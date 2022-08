Aquatum – Regenwasserfilter der neuesten Generation

Wasser gehört zu den natürlichen Ressourcen, die immer knapper werden, weswegen ein nachhaltiger Umgang damit mehr als nur ratsam ist. Eine Lösung, den Trinkwasserverbrauch deutlich zu reduzieren, ist die Aufbereitung von Regenwasser, wie sie der Aquatum Swiss Filter ermöglicht.

Das mit diesem Filter gewonnene, glasklare Wasser können Sie getrost für Ihre Waschmaschine, die Toilettenspülung und die Gartenbewässerung verwenden.

Aufgrund der hohen Qualität des mit Aquatum Swiss gereinigten Wassers müssen Sie keine Beschädigungen an Ihren Geräten oder ein Verstopfen der Leitung fürchten. So manche Nutzer geben die Trinkwasseraufbereitung wieder auf, weil die Reinheit des gefilterten Wassers nicht ihren Erwartungen entspricht. Der Aquatum Swiss Filter könnte hierfür die Lösung sein: Er filtert über 500 Mal feiner als Standardfilter und ist als einziger auf dem Markt dazu in der Lage, selbst die gelbliche Verfärbung von Gründachregenwasser herauszufiltern.

Anders als die meisten Konkurrenzprodukte ist dieser Filter komplett wartungsfrei und reinigt sich vollautomatisch. Da das Wasser erst durch den Filter und dann in die Zisterne läuft, verschlammt diese nicht. Der wöchentliche automatische Reinigungsvorgang der Filtereinheit erfolgt ohne Zutun mit dem gefilterten Regenwasser. Die Füllung des Aquatum Swiss Filters ist besonders langlebig und hält je nach Einsatzbereich 10 bis 12 Jahre.

Der Aquatum-Filter ist so flexibel, dass Sie ihn sowohl für die Neuinstallation als auch zur Nachrüstung in bereits bestehende Anlagen verwenden können. Praktisch jede Zisterne mit einem Fassungsvermögen zwischen 3 und 24 Kubikmeter kann nachträglich mit einem Aquatum Swiss ausgestattet und nachgerüstet werden, wie dieses Video einer begeisterten Kundin zeigt.

Warum sind aufwändige Reinigungsarbeiten dank Aquatum Swiss im wahrsten Sinne des Wortes überflüssig?

Der Aquatum Swiss Filter punktet vor allem mit seiner einzigartigen, hochfeinen Filterung. Die meisten anderen Regenwasserfilter, die auf dem Markt sind, haben eine durchschnittliche Filterfeinheit von ca. 500 μm, das sind 0,5 mm. Der Aquatum Swiss jedoch filtert Ruß- und Partikelstoffe bis zu einer Größe von 1 μm (0,001 mm) aus dem Regenwasser heraus. Dadurch gelangt nur noch glasklares, sauberes Wasser in die Zisterne, egal ob es von einem normalen Dach oder von einem Gründach gesammelt wird.

Auch die Reinigung von Regenwasser von Gründächern ermöglicht der Aquatum Swiss

Den Aquatum Swiss gibt es in unterschiedlichen Größen und kann für das Filtern von Regenwasser von gewerblichen, öffentlichen oder privaten Gebäuden genutzt werden. Ernst Deiss von Regenfänger.ch erklärt: „Der Aquatum Swiss ist überall dort perfekt einsetzbar, wo glasklares Wasser gewünscht oder außergewöhnliche Filterleistung benötigt wird.“ Die Begrünung von Innenstädten wird aus gutem Grund immer mehr zum Thema und hier spielt der Aquatum Swiss seine ganze Stärke aus. Bisherige Filter zur Regenwassernutzung waren hierfür schlichtweg nicht geeignet, da sie die Menge an natürlichem Material, welche vom begrünten Dach in die Zisterne gespült wird, nicht zuverlässig filtern konnten. Anders sieht es da mit dem Aquatum Swiss aus, der auch Regenwasser von begrünten Dächern glasklar filtert.

Der bekannte Musiker und Sportler Joey Kelly ist seit kurzem Markenbotschafter, da ihn die Sinnhaftigkeit des Regenwasseraufbereitens und die erstklassige Wasserqualität des mit dem Aquatum Swiss Filter gefilterten Wassers überzeugt haben. Die Installation einer entsprechenden Anlage seinem Privathaus ist für Herbst 2022 terminiert. Detaillierte Informationen rund um die nachhaltige Nutzung von Regenwasser und Beratung zur Installation einer Regenwasseraufbereitungsanlage bietet Regenfänger.ch. Bilder und Erfolgsstorys von begeisterten Regenfängern und Aquatum Swiss Nutzern können Sie auf Facebook und Instagram verfolgen.

Regenfänger.ch bietet Beratung rund um das Thema Regenwassernutzung sowie Einbau, fachgerechte Installation und garantierte Funktion des ausgewählten Systems – alles aus einer Hand und zum fairen Preis.

