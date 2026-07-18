AOC präsentiert: Gaming-Monitore CU34G4CA und CU34G4ZCA

180 / 250 Hz OC mit 90 W USB-C und KVM-Switch

Amsterdam, 17. Juli 2026 – AGON by AOC, die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1), erweitert ihre Serie der 86,36 cm (34“) Curved G4 Ultrawide-Monitore um zwei neue Modelle: den AOC GAMING CU34G4CA mit 180 Hz und den AOC GAMING CU34G4ZCA mit 240 Hz (übertaktbar auf 250 Hz). Beide Modelle wurden für einen einfachen Wechsel zwischen immersivem Gaming-Erlebnis sowie produktiver Arbeit entwickelt und verbinden eine hohe Bildwiederholrate mit Features wie 90 W USB-C-Power-Delivery und integriertem KVM-Switch.

Das Ultrawide-Format

Beide Modelle verfügen über ein Curved Fast-VA-Panel (1500R) mit WQHD-Auflösung (3440 x 1440), das im Vergleich zu herkömmlichen 16:9-Displays ein breiteres Sichtfeld bietet. Der User profitiert dadurch von einigen Vorteilen für verschiedene Arbeitsabläufe und Gaming-Genres:

– Erweitertes Sichtfeld: Das 21:9-Ultrawide-Seitenverhältnis sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis in Renn- und Flugsimulatoren, indem es das periphere Sichtfeld erweitert. Strategie- und MOBA-Gamer dagegen profitieren von zusätzlichem Platz auf dem Screen, der ihnen einen besseren Überblick über das Geschehen auf dem Schlachtfeld ermöglicht.

– Kinoähnliche Bildqualität: Dank der DisplayHDR 400 Zertifizierung und einer Spitzenhelligkeit von 450 Nits liefern beide Displays den Kontrast und die Tiefe, die für naturgetreue Darstellungen in weitläufigen Open-World-Titeln erforderlich sind.

– Konsolidierung des Arbeitsbereichs: Für berufliche Aufgaben bietet das 21:9-Ultrawide-Format den Komfort eines Workflows im Dual-Monitor-Stil auf einem Bildschirm. Es besteht reichlich Platz, um Dokumente, Tabellen, Zeitachsen und mehrere Anwendungen nebeneinander anzeigen zu lassen, ohne dass die Rahmen von zwei Monitoren in der Mitte die Ansicht stören.

Zwei Leistungsstufen für höchste Geschwindigkeit

Die G4-Ultrawide-Serie umfasst zwei unterschiedliche Leistungsstufen für jedes Wettbewerbsniveau, die beide mit extrem kurzen Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG überzeugen.

– CU34G4CA (180 Hz): Dieses erschwingliche Modell mit hoher Bildwiederholrate (180 Hz) und einer MPRT von 0,5 ms wurde für ein flüssiges, immersives Spielerlebnis – auch in rasanten Szenen – entwickelt. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen 2x HDMI 2.0 und 1x DisplayPort 1.4, ideal für Rennsimulatoren, storybasierte Einzelspieler-Titel und alltägliche Aufgaben.

– CU34G4ZCA (250 Hz OC): Für Gamer, die eine maximale Fläche zum Spielen benötigen, kommt dieses Modell mit einer nativen Bildwiederholrate von 240 Hz, die auf 250 Hz übertaktet werden kann, sowie einer atemberaubenden MPRT von 0,3 ms, wodurch Bewegungsunschärfe praktisch vollständig vermieden wird. In Kombination mit 2x HDMI 2.1 und 1x DisplayPort 1.4 liefert es die hohe Bandbreite, die für Grafikkarten der Spitzenklasse und Wettkämpfe auf höchstem Niveau erforderlich ist.

Der integrierte Pro Hub: 90 W USB-C und KVM

Für den Support moderner, hybrider Arbeitsmodelle, hat AGON by AOC diese leistungsstarken Gaming-Displays mit professionellen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, wie sie normalerweise bei Business-Monitoren zu finden sind:

– Ein-Kabel-Lösung: Der 90 W USB-C-Anschluss überträgt Video- sowie Datensignale und versorgt gleichzeitig einen Laptop mit Strom, was das Kabelmanagement erheblich vereinfacht.

