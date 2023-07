Apothekenversicherung ohne Schwachstellen

„Die Apotheke der Zukunft: Erfolgreiches Risikomanagement für nachhaltigen Geschäftserfolg“

Erfolg im Leben hängt oft von den richtigen Entscheidungen ab. Im privaten Bereich können religiöse Prinzipien als Leitfaden dienen. Ähnlich ist es im Geschäftsbereich, insbesondere in Apotheken, wo es wichtig ist, grundlegende Bedingungen zu beachten, um Erfolg und Überleben des Unternehmens zu sichern.

Risiken und Herausforderungen gehören zum Leben dazu. Daher ist es für jede Apotheke unerlässlich, eine umfassende Bestandsaufnahme des gesamten Geschäftsumfelds vorzunehmen, einschließlich des lokalen Marktes, Umsatz- und Gewinnprognosen, technischer Ausstattung und potenzieller Geschäftsrisiken. Eine solche Bestandsaufnahme ist sowohl bei der Gründung als auch im laufenden Betrieb wichtig, um eine realistische Perspektive zu gewährleisten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Apotheken gelten in Deutschland als gut organisierte und lukrative Unternehmen, was auch auf kompetente Führung zurückzuführen ist. Dennoch gibt es neben den technischen und wirtschaftlichen Risiken auch Gefahrenquellen, die den Erfolg des Geschäftsbetriebs beeinträchtigen können, insbesondere aufgrund der Bedeutung des „Faktors Mensch“ in der Apotheke.

Es ist wichtig, dass Apothekerinnen und Apotheker diese Risiken kennen. Potenzielle Risiken umfassen unbeabsichtigte Fehler aufgrund von Nachlässigkeit oder Krankheit, aber auch vorsätzliche Handlungen von Apothekenmitarbeitern, die gefährliche Situationen schaffen oder ausnutzen können. Es ist ratsam, potenzielle apothekenspezifische Risiken sorgfältig zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen bestmöglich zu begegnen. Im Folgenden werden zehn Risikobereiche aufgeführt, die Apothekerinnen und Apotheker im Blick behalten sollten, um den Erfolg ihres Apothekenbetriebs sicherzustellen.

Das Berufsbild des Apothekers wird neu definiert:

Der Arbeitsbereich des Apothekers wird immer komplexer, insbesondere durch neue Aufgaben wie Impfungen und Tests. Apothekerinnen und Apotheker sollten prüfen, ob ihre bestehende Apothekenversicherung auch für diese erweiterten Aufgabenfelder gültig ist und gegebenenfalls eine umfassende Absicherung in Betracht ziehen.

Pharmazieratsklausel als Entscheidungspriorität:

In Apotheken müssen behördliche Aufsichtsentscheidungen, insbesondere des Pharmazierates, bei Schadenfällen berücksichtigt werden. Eine Pharmazieratsklausel in der Versicherungspolice legt fest, dass die Entscheidung der Aufsichtsbehörde als letztendlich bindend akzeptiert wird.

Nachhaftung in der Berufshaftpflicht:

Schadensersatzansprüche in der Berufshaftpflicht können oft zeitverzögert geltend gemacht werden, was zu Unsicherheiten bei der Zuständigkeit der Versicherung führen kann. Eine Nachhaftungsabsicherung kann dazu beitragen, das Risiko von Spätschäden zu minimieren.

Fehlabgabe von Kontrazeptiva:

Die Abgabe von Kontrazeptiva wie der „Pille danach“ erfordert besondere Aufklärungs- und Beratungspflichten. Fehler bei der Abgabe können zu Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüchen führen. Eine umfassende Apothekenversicherung sollte die Abgabe und Beratung von Kontrazeptiva abdecken.

Verderb von Waren bei Ausfall von Kühlschränken:

Die richtige Lagerung von pharmazeutischen Waren, insbesondere kühlbedürftigen Medikamenten, ist von großer Bedeutung. Ein Ausfall von Kühlschränken kann zu einem erheblichen Verderb von Medikamenten führen. Eine Allgefahrenversicherung, die Sachschäden und Warenverderb abdeckt, kann hier eine umfassende Absicherung bieten.

Vermögensschaden durch Retaxationen im Apothekenbetrieb:

Retaxationen, also Rückforderungsansprüche oder Abrechnungskürzungen seitens der Krankenkassen, können zu erheblichen Vermögensschäden führen. Apothekerinnen und Apotheker sollten Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Retaxationen zu minimieren, und gegebenenfalls eine spezielle Versicherungslösung in Betracht ziehen.

Vertrauensschaden durch Betrug und Unterschlagung:

Das Risiko von Vertrauensschäden durch Betriebsangehörige oder andere Vertrauenspersonen der Apotheke, wie Diebstahl oder Sachbeschädigung, sollte nicht unterschätzt werden. Eine Vertrauensschadenversicherung kann eine sinnvolle Absicherung bieten.

Absicherung der Kosten einer Pandemie:

Die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie haben gezeigt, dass Pandemien zu erheblichen wirtschaftlichen Kosten führen können. Eine Betriebsschließungs-Versicherung kann die Lohnkosten während einer behördlich angeordneten Schließung abdecken und somit einen wichtigen Schutz bieten.

Schutz vor Cyber-Risiken:

Die Bedrohung durch Cyber-Kriminalität nimmt stetig zu, und Apotheken sind aufgrund der sensiblen Daten, die sie verarbeiten, ein attraktives Ziel für Hacker. Eine spezialisierte Cyber-Versicherung kann helfen, den wirtschaftlichen Schaden bei Cyber-Angriffen zu begrenzen.

Restrisiken im Apothekenbetrieb:

Risiken sind im Apothekenalltag immer präsent. Um einen umfassenden Schutz für den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiter zu gewährleisten, kann eine Allgefahrenversicherung speziell für Apotheken eine geeignete Lösung sein. Restrisiken können durch eine Beste-Leistungs-Garantie minimiert werden.

Eine Apothekenversicherung ohne Schwachstellen sollte daher weitreichende Stärken aufweisen, anstatt den üblichen Schwachstellen zu unterliegen. Um Ihre Apotheke im Schadensfall optimal zu schützen, empfehlen wir Ihnen, den bestehenden Versicherungsschutz regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Individuelle Bedürfnisse, spezifische Risiken und aktuelle Marktentwicklungen sollten dabei berücksichtigt werden.

Das engagierte Team von ApoRisk steht den Apothekeninhabern jederzeit zur Verfügung, um bei der Auswahl der optimalen Versicherungslösung für ihre Apotheke zu helfen. ApoRisk nimmt sich die Zeit, die individuellen Anforderungen und Risiken der Kunden zu verstehen und ihnen eine maßgeschneiderte Versicherung anzubieten, die Sicherheit und Frieden gibt.

Darüber hinaus wird den Apothekeninhabern eine Beste Preisgarantie geboten, um sicherzustellen, dass sie nicht nur einen erstklassigen Versicherungsschutz erhalten, sondern auch wettbewerbsfähige Preise. Das Ziel ist es, den Kunden einen optimalen Schutz zu bieten, ohne dabei das Budget übermäßig zu belasten.

von Oliver Ponleroy, Fachjournalist

Die ApoRisk® GmbH ist ein Versicherungsmakler und seit vielen Jahren Spezialist für Risiken der Apothekerinnen und Apothekern. Das Maklerunternehmen ist in der Apothekenbranche erfahren und unabhängig. Das Direktkonzept über die Internetportale aporisk.de und pharmarisk.de spart unseren Kunden viel Geld. Diese Ersparnis kommt dem hohen Wert und dem fairen Preis der Policen zugute.

