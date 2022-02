ANWANDER ERHÄLT DAS QUALITÄTSSIEGEL TOP BRAND CORPORATE HEALTH 2022

EUPD RESEARCH VERGIBT QUALITÄTSSIEGEL AN DEUTSCHLANDS BESTE DIENSTLEISTER IM ERWEITERTEN BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENT

Sulzberg, 16.02.2022. ANWANDER zählt zu Deutschlands besten Anbietern im erweiterten Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das Sulzberger Unternehmen wurde unter tausenden Dienstleistern nominiert und erhielt das Qualitätssiegel „Top Brand Corporate Health 2022“ vom führenden Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD.

Arbeitgeber sind seit einigen Jahren dazu angehalten, die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden zu priorisieren, um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens langfristig zu erhalten. Auch im vergangenen Jahr, das erneut unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stand und viele Arbeitgeber aller Branchen vor eine Vielzahl von Herausforderungen stellte, waren Themen des Gesundheitsschutzes von besonderer Bedeutung. Unabhängig von der Unternehmensgröße – in den Vorständen der Konzerne ebenso wie in mittelständischen Unternehmen – besteht Einigkeit darüber, dass es gerade in Krisenzeiten eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements bedarf, um den Erfolg der eigenen Organisation zu sichern.

Der professionelle Aufbau oder die Weiterentwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist allerdings eine herausfordernde Aufgabe, die sowohl bei BGM-Erfahrenen als auch BGM-Neueinsteigern viele Fragen aufwirft. Viele Gesundheitsdienstleister haben diesen Bedarf bereits erkannt und den Markt mit dem ungefilterten Versprechen geflutet, Unternehmen auf ihrem Weg zu begleiten. Die Folgen dieses Überangebots sind jedoch stets zeitaufwändige Recherchen und Qualitätsanalysen seitens der betrieblichen Gesundheitsmanager*innen sowie weiterer verantwortlicher Funktionsträger*innen im BGM, um den passenden Dienstleister für die Umsetzung der Strategien und anstehenden Maßnahmen zu finden.

„Der Gesundheitsmarkt entwickelt sich stetig und schnell weiter, ständig entstehen neue Anbieter und Dienstleistungen. Diese Kreativität ist natürlich begrüßenswert!“, so Katja Kleebank, Head of Top Brand bei EUPD Research. „Überblick und Qualitätssicherung werden dabei jedoch leicht vernachlässigt. Die Zertifizierung Top Brand Corporate Health bringt Licht ins Dunkel und hilft Unternehmen dabei, verlässliche Dienstleister zu finden und so verbindliche Standards zu garantieren.“

Die von EUPD Research vergebene Auszeichnung basiert einerseits auf praxisorientierten Nominierungen der verantwortlichen BGM-Experten von Deutschlands besten Arbeitgebern mit eigenem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, die ihre Expertise im Umgang mit Anbietern in BGF und BGM im Rahmen des Corporate Health Awards unter Beweis stellen konnten. Ergänzt werden die Nominierungen andererseits durch den Top Brand-Expertenbeirat, der sich aus Deutschlands führenden Expert*innen aus Wissenschaft, Krankenkassen, Gesundheitswesen und Verbänden zusammensetzt. Dabei wurden alle Gesundheitsdienstleister in den folgenden fünf Modelldimensionen bewertet: „Qualität der Leistung“, „Qualität der Mitarbeitenden“, „Kostenstruktur“, „Zuverlässigkeit“ und „Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit“. Durch eine anschließende Auditierung durch die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG unter der Leitung von Prof. Dr. Volker Nürnberg konnten sich die nominierten Gesundheitsdienstleister ihren Status als Top Brand verifizieren lassen.

