Dokumente (Dateien) vor, während und nach den Terminen ausgetauscht werden. Alle Informationen stehen zentral für alle berechtigten Personen zur Verfügung. Nicht nur Mitarbeiter, auch externe Personen können zu dem Termin eingeladen werden.

Josef Gemeri, CEO, EnterSmart GmbH: “Es sind herausfordernde Zeiten, die wir alle gerade durchleben und wir hoffen, diese außerordentliche Krise solidarisch zu überstehen. Als Zeichen unserer Solidarität bieten wir allen Unternehmen an, MEETWORK bis Ende 2020 kostenlos zu nutzen und zwar mit einer unbegrenzten Userzahl und Speicherplatz nach dem Fair-Use-Prinzip. Mit MEETWORK ermöglichen wir Ihnen erfolgreiche Teamarbeit durch virtuelle Meetings und Chats mit Zugriff auf alle meeting- bzw. projektrelevanten Daten.”

Über die EnterSmart GmbH:

Cloud-Lösungen für Besuchermanagement, Eventmanagement, Konzernsicherheit, Geländemanagement, Raummanagement und LKW Management.

Die EnterSmart GmbH ist ein Software Unternehmen mit Stammsitz in München.

Die eigenentwickelte Cloud-Lösung WELCOME ist eine Software mit modernsten Techniken und effektivsten Funktionen. WELCOME ist bei zahlreichen namhaften Firmen im Einsatz.

WELCOME modernisiert das Besuchermanagement und gewährleistet die Unternehmenssicherheit.

Mit der weiteren eigenentwickelten Cloud-Lösung MEETWORK werden Besprechungen und sämtliche Informationen zu einem Meeting auf einer Plattform integriert. Ganz unkompliziert erhalten alle autorisierten Teilnehmer Zugriff auf die Daten und Themen. Der Informationsaustausch der Meetingteilnehmer erfolgt in Echtzeit.

Geschäftsführer der EnterSmart GmbH sind Josef Gemeri (CEO) und

Andre Grüneboom (CFO).

Alle Funktionen und kostenlose Testversion von WELCOME: www.welcomeyou.de

Alle Funktionen und kostenlose Testversion von MEETWORK

bzw. kostenlose Vollversion bis einschließlich 12/2020): www.meetwork.de