– Hardwarebasierter KVM-Switch und integrierter USB-Hub: Ein integrierter KVM-Switch ermöglicht es den Usern, zwei separate Systeme – beispielsweise einen Business-Laptop und einen Gaming-Desktop – mit einer einzigen Tastatur und Maus zu steuern. So lässt sich einfach zwischen den Geräten wechseln, ohne dass Gaming-Zubehör aus- und wieder eingesteckt werden muss. Der integrierte USB-Hub mit 2x USB-3.2-Gen-1-Anschlüssen hält Headsets, externe Laufwerke und anderes Zubehör griffbereit und reduziert gleichzeitig den Kabelsalat.

– Sofort einsatzbereite Anschlüsse: Beide Modelle werden mit einem kompletten Kabelsatz für eine einfache Einrichtung geliefert. Dazu gehören: ein 1,5 m langes USB-C-zu-USB-C-Kabel (Gen 2) sowie ein 1,8 m langes HDMI-Kabel und ein 1,8 m langes DisplayPort-Kabel.

Dauerhafte Leistung: Sehkomfort und ergonomische Präzision

Sowohl der CU34G4CA als auch der CU34G4ZCA erlauben eine gesunde Körperhaltung vor dem Bildschirm, schonen die Augen und tragen so zum Wohlbefinden der User bei.

– Ergonomie auf Profi-Niveau: Beide Modelle verfügen über einen ergonomischen Standfuß, über den sich das Display in der Höhe verstellen (130 mm), neigen (-3,5° bis 21,5°) und schwenken (-20° bis +20°) lässt – ideal, um Nacken- und Rückenbeschwerden bei langen Gaming-Marathons oder ausgedehnten Arbeitstagen vorzubeugen.

– Schonung der Augen: Beide Modelle kommen mit Flicker-Free-Technologie und Low-Blue-Modus, um die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu verringern und gleichzeitig die Bildschärfe und Reaktionsgeschwindigkeit des Fast-VA-Panels zu gewährleisten.

– Taktische Software und Adaptive-Sync: Beide Displays unterstützen die G-Menu-Software von AOC, mit der die User die Bildschirmeinstellungen über eine übersichtliche Desktop-Oberfläche anpassen und zwischen Gaming-Voreinstellungen wechseln können. Adaptive-Sync verhindert Tearing und Ruckeln, indem sie die Bildwiederholrate des Monitors mit der Ausgabe der GPU synchronisiert, und gewährleistet so stets flüssige Bewegungsdarstellungen.

„Die 1500R-Krümmung und das 21:9-Bildformat sind wie geschaffen für Spiele, bei denen es vor allem auf das Eintauchen in die Spielwelt ankommt – von Simulationsspielen bis hin zu weitläufigen offenen Welten. Neu ist, dass wir einen 90 W USB-C-Anschluss hinzugefügt haben, sodass derselbe Bildschirm, der einen in ein Rennen hineinzieht, am nächsten Morgen auch den Business-Laptop mit Strom versorgen kann. Man erhält in erster Linie einen immersiven, schnellen Gaming-Monitor und dazu noch einen wirklich leistungsfähigen Arbeitsbereich“, sagt César Acosta, Senior Gaming Product Manager bei AGON by AOC.

Die AOC GAMING G4-Serie

Die G4-Serie ist das Kernsortiment an Gaming-Monitoren von AOC. Die Reihe richtet sich an Gelegenheits- und Mainstream-Gamer, die sich zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Setups wünschen. Mit Bildschirmdiagonalen von 24“ bis 34“, darunter auch Curved- und Ultrawide-Formate, deckt die G4-Serie eine breite Palette an Auflösungen, Panel-Technologien sowie Bildwiederholraten ab und bietet je nach Schreibtischgröße, Budget und Genre-Vorlieben (Wettkampf-Shooter, immersive Open-World-Titel oder allgemeines Alltags-Gaming) zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Der AOC GAMING CU34G4CA und der CU34G4ZCA sind ab August 2026 für 349,00 / 409,00 EUR (UVP) beziehungsweise für 349,00 / 419,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

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(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q4 2025

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

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