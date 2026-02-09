AquaGas V – Ein Fitting für Gas und Wasser

Innovatives Press-System für moderne Installationen

Die Hermann Schmidt GmbH & Co. KG, ein traditionsreicher Anbieter von Rohrverbindungstechnik und Kupferfittings, erweitert ihr Produktsortiment um das universell einsetzbare AquaGas V Pressfitting. Das Pressfitting für Gas und Wasser ermöglicht eine normkonforme, sichere und wirtschaftliche Installation – ideal für die Anforderungen moderner SHK-Installationen.

AquaGas V – Ein Pressfitting, viele Anwendungen

Das neue Kombifitting für Gas und Trinkwasser ist aus hochwertigem Kupfer (CU-DHP) gefertigt und für nahtlose Kupferrohre nach DIN EN 1057 geeignet. Mit nur einem Pressfitting lassen sich Trinkwasserleitungen, Heizungsrohre und Gasinstallationen schnell und sicher verbinden. Das System deckt die gängigen Dimensionen von 12 bis 54 mm ab und unterstützt so die flexible Umsetzung verschiedenster Versorgungsnetze.

Ein zentraler Vorteil: AquaGas V ist mit DVGW-Zertifizierung für Gas- und Trinkwasserinstallationen zugelassen. Die gelben HNBR O-Ringe sorgen für dauerhafte Dichtheit, einfache Identifikation und zusätzliche Sicherheit. Installateure profitieren so von mehr Effizienz und Planbarkeit bei gleichzeitiger Reduktion des Lageraufwands.

Kompatibel, verlässlich, effizient

Die Fittings basieren auf der gängigen V-Kontur und sind mit Presswerkzeugen vieler Hersteller kompatibel – ein wesentliches Kriterium für Handwerksbetriebe, die auf bestehende Werkzeuge zurückgreifen. Die besondere Geometrie der Dichtzone verhindert das unkontrollierte Durchströmen bei nicht verpressten Verbindungen – ein Plus für Arbeitssicherheit und Prüfprozesse.

Die Produktpalette umfasst Bögen, T-Stücke, Übergänge mit Innen- und Außengewinde – und ist damit eine durchdachte Lösung für den Sanitär- und Heizungsbau. Durch die universelle Einsetzbarkeit sparen Großhändler und Handwerksbetriebe Lagerplatz und Komplexität im Einkauf.

Langfristige Sicherheit – zehn Jahre Werksgarantie

Mit der neuen AquaGas V-Linie unterstreicht Hermann Schmidt seine Qualitätsstrategie: Eine 10-jährige Werksgarantie sowie umfassende technische Unterlagen unterstützen Planer, Architekten und SHK-Profis bei der Auswahl und Anwendung.

Das AquaGas V Pressfitting ist ab sofort auch im Online-Fachhandel www.skybad.de erhältlich.

