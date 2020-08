App Agentur Ackee gewinnt Deloitte Technology EMEA Award

Die tschechische App Agentur Ackee gewinnt den renommierten Deloitte Technology Fast 500 EMEA Award fĂĽr am schnellsten wachsende Tech Unternehmen.

Die tschechisch-deutsche App Agentur Ackee gehört beim internationalen Ranking der Tech Unternehmen zu den Siegern. Beim schnellsten Umsatzwachstum in den letzten vier Jahren konnten sich 25 Unternehmen aus Tschechien platzieren. Das 60-köpfige Ackee-Team in Tschechien und Deutschland verdankt den Deloitte Technology Fast 500 EMEA Award einem Wachstum von 310 Prozent in den Jahren 2015 bis 2018. Die App Agentur verfolgt eine Langzeitstrategie, mit der sie die letzten acht Jahre konstant gewachsen ist.

App Agentur zeigt sich in der Krise topfit

Ackee CEO Martin Pulpitel erklärte, der Erfolg der App Agentur sei das Ergebnis von Langzeitstrategie und -vision: “Wir waren gut vorbereitet. Wir hatten eventuell ein bisschen GlĂĽck beim Timing. Wir sind so gut in Form, dass selbst die Corona-Krise unseren Umsatzzielen nicht geschadet hat. Wir haben gerade die besten Monate seit Bestehen der App Agentur – und freuen uns ĂĽber diesen Erfolg sehr. Unser Umsatzziel von 100 Mio. tschechische Kronen fĂĽr 2020 streben wir weiter an und es sieht gut aus, trotz der aktuell schwierigen Wirtschaftslage.”

Bereits der zweite Deloitte Award fĂĽr Ackee

Dank der Rekordzahl an platzierten tschechischen Tech Unternehmen rangiert die Tschechische Republik an 8. Stelle der Länder. Dies ist die beste Landesplatzierung unter allen mitteleuropäischen Teilnehmern an der Deloitte Technology Fast 50 CE Competition. In diesem Wettbewerb und der Kategorie Recognition of Excellence hat die App Agentur bereits 2018 den ” Special Prize for Software Companies aus der Tschechischen Republik 2018” erhalten.

Dabei ist das nicht der einzige Preis. Bereits im Februar 2020 freute sich die App Agentur ĂĽber eine Silbermedaille beim German Brand Award in der Kategorie Annual Multimedia-Award. Diesen Preis erhielt die App-Agentur fĂĽr Design und Entwicklung der App fĂĽr den Deutschen Bundestag.

Ackee wurde 2012 von Absolventen der Technischen Universität in Prag gegründet. 2016 eröffnete die deutsche Niederlassung in Berlin. Heute ist Ackee mit seinem Team von 65 Entwicklern eines der führenden Tech Unternehmen. Neben einem Komplettangebot in der App Entwicklung hat sich Ackee auf die Digitalisierung von Unternehmensprozessen spezialisiert. 2018 wurde es dafür mit dem Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Award in der Kategorie Recognition of Excellence ausgezeichnet. Zu den Kunden zählen neben dem Deutschen Bundestag u.a. Samsung, Audi, T-Mobile, Skoda Auto und Delivery Hero. 2018 erhielt Ackee zudem Grants von Ethereum, KIN und Tezos für seine Blockchain-Anwendungen.

