ARAG Konzern erzielt erneut starkes Beitragsplus

Erstes Quartal 2026 mit weiterhin stabilem Wachstum

– Die Bruttobeitragseinnahmen des ARAG Konzerns stiegen in 2025 um 13,2 Prozent

– Das Rechtsschutzgeschäft wuchs um 11,5 Prozent

– Die Krankenversicherung legte erneut stark um 18,4 Prozent zu

– Die Combined Ratio verbesserte sich auf 89,4 Prozent

– Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg um 6 Prozent

– Beitragszuwachs im ersten Quartal 2026 bei 10 Prozent

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der ARAG Konzern Bruttobeitragseinnahmen von 3,16 Milliarden EUR. Das entspricht einem Plus von gut 340 Millionen EUR. Nach einem Rückgang im Jahr 2024 hat sich das versicherungstechnische Ergebnis von 96 Millionen EUR wieder auf 105 Millionen EUR verbessert. Beim Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit wurde ein Gewinn von knapp 150 Millionen EUR gegenüber 141 Millionen EUR im Vorjahr erzielt. Der Jahresüberschuss lag mit 89 Millionen EUR weiter auf einem guten Niveau. „Die ARAG hat im vergangenen Geschäftsjahr eine souveräne Performance gezeigt. Das Unternehmen ist erneut kräftig gewachsen und hat seine Ergebnisse weiter verbessert. Unser Wachstumsziel von 3 Milliarden EUR Beitragseinnahmen ist bereits übertroffen. Damit haben wir diese Wegmarke fünf Jahre früher erreicht als geplant“, erläuterte Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE bei der Bilanzvorlage des ARAG Konzerns.

Das Geschäftsjahr 2025 lief für die ARAG erneut erfolgreich. In Deutschland lagen die Beitragseinnahmen bei 1,75 Milliarden EUR und damit um 13 Prozent über dem Vorjahr. Wachstumstreiber waren weiterhin das Rechtsschutz- und das Krankenversicherungsgeschäft. Außerhalb Deutschlands erreichten die Einnahmen 1,41 Milliarden EUR und lagen damit um 13,5 Prozent über dem Wert von 2024. Ende 2025 hatte der Konzern insgesamt 14 Millionen Verträge in seinem Bestand. Die Combined Ratio verbesserte sich von 90,6 Prozent auf 89,4 Prozent; die Leistungen für Versicherungsfälle legten von 1,5 Milliarden EUR auf über 1,6 Milliarden EUR zu, die Konzern-Schadenquote verblieb auf dem Niveau des Vorjahres von 54,6 Prozent. Die Kostenquote konnte erneut gesenkt werden und lag nach 35,9 Prozent aus dem Vorjahr nun bei 34,8 Prozent. Das Kapitalanlageergebnis fiel mit 157 Millionen EUR im Vergleich zum Vorjahr (161,5 Millionen EUR) etwas geringer aus. Das Rechtsschutzsegment, die größte Einheit im Konzern, lieferte ein erneut starkes Beitragsplus von 11,5 Prozent auf 1,82 Milliarden EUR. Die hohe Nachfrage in der privaten Krankenversicherung war auch im Jahr 2025 ungebrochen. Die ARAG Krankenversicherung erzielte ein Beitragsplus von 18,4 Prozent auf insgesamt 886,3 Millionen EUR an Bruttobeitragseinnahmen. Das Kompositsegment der ARAG wuchs ebenfalls kräftig – um 10,9 Prozent auf insgesamt 430 Millionen EUR.

ARAG Konzern bleibt auch in 2026 auf Wachstumskurs

Im ersten Quartal 2026 erzielt der ARAG Konzern ein Beitragsplus von 10 Prozent auf 956 Millionen (Vorjahreszeitraum: 868 Millionen EUR). Das Geschäft in Deutschland wächst um 9 Prozent. Das Krankenversicherungsgeschäft legt dabei mit 15 Prozent am kräftigsten zu. Das deutsche Rechtsschutzgeschäft erhöht seine Beitragseinnahmen um 12 Prozent. Das internationale Geschäft verbuchte 11 Prozent mehr Prämie. „Wirtschaftlicher Erfolg ist für die ARAG kein Grund für eine ruhigere Gangart. Wir blicken mit Zuversicht nach vorn. Unser robustes Geschäftsmodell, unsere Innovationskraft, eine starke Marktposition und ein erstklassiges Team bilden die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der ARAG. Unser Anspruch bleibt: Wir leisten und wir liefern für unsere Kundinnen und Kunden“, unterstreicht Dr. Renko Dirksen.

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Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 18 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro.

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