Unternehmensvertreter können sich bei den als Top Brand Corporate Health ausgezeichneten Dienstleistern nun sicher sein, einen explizit aus der Praxis empfohlenen und qualitativ hochwertigen Anbieter vor sich zu haben. „Wir sind stolz auf die Transparenz, die wir mit unserem Qualitätsstandard herstellen können“, erklärt Steffen Klink, Director Corporate Health Department bei EUPD Research. „Die Nominierung durch nachweisbar erfolgreiche Unternehmen und Gesundheitsexpert*innen erfüllt den wichtigen Anspruch, den Markt praxisnah abzubilden und zu bewerten.“

So konnte sich auch ANWANDER von tausenden Dienstleistern abheben und erhält das Qualitätsmerkmal Top Brand Corporate Health 2022. Steffen Klink gratuliert: „Mit ANWANDER wird ein Dienstleister ausgezeichnet, dessen Dienstleistungen insbesondere mittelständische Betriebe und Großunternehmen im Bereich Brandschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement unterstützen. Die Auszeichnung von ANWANDER als Top Brand Corporate Health bietet daher eine tolle Möglichkeit, die Angebote zur Sicherheit bei der Arbeit noch bekannter zu machen.“

Über ANWANDER

ANWANDER mit Sitz in Sulzberg (Allgäu) bietet Dienstleistungen in den Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Zu den Kunden zählen mittelständische Betriebe sowie Großunternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Industrie, Handel, dem Sozial- und Gesundheitssektor sowie Kommunen.

Das seit 40 Jahren tätige Sulzberger Familienunternehmen legt Wert auf eine familiäre Atmosphäre im Team und eine gesunde Work-Life-Balance seiner Mitarbeitenden. Dadurch, dass ANWANDER selbst lebt, was empfohlen wird, können Mitarbeitende die Vision einer sicheren und gesunden Arbeitswelt bei den ANWANDER-Kunden authentisch und engagiert vertreten. „Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltiger Unternehmenserfolg nur mit gesunden Mitarbeitenden sowie sicherer Arbeit in gut gestalteten Organisationen zu erreichen ist.“, betont Heinz Waldmann, Geschäftsführer der Anwander-Waldmann GmbH & Co. KG, die Bedeutung von betrieblichem Gesundheitsmanagement

ANWANDER begleitet im Bereich Arbeitssicherheit & Gesundheitsmanagement rund 120 Organisationen. Darunter sind Allgäuer Unternehmen, die selbst regelmäßig als hervorragender Arbeitgeber ausgezeichnet werden, wie elobau, die Fachklinik St. Marien, myonic, die St. Vinzenz Klinik Allgäu, Hochland Deutschland oder Primavera Life. ANWANDER ist stolz auf seinen Beitrag zu Sicherheit & Gesundheit bei der Arbeit und damit auch zur Attraktivität dieser Unternehmen als Arbeitgeber.

Über Top Brand Corporate Health

Weitere Informationen zum Prozess, zu den befragten 100 Arbeitgebern mit auditierten Corporate Health Systemen, zum Expertenbeirat sowie zu den in den Jahren 2021 und 2022 ausgezeichneten Dienstleistern unter www.ch-topbrand.de

Über EUPD

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5.000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Arbeiten bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Maßnahmen) sowie in insgesamt über 25 Themencluster unterteilt. Das CHES bildet ebenfalls die Basis für die Bewertungen im Corporate Health Award (CHA), in der jährlich die gesündesten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet werden. Diese Organisationen profitieren somit von der budget- und ressourcenschonenden Allokation ihrer nächsten Schritte und benötigen hierfür eine transparente Übersicht, welche Dienstleister sie für welches Themencluster einsetzen können.

ANWANDER mit Sitz in Sulzberg (Allgäu) bietet Dienstleistungen in den Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Zu den Kunden zählen mittelständische Betriebe sowie Großunternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Industrie, Handel, dem Sozial- und Gesundheitssektor sowie Kommunen.

Kontakt

ANWANDER

Verena Wanner

Trettachweg 6

87477 Sulzberg

+49 8376 921818-0

info@anwander-ingenieure.de

http://www.anwander-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.