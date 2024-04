AOC präsentiert Monitorserie Graphic Pro U3

Präzise Farben und einfache Workflows für die Creative Community

Amsterdam, 23. April 2024 – Außergewöhnliche Farbgenauigkeit, innovative Features und ein schlankes, preisgekröntes Design: Display-Spezialist AOC stellt mit Graphic Pro U3 eine neue Monitorreihe speziell für anspruchsvolle Fotografen, bildende Künstler, Designer, Redakteure, TV-Macher, Produzenten und Gaming-Profis vor. Das Line-up der U3-Serie umfasst aktuell drei Modelle: zwei 68,6 cm (27″) Displays – das Q27U3CV mit QHD-Auflösung und das U27U3CV mit 4K UHD-Auflösung – sowie das größere 80 cm (31,5″) Display U32U3CV mit 4K UHD-Auflösung.

„Kreativprofis brauchen die allerbesten Tools, um ihre Visionen zum Leben zu erwecken“, sagt Artem Khomenko, Head of Product Management bei AOC. „Unsere neue Serie Graphic Pro U3 basiert auf unserer Expertise im Bereich der Display-Technologien und unserem Engagement, stets qualitativ hochwertige, leistungsstarke Monitore zu liefern. Wir wollen es Kreativen ermöglichen, die Grenzen ihrer Arbeit zu erweitern. Mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit, Hardware-Kalibrierung mit Calman Ready, vielseitiger USB-C-Konnektivität und einem schlanken Design sind die neuen Graphic Pro U3 Monitore die perfekten Werkzeuge für Content Creators und Designer.“

Höchste Farbgenauigkeit und Hardware-Kalibrierung mit Calman Ready

Die Serie Graphic Pro U3 zeichnet sich durch eine beeindruckende Farbgenauigkeit mit einem Farbabstandswert von DeltaE < 2 aus. Damit ist sichergestellt, dass jeder Farbton präzise wiedergegeben wird. Mit 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung bieten diese Monitore zudem eine große Farbskala, die prachtvolle, lebendige Visualisierungen ermöglicht. Das Highlight von Graphic Pro U3 ist ihre Calman-Ready-Zertifizierung. Sie belegt, dass die Monitore in der Lage sind, direkt mit der Calman-Farbkalibrierungssoftware von Portrait Displays zu kommunizieren. Die Modelle können die automatischen Kalibrierungsfunktionen (AutoCal™) mit der Calman-Software nutzen, was eine einfache, präzise und schnelle Kalibrierung des Monitors auf exakte Farbgenauigkeit ermöglicht. Diese Kalibrierung erlaubt die Steuerung von RGB-Tripletts auf Scalerebene und die Erstellung von 1D/3D-LUT-Profilen für eine optimale Bildleistung. Im Vergleich zu benutzerdefinierten ICC-Profilen, die lediglich eine Bildanpassung vornehmen, besteht der Vorteil einer 1D/3D-LUT-Lösung (Look-up-Table) in einer direkten Display-Kalibrierung auf Hardware-Ebene, die die Farbgenauigkeit immens verbessert. Anschlussvielfalt und Spitzenperformance

Eine unkomplizierte Konnektivität ist in kreativen Workflows, in denen häufig Grafiktabletts, Kartenleser, schnelle externe Laufwerke und andere Peripheriegeräte verwendet werden, essentiell. Die Monitore der Graphic Pro U3 Serie sind daher mit den verschiedensten Anschlüssen ausgestattet, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, darunter: HDMI 1.4/2.0, DisplayPort 1.4 und ein vielseitiger USB-C-Hub mit RJ-45-Eingang. Der Hub (mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s mit USB 3.2 Gen2) verfügt über einen USB-C-Upstream-Port, der den DisplayPort Alt-Modus zur Erweiterung des Bildschirms unterstützt, 96 W Power Delivery, Ethernet-Pass-Through, einen zweiten USB-C-Downstream-Anschluss mit 15 W Power Delivery sowie vier USB-A-Ports für den Einsatz weiterer Peripheriegeräte.

Die Modelle U27U3CV und U32U3CV verfügen sogar über einen dritten USB-C-Downstream-Anschluss für ihren KVM-Switch, sodass die an den USB-Hub angebundene Tastatur und Maus zwischen verschiedenen PCs, die an die beiden USB-C-Anschlüsse des Monitors gleichzeitig angedockt sind, hin- und hergeschaltet werden können.

Das Modell Q27U3CV verfügt zudem über einen DisplayPort-Ausgang und unterstützt die hohe DisplayPort-Bandbreite von HBR3 für die Verkettung mehrerer Monitore.

Kühnes Design

Für Kreativprofis ist ein ästethisch beeindruckendes Display immer auch eine Quelle der Inspiration. Alle Modelle der Serie Graphic Pro U3 zeichnen sich daher durch ein schlankes, modernes Design aus, das mit dem renommierten Red Dot Design Award 2023 ausgezeichnet wurde und eine stilvolle Ergänzung für jeden kreativen Arbeitsplatz darstellt. Die Displays lassen sich über den ergonomischen Stand um 150 mm in der Höhe verstellen, neigen, drehen und schwenken. Alle Modelle kommen in einer recycelbaren Verpackung mit Papierpolster im Inneren und entsprechen so den neuesten Umweltvorschriften.

Die Serie Graphic Pro U3 wird mit drei Calman-Ready-zertifizierten Modellen eingeführt:

Q27U3CV – 27″ (68,6 cm) IPS-Panel mit QHD-Auflösung (2560 x 1440), 60/75 Hz Bildwiederholrate und VESA DisplayHDR 400. 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort-1.4-Eingang, 1x DisplayPort-1.4-Ausgang, 1x RJ-45, 2x USB-C (1 Up, 1 Downstream) und 4x USB-A-Anschlüsse sowie 2x 3-W-Lautsprecher.

U27U3CV – 27″ (68,6 cm) Nano-IPS-Panel mit gestochen scharfer 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160), 60 Hz Bildwiederholrate und VESA DisplayHDR 400. Vierseitig rahmenloses Design für mehr Fokus bei Multi-Monitor-Setups. 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C (1 Up-, 2 Downstream) und 4x USB-A-Anschlüsse, ein KVM-Switch sowie 2x 3-W-Lautsprecher.

U32U3CV – 31,5″ (80 cm) Nano-IPS-Panel mit gestochen scharfer 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160), 60 Hz Bildwiederholrate und VESA DisplayHDR 400. 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C (1 Up, 2 Downstream) und 4x USB-A Anschlüsse, ein KVM-Switch sowie 2x 3-W-Lautsprecher.

Preise und Verfügbarkeit

Die AOC Graphic Pro U3 Serie wird ab Juli 2024 zu folgenden Preisen erhältlich sein:

Q27U3CV: 369,00 EUR (UVP) bzw. 369,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. u. vRG)

U27U3CV: 499,00 EUR (UVP) bzw. 499,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. u. vRG)

U32U3CV: 659,00 EUR (UVP) bzw. 659,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. u. vRG)

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

