AqoaClean Delphi – Die umweltfreundliche Art der Teilereinigung

Villingen-Schwenningen, 23.06.2022

Teilereinigung gehört zum Arbeitsalltag der Mitarbeiter von Peter Huber, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens im Maschinenbau. Für saubere Werkstücke braucht es aber auch viel Lösungsmittel, denn fast alle konventionellen Teilereiniger arbeiten mit diesen Reinigungslösungen. In einem Artikel hat der umtriebige Geschäftsführer nun von den gesundheitlichen Gefahren der Lösungsmittel für seine Mitarbeiter gelesen. Die Studie, die von Forschern der Harvard School of Public Health durchgeführt wurde, besagt, dass auch Jahre später noch kognitive Einschränkungen bei Menschen auftreten, die in ihrem Leben oft mit Lösungsmitteln gearbeitet haben.

„Obwohl wir hohe Sicherheitsvorschriften haben, hat mir dieser Artikel zu denken gegeben“, sagt Peter Huber. Zumal die Teilereinigung mit Lösungsmitteln noch andere Probleme mit sich bringt, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, hohe Entsorgungskosten und die Brandgefahr, die von der leicht entzündlichen Flüssigkeit ausgeht. Doch bisher gab es einfach keine Alternativen zu den traditionellen Verfahren.

Teile reinigen – es geht auch Lösungsmittelfrei

Der AqoaClean Delphi ist einer der ersten Teilereiniger, der ganz ohne den Einsatz von Lösungsmitteln auskommt. Er kann mit der lösungsmittelfreien Reinigungsflüssigkeit AqoaCleanTech L Red Extra oder dem Reiniger AqoaClean Spezial für Kleinteile betrieben werden. Im Vergleich zu traditionellen Lösungsmitteln ist er nicht umweltschädlich und schadet auch nicht der Gesundheit der Arbeiter. Zudem ist der Wartungsaufwand bei diesem Teilereiniger deutlich geringer als bei konventionellen Geräten.

Der AqoaClean Delphi bietet so einige wichtige Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Er ist umweltfreundlich und trägt zum Schutz unserer Natur bei, da er keine toxischen Reinigungsflüssigkeiten verwendet. Dank biologischer Tabs, die den Schmutz abbauen und so das Reinigungsbad regenerieren muss er nicht regelmäßig ausgetauscht werden. Das führt gleich zum nächsten Vorteil, denn der Teilereiniger Delphi ist dadurch wartungsärmer als andere Geräte. Zudem muss keine giftige Flüssigkeit für teures Geld entsorgt werden, was den AqoaClean kostengünstiger macht als die Produkte der Konkurrenz. Trotzdem ist das Gerät leistungsstark und effizient. Ein weiter wichtiger Vorteil ist die erhöhte Sicherheit. Lösungsmittel sind leicht entflammbar und bergen daher immer ein Sicherheitsrisiko.

Einfach, leistungsstark und effizient

Das Prinzip des neuartigen Teilereinigers ist dabei so simpel wie genial. Der AqoaClean Delphi funktioniert dank der Synergie zwischen der nicht toxischen und nicht entflammbaren Reinigungsflüssigkeit und den Mikroorganismen in den AqoaClean Tabs, welche die Verschmutzungen in der Reinigungsflüssigkeit biologisch abbauen. Dadurch hat das Gerät einen reduzierten Verbrauch und muss weniger gewartet werden. Die Nutzungsdauer wird länger und die Entsorgungskosten geringer. Dabei muss der Kunde nicht auf Leistung verzichten, denn das leistungsstarke Gerät arbeitet zuverlässig und effizient.

Der Teilereiniger Delphi wird mit der gebrauchsfertigen Reinigungslösung Aqoa Clean L Red Extra betrieben, die aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und somit völlig ungefährlich im Umgang ist. Speziell für die Reinigung von Kleinteilen wurde die Reinigungslösung Aqoa Clean Spezial entwickelt. Die schwach schäumende Lösung besitzt eine hohe Reinigungskraft zum Reinigen und Entfetten von hochgradig verschmutzen Teilen und hat eine Korrosionsschutzwirkung. Auch dieser Spezialreiniger ist biologisch und daher ungefährlich für Mensch und Natur.

So hat auch Peter Huber nun die alten Geräte durch die neuen von AqoaClean ersetzt und ist rundum zufrieden. „Was gibt es Wichtigeres als die Gesundheit eines Menschen?“, fragt der Geschäftsführer, „Lange war ich auf der Suche nach einer Lösung, bis ich den Teilereiniger Delphi von AqoaClean entdeckt habe. Damit kann ich nun den Schutz der Gesundheit meiner Mitarbeiter gewährleisten und spare obendrein noch Geld. Besser geht es nicht!“

Neben dem Delphi hat AqoaClean noch andere Teilereiniger im Programm. Mehr Infos unter:

https://aqoaclean.de/